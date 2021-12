Moabit: An den Feiertagen in den Süden reisen

Berlin - Kleiner Spoiler: Ergün’s Fischbude liegt objektiv gar nicht so malerisch neben Kfz-Werkstätten und Lagerhöhlen unter den S-Bahn-Bögen zwischen den Haltestellen Bellevue und Hauptbahnhof, direkt gegenüber der „Abgeordneten-Schlange“ (in die ja bekanntermaßen nie Parlamentarier eingezogen sind). Subjektiv betrachtet, könnte es dort nicht malerischer sein. Raue Industriekultur trifft auf das neue Berlin!“ Abgesehen von unserem großen China-Restaurant-Abenteuer wurden wir in der Redaktion auf keine Restaurantkritik so oft angesprochen wie auf die zu Ergün’s Fischbude in Moabit. Gefühlt liebt den Laden der ganze Berliner Verlag und mindestens die halbe Stadt. Und daher empfehlen wir die kleine einfache türkische Fischbude, wo man wunderbar preiswert gegrillten oder frittierten Fisch essen kann, auch für einen Besuch zu Weihnachten. Denn das Ganze ist so ein toller Kontrast zu Weihnachtsbaum, Hutschenreuther-Sternen und Dominosteinen, dass man es einfach in die Feiertage einbauen muss!

Ergün’s Fischbude, Lüneburger Str. 382, 10557 Berlin, täglich (!) 16 bis 23 Uhr.

Tiergarten: Eine kleine Stärkung nach dem Feiertagsspaziergang

Nach den anstrengenden Weihnachtstagen mit der Familie muss man natürlich auch mal wieder an die Luft. Ich weiß schon, Berlin kann ganz schön grimmig und grau sein im Winter und der Tiergarten sieht dann mit seinen kahlen Bäumen ein bisschen so aus wie eine abgenagte Gänsekarkasse. Trotzdem lohnt sich an den Feiertagen doch ein kleiner Ausnüchterungsspaziergang durch den Englischen Garten. Und wer weiterhin im Völlereimodus ist oder eine Stärkung zwischendurch braucht, der holt sich eine Currywurst bei der wirklich sehr netten Budenbesitzerin Bianca direkt am U-Bahnhof Bellevue in Steinwurfdistanz zum Amtssitz des Bundespräsidenten, der hier selber gerne einkehrt. Unser Urteil: Für uns 2021 eine der besten Currywürstchen der Hauptstadt.

Absolut Curry, Bartningallee 20, 10557 Berlin, geöffnet Montag bis Samstag 10 bis mindestens 19.30 Uhr.

Jesko zu Dohna Ai Weiwei mit Currywurst vorm Bellevue.

Friedrichsfelde: Der Armenier grillt durch

Sind Sie über Weihnachten nicht richtig satt geworden? Hat sich Ihr Schwiegervater wieder das saftigste Stück vom Braten vor Ihren Augen geschnappt? Kein Problem! Besuchen Sie einfach das Restaurant Yerevan in Friedrichsfelde. Hier wird gegrillt, und zwar durchgängig. Besonders empfehlenswert ist das Lamm vom Grill, aber auch die Vorspeisen können überzeugen. Die Auberginenrollen und Dolma sollten Sie in jedem Fall probieren. Das Restaurant ist etwas abseitig gelegen und deshalb ein guter Ort, um sich zu entspannen und dem städtischen Trouble zu entfliehen. Bei einem armenischen Brandy können Sie dann das vergangene Jahr Revue passieren lassen und gute Vorsätze fürs neue Jahr fassen.

Yerevan, Seddiner Str. 8, 10315 Berlin, geöffnet 27. bis 31. 12., 12 bis 23 Uhr

Restaurant Yerevan Fleischspieße im armenischen Fladenbrot: Ein fantastisches Kateressen.

