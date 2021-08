Berlin - Es gibt eine neue kulinarische, nun ja, Anlaufstelle mitten in der Stadt. Fast unbemerkt vom Eröffnungstrubel des Berliner Stadtschloss lädt das Bistro Lebenswelten im Innenhof des Schlosses (dem Schlüterhof) zum Verweilen ein. Ein gemütliches Essen im Schlosshof – was kann da schon schief gehen?

Tatsächlich nicht viel, wenn man sich an die gängigen Spielregeln hält. Beim Bistro handelt es sich um ein Selbstbedienungsrestaurant. Ein Konzept, dass es hierzulande eigentlich nur noch an Autobahnraststätten oder in Behörden gibt und das sich vor allem in den egalitären skandinavischen Ländern immer noch einer großer Beliebtheit erfreut. Wenn man längere Zeit im Innenhof des Stadtschlosses verbringt, lässt sich deshalb oft folgendes Ritual beobachten: Eine Gruppe aus Rucksacktouristen - hier immer über 65 Jahre alt und aus der alten BRD - erspäht eine freigewordene Sitzgruppe, mit energischen Schritten scherrt das stärkste Mitglied der Gruppe aus, um den Platz rasch einzunehmen (auf Mallorca macht man das mit einem Handtuch) und potentielle Nebenbuhler rechtzeitig auszustechen. Unhöflich, aber effektiv. Ein kleiner Moment touristischer Wahrhaftigkeit.