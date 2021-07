Berlin - Eine bunte Collage alter Konzertplakate sticht mir an der Wand eines schon lange leer stehenden Ladenlokals an der Neuköllner Fuldastraße in die Augen. Einige dieser Konzerte habe ich selber besucht. Ich erinnere mich an Abende, die ich in kleinen Läden verbracht habe, wo ich in entspannt-familiärer Atmosphäre Drinks genossen und ausgelassen zu Livemusik oder DJ-Sets getanzt habe. Ein vielseitiges Musikprogramm: hier mit Gitarren, dort elektronisch, meist mit Gesang – performt von lokalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die häufig noch am Anfang ihrer Karriere standen. Alles durchgeführt in konsequenter Do-it-yourself-Manier. Dahinter steckt der Kanadier Kevin Halpin, der schon seit 2008 Stromkästen und Häuserwände einschlägiger Orte plakatiert. Im Slanted Verlag erscheint nun eine Sammlung dieser Plakate in Buchform: „Please Come: Shameless/Limitless Selected Posters & Texts 2008–2020“.



Ich spreche mit Halpin, der mir mehr über die Geschichte von Shameless/Limitless erzählt. Alles begann im Sommer 2008, als Halpin und sein Kumpel Graeme Mitchell im Café Warschau an der Sonnenallee auf einen Aushang stoßen: „Momentan suchen wir DJs mit Eigeninitiative, die Partys organisieren und Musik auflegen. Falls jemand gute Ideen hat, bitte ich um einen Anruf“. Dem folgten sie und organisierten eine Serie von DJ-Abenden. Halpin legte damals zusammen mit seinem Bruder Eric auf. Shameless/Limitless war geboren.