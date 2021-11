In den vergangenen Wochen hatten wir mindestens zwei Mal eine Wetterlage, die man als Starkregen bezeichnet. Ich habe ja an dieser Stelle schon beschrieben, wie ich im vollen Bewusstsein, ein Heimwerkerprofi zu sein, meine Fenster abgedichtet habe. Nun, als es so sehr regnete, passierte auch erst einmal nichts. Aber als ich am Abend zufällig auf den Boden vor meinen Flügelfenstern blickte, sah ich, dass Wasser reingelaufen war. Wir reden hier nicht von ein paar Tropfen, sondern von einer ordentlichen Pfütze, die sich unbeirrt den Weg in Richtung meiner Steckdosenleiste und des Routers bahnte.

Schimpfwort mit vier Buchstaben

Ich brüllte ein Schimpfwort mit vier Buchstaben, über das man in einer amerikanischen Talkshow einen Piepton legen würde, und griff zum Handtuch. Ausgebreitet vor dem unteren Teil der Fenster ließ ich es liegen, und am kommenden Morgen hatte es zwar aufgehört zu regnen, aber das Frotteehandtuch war durchnässt. Warum das Wasser aber erst abends seinen Weg durch die Kunststofffensterrahmen gefunden hatte, konnte ich mir nicht erklären, denn geschüttet hatte es ja bereits den ganzen Tag. Meine Hausverwaltung reagierte schnell und schickte mir einen wirklich netten Zimmermann vorbei, der die wohl mindestens 30 Jahre alten Kunststofffenster inspizierte, die bislang nie Ärger gemacht hatten.

„Aha“, rief der Mann unter seiner FFP2-Maske aus und zeigte auf die Schienen der Fensterrahmen. Er griff sich einen Bohreraufsatz und fuhrwerkte irgendwie in der Schiene herum. Ich versuchte, ein schlaues Gesicht zu machen, und fragte mich gespannt, was der Mann da tat. Die Lösung war simpel und ein wenig enttäuschend. Alle Fenster neueren Datums, also keine Holzfenster, wie man sie in Altbauten findet, haben in den Schienen einen sogenannten Ablauf. Das sind in meinem Fall einfach zwei Löcher an der Außenseite, durch die das Regenwasser dann abläuft, wenn es sich in den Schienen gesammelt hat. Hatte ich natürlich noch nie gehört, geschweige denn jemals gesehen. Und da ich in bald 20 Jahren keinen einzigen Gedanken daran verschwendet hatte, habe ich sie auch niemals gereinigt. Mit anderen Worten: Die Löcher waren verstopft mit Dreck.

Fenster sollten sich nach außen öffnen

Nun sind die Abläufe gereinigt, und fast möchte ich sagen, dass ich mit Spannung dem nächsten Starkregen entgegensehe. Ich will einfach wissen, ob es daran gelegen hat, dass meine Wohnung geflutet wurde. Wobei geflutet natürlich übertrieben ist. Obwohl mir der Handwerker zwei Dinge erzählte, die ich recht spannend fand. Zum einen, dass Fälle wie der meine in den vergangenen Jahren zugenommen hätten, da selbst bei gereinigtem Ablauf die Regenmengen zu groß waren, als dass die kleinen Löcher ausgereicht hätten. Denn, so seine Beobachtung, auch der Wind sei kräftiger als früher und er habe immer öfter Fälle, bei denen Wasser durch die geschlossenen Fenster in die Wohnungen gedrückt werde. Wenn das mal nicht dem Klimawandel geschuldet ist, dann weiß ich es nicht.

Zudem sagte der Handwerker, dass man Fenster wie im Süden bräuchte. Denn im Gegensatz zu unseren öffnen sich diese nach außen. Das hat den Vorteil, dass der Wind die Fenster zudrückt, während er sie in unseren Breitengraden aufdrückt.

Nun, wir werden sehen, was uns die Klimaveränderungen in den kommenden Jahren so bringen. Sich nach außen öffnende Fenster wären indes ein hübscher Nebeneffekt. Bleiben Sie gesund und trocken!

