Berlin - Ein ruhiger Transfersommer war es bislang im europäischen Fußball, wenn nicht sogar ein enttäuschender. Zwar wechselte Lionel Messi den Verein, der beste Spieler der Welt, doch sein Transfer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain war, wie im Nachgang bekannt wurde, weniger ein spektakulärer Deal und mehr eine wirtschaftliche Notwendigkeit für die hochverschuldeten Katalanen, was dem Wechsel irgendwie eine negative Konnotation gab. Der Argentinier untermalte diese zusätzlich noch mit einer tränenreichen Pressekonferenz.

Abgesehen davon blieben namhafte Wechsel, auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Ausnahme. Insbesondere in der Bundesliga. Der FC Bayern verstärkte sich nennenswert nur mit dem Innenverteidiger Dayot Upamecano vom Ligakonkurrenten RB Leipzig und markierte damit in diesem Sommer zugleich den bis dato teuersten Transfer in der Bundesliga (42,5 Millionen Euro). Borussia Dortmund reinvestierte einen Teil der 85 Millionen Euro, die der Klub von Manchester United für den Flügelstürmer Jadon Sancho bekommen hat, in den 22 Jahre alten Niederländer Donyell Malen (30 Millionen Euro).