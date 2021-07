Berlin - Keine Ahnung, wie es bei Ihnen im Kiez ist, aber meine Erfahrung in dieser Stadt ist: Einen wirklich guten Italiener um die Ecke zu haben, ist so selten wie ein Parkplatz direkt vor dem eigenen Mietshaus. Wirklich gute Italiener sind selten. Eine passable Pizza oder Pasta, die man vielleicht nicht ganz so gut selbst hinbekommen hätte, oder ein Vitello Tonnato, das wie von Butter Lindner schmeckt, bekommt man häufiger. Doch einen Italiener in Berlin, der nicht in die Preisklasse der Spitzengastronomie fällt und einen trotzdem vor der Kunst der für mich weltbesten Küche erschauern lässt? Das habe ich bisher praktisch nie erlebt. Egal, wo ich in dieser Stadt wohnte.

Nun ist bei mir - vielleicht - dieses Wunder tatsächlich eingetreten. Ich komme gerade von dort und bin begeistert: Von der Osteria Tressanti.