Mitte: Zu Silvester Leutegucken im Grill Royal

Entweder man hasst oder man liebt den Grill in Berlin am Spreeufer unterhalb der Weidendammer Brücke. Aber wir finden, so ein humorloses Schwarz-Weiß-Denken steht Ihnen über die Feiertage gar nicht. Denn der Grill ist immer gut, vorausgesetzt man erwischt die richtige Gelegenheit. Und warum es also nicht noch kurz vor Jahresende – oder gar zu Silvester! – noch einmal richtig krachen lassen, die meisten haben ja schließlich ein 13. Monatsgehalt. Und das kann man doch im Grill Royal wunderbar ausgeben, denn die Kundschaft ist sicher nicht häuslich und stubig und die Weinkarte wirklich (anders als im Borchardt!) eine der besten der Stadt. Also ran an den Speck. Wenn es Ihnen nicht gefällt, einfach Unmut ausblenden und Leute gucken und der Abend ist gerettet.

Grill Royal, Friedrichstraße 105b, 10117 Berlin, geöffnet 25. bis 31. 12., 17 bis 0 Uhr (am besten reservieren!).

eventpress Geliftete Menschen und dicke Steaks in trauter Zweisamkeit vereint: So schmeckt das Grill Royal an Silvester.

Tiergarten: Fine dining neben dem Straßenstrich

Wenn Sie zwischen den Jahren die Spendierhosen anhaben und richtig gut essen wollen, dann folgen Sie doch dem Geheimtipp unserer Food-Autorin Eva Biringer. Denn das neue französische Restaurant Irma La Douce (ein Michelinstern!) in der Potsdamer Straße hat von ihr im Sommer die volle Punktzahl bekommen und dass, obwohl es direkt neben dem Indianergeld-Strich der Kurfürstenstraße liegt. Bei keinem Restaurant war sie so überschwänglich! Über die Bouillabaisse sagt sie: „Besser geht es kaum.“ Und wer es dann noch ein letztes Mal weihnachtlich haben will, für den gibt es eine Challandais-Ente mit Rot- und Grünkohl und Kartoffelklößchen auf der Karte. Das hört sich doch super an.

Irma La Douce, Potsdamer Straße 102, 10785 Berlin, geöffnet 28. bis 31. 12., 18 bis 23 Uhr.

Florian Kottlewski Notre Haute Cuisine: Auf der Karte des Irma La Douce finden Sie Kaviar, Austern und Hummer.

Neukölln: Das Jaja bietet Frische statt Rotkohl und Knödel

Zugegeben, wir alle freuen uns doch auf ein bisschen Rotkohl-, Braten- und Stopfleber-Völlerei zu Weihnachten, aber man kann es natürlich auch übertreiben. Ein Restaurant, das uns ob seiner Frische in diesem Jahr besonders beeindruckt hat, ist das Jaja in Neukölln. Hier können Sie zwischen den Jahren dem Gänsekeulen-Koma wunderbar entfliehen und statt schweren Rotweins mal ein paar lässige leichte Weine genießen. Bestellen sollten Sie in jedem Fall: das Onsen-Ei mit brauner Butter, das Sellerie-Schnitzel mit Taleggio und Burgunder Trüffel und sicher auch die anderen kleinen Gerichte, die jetzt neu auf der Karte sind.

Jaja, Weichselstraße 7, 12043 Berlin, geöffnet 27. bis 30. 12., 18 bis 0 Uhr.

JAJA Mal kein fettes Weihnachtsessen: Beim Jaja bestellt man am besten einfach alle Gerichte.

Steglitz: Sukuyaki im Udagawa, Ordnung nach dem Fest

Kennen Sie zufällig das Lied „Sukiyaki“ von Kyu Sakamoto? Es trägt eigentlich den Titel „Ue o Muite Arukō“ (zu Deutsch: „Wenn ich gehe, dann schaue ich nach oben“), dieser schien aber zu kompliziert zu sein für ein internationales Publikum, deshalb nannte man den Song einfach Sukiyaki. Sukiyaki ist ein schmackhafter Eintopf und wird in Japan traditionell zur kalten Jahreszeit gegessen. Rindfleisch, Gemüse, Kohl, Tofu und Pilze werden in einem großen Topf am Tisch gekocht und gemeinsam genossen. Herrlich! Und wo kann man Sukiyaki nun genießen? Bei unserem Lieblingsjapaner Udagawa in Steglitz natürlich.

