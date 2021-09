Berlin - Unter Juden in Deutschland geht es derzeit wieder einmal hoch her über die Frage, wer jüdisch ist und wer nicht. Die Debatte entbrannte, als der Autor Maxim Biller dem Essayisten und Lyriker Max Czollek seine jüdische Identität absprach. Czolleks glänzende Analysen zur jüdischen Befindlichkeit in Deutschland wurden weit über den deutschsprachigen Raum hinaus selbst in der New York Times besprochen.