„Eine Diskriminierung von Ungeimpften ist ethisch gerechtfertigt“ - Schlagzeile eines Beitrags von Thomas Beschorner und Martin Kolmar, Die Zeit, 23. Juli 2021.

Ist das nicht faszinierend? Endlich können Menschen, die sich selbst als moralisch integer, solidarisch, sozial etc. sehen, eine Minderheit unverblümt und ohne Gewissensbisse ausgrenzen. In meinem Heimatland Österreich passiert dies ebenso Tag für Tag wie in Deutschland. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass eben nicht – dem alten Vorurteil gemäß – irgendwelche „Prolls“ freudig in die staatlich geprägte Segregation einstimmen, sondern vielfach Menschen aus Kunst, Kultur, Journalismus, die sich selbst als gebildet, weltoffen, links bezeichnen würden. Selbst die intellektuellen Wochen- und Tageszeitungen rechtfertigen vielfach ein solches Vorgehen, wie man am Eingangszitat erkennen kann.

Mich beschleicht der Verdacht, dass die guten Menschen, die sich (teilweise zwar durchaus verständlich) für Minderheitenrechte einsetzen, gegen Unmenschlichkeit auf die Barrikaden gehen, politisch inkorrekte Sprache und Schimpfwörter kritisieren, Safe Spaces auf Universitäten fordern, Transphobie und Homophobie anprangern und allerorts Nazis wittern, nur darauf gewartet haben: Nun sind sie an der Reihe, nun dürfen sie endlich auch einmal den Bauchgefühlen freien Lauf lassen, offen andere Menschen diskriminieren. Euphorisch und in Dauerschleife.

Ungeimpfte darf man straffrei ignorieren, canceln, verspotten

So postete etwa der österreichische Journalist Robert Misik im November 2021 auf seiner offiziellen Facebook-Seite das Bild eines Blasrohrschützen mit der Unterschrift „Ein gezielter ‚Blow Job‘ und wieder ist einer geimpft“. Selbiger Journalist, der auch auf Twitter regelmäßig in flapsigem Ton seinem Ärger über die Ungeimpften Luft verschafft, schreibt am Tag des Beschlusses der allgemeinen Impfpflicht in Österreich, dem 20. Januar 2022: „Und jetzt hören wir bitte auf, uns dauernd nur mit einer radikalen Minderheit zu beschäftigen und kümmern uns zur Abwechslung auch mal um die Sorgen der Mehrheit.“

Unterstützt und abgesegnet ist diese rhetorische wie tatsächliche Diskriminierung durch Gesetze und Verordnungen, durch Politik und etablierte Medien. Aber auch unterstützt durch einen konformistischen und widerstandsimpotenten Kunst- und Kulturbetrieb kann man „die Ungeimpften“ (und alle, die ähnliche Argumente wie sie verwenden) drangsalieren, beschimpfen, sie mundtot machen, ignorieren, canceln, verspotten, entlassen und ihnen durch Kündigung oder Streichung des Arbeitslosengeldes die Existenzgrundlage entziehen.

Diese „radikale Minderheit“ ohne gültiges Impfzertifikat

Dadurch, dass „die Ungeimpften“ mittels 2G-Regelungen aus dem öffentlichen Leben ausgesperrt wurden, hatte man sie außerdem völlig aus dem Blickfeld verbannt, konnte die Auseinandersetzung mit ihnen vermeiden, hatte ihnen jegliche Art der kulturellen, gastronomischen oder sonstigen Zerstreuung genommen und den Zugang zum sozialen Geschehen weitgehend unmöglich gemacht. Für Menschen, deren Arbeit etwa stark von Networking und persönlichem Austausch auf Veranstaltungen lebt, war dies im worst case ein beruflicher Todesstoß. Für andere war es das Reduzieren des Lebens auf Arbeit, Familie versorgen, Schlafen und Stubenhockerei, ganz ohne Chance auf Kino, Theater, Fitnessstudio oder andere Freizeitbeschäftigungen.

Diese „radikale Minderheit“ ohne gültiges Impfzertifikat, von der der oben zitierte Journalist und Suhrkamp-Autor Robert Misik spricht, beläuft sich übrigens auf 23,97 Prozent der impfbaren Bevölkerung in Österreich (Stand 27. Januar 2022). Das sind fast zwei Millionen ausgeschlossener Menschen, darunter alte Leute, junge Leute, Studentinnen und Studenten, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, gebildete Menschen, ungebildete Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Linke, Rechte, Grüne, Menschen, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft wurden, usw. Und je nachdem, wie lange die Zertifikate gelten, werden es regelmäßig mehr. Es handelt sich also um eine stark heterogene Gruppe der Bevölkerung, über die das Wort der Verbannung gesprochen wurde.

Der Krieg gegen das Virus

Rhetorisch steht zu Beginn ein Kardinalfehler, der auf das semantische Feld des Krieges verweist und mit der Angst zu tun hat, die seit Beginn der Pandemie geschürt wurde. Wer sich fürchtet, der flüchtet und zieht sich zurück oder greift an. Im letzten Fall kann man einen Kampf anzetteln, rhetorisch oder tatsächlich.

Und exakt dies wird politisch, medial und gesellschaftlich seit Beginn der Pandemie gemacht. Etablierte Medien und Politik zogen sowohl sprachlich als auch in Bezug auf realpolitische Handlungen von Beginn an in den Krieg gegen das Virus; man erinnere sich etwa an die Reden Emmanuel Macrons und vieler anderer Staatsoberhäupter. Auch die Berichterstattung über Militärkonvois in Bergamo zum Transport von Leichen, oder die Betonung, dass in Spitzenzeiten sogar Bundeswehrflugzeuge Covid-Patienten in die Spitäler flogen, verstärkten den Eindruck, dass es sich um eine Kriegssituation handelte. Die konkreten Zusammenhänge dieser Umstände (und die tendenziöse Berichterstattung darüber) wurden hingegen kaum beleuchtet.

Die Kriegsmetapher nun ist ein wohlbekanntes Sprachbild aus der Politik; denken wir nur an den „War on Terror“ nach 9/11 oder Jimmy Carters Kampagne gegen die Ölkrise der 70er-Jahre. Wir wissen, zu welchen Verfehlungen und massiven politischen Umwälzungen dieses Einstimmen in den Kanon des Kriegsgebrülls geführt hat. Während sich aber Medien in der Vergangenheit streckenweise gegen solche Kriegsmetaphorik wendeten und sie kritisierten, so halfen in der gegenwärtigen Krise etablierte Zeitungen der Politik, diesen Diskurs erbarmungslos voranzutreiben.

Viele Linke wurden zu Abnickern drakonischer