Udagawa, Feuerbachstraße 24, 12163 Berlin, geöffnet 26. bis 31. 12., 17.30 bis 22.30 Uhr.

Charlottenburg: Das beste Wirtshaus (Berlins) zu Weihnachten

Ach ja, Sie wissen ja um das Elend der deutschen Küche in Berlin und vor allem Brandenburg, oder? Ich sage nur die Codewörter: Würzfleisch, Jägerschnitzel und „Alt-Berliner Gaststätte“. Nein, nein, Berlin ist auch im Winter 2021 noch keine kulinarische Hochburg für die Küche des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches. Aber wir können es nicht oft genug sagen: Wenn Sie bis an den Lietzensee in die Witzlebenstraße fahren, dann können Sie richtig gut auf Deutsch essen gehen. Ich habe vor drei Wochen noch mal vorgekostet: Es gab einen geschmorten bayerischen Rinderscherzl, Böfflamott genannt, mit so frischen und guten Kartoffelklößen, wie ich sie wirklich noch nie gegessen habe. Engelbecken: eine Bank!

Engelbecken, Witzlebenstraße 31, 14057 Berlin, geöffnet 25. bis 31.12, 17 bis 23 Uhr (an den Feiertagen ab 12 Uhr)

Alt-Mariendorf: Für bedingungslose Weihnachtsmuffel

Sind Sie ein Weihnachtsmuffel? Oder Jude? Dann müssen Sie an Weihnachten natürlich zum Chinesen gehen. Sie verstehen jetzt nur Bahnhof oder halten uns für übergeschnappt? In New York gibt es das wirklich, denn dort ist es jüdischen Tradition, an Weihnachten mit der Familie in ein chinesisches Restaurant zu gehen. Es gibt wunderbare Artikel dazu. Und auch für diese Tradition haben wir einen Geheimtipp: das New Ocean in Alt-Mariendorf. Das kleine Restaurant war die Überraschung unseres großen China-Restaurant-Tests. Es ist nicht nur günstig, sondern hat auch noch den besten Schweinebauch der Hauptstadt und das Wirtsehepaar ist so zuckersüß wie ein richtiger Pfannkuchen an Neujahr. Da müssen Sie hin!

New Ocean, Mariendorfer Damm 175, 12107 Berlin, geöffnet täglich 12 bis 22 Uhr, Reservierung: 030 470 583 89.

Charlottenburg: Mit Plüsch das Weihnachtsgefühl verlängern

Sie wollen die Weihnachtsstimmung, die bei Oma im Wohnzimmer in West-Berlin vorherrscht, auch noch nach den Feiertagen mit viel Plüsch und Silber konservieren? Kein Problem. Gehen Sie einfach ins Heising am Kurfürstendamm. Das französische Restaurant gibt es seit 1979 und die Karte ändert sich eigentlich nie. Hier bekommen Sie die beste Gänsestopfleber-Pastete im Umkreis von mindestens 350 Kilometern, französische Klassiker wie gefüllte Wachteln, Rehfilet „grand veneur“ oder Kalbsfilet „Café de Paris“ und können noch dazu echte West-Berliner Originale beobachten. Wir haben es mal so umschrieben: „Wie oft schon wurden Sie von einem älteren, untersetzten Herren mit braun-weiß gestreiftem Oberhemd in einer goldenen Mercedes S-Klasse von 1982 auf der A100 ganz sanft von rechts überholt?“

Restaurant Heising, Rankestraße 32, 10789 Berlin, täglich 18 bis 22 Uhr (nur Barzahlung!)

Wir würden Sie gerne noch in viele andere Restaurants schicken, die wir dieses Jahr für Sie getestet haben, aber Sie wissen ja wie das ist in Berlin. Unsere Hauptstadt ist sehr freizeitorientiert. Also liebe Gastronomen, wenn Ihr Spitzenrestaurant nicht dabei ist, liegt es daran, dass Sie Urlaub machen. Guten Rutsch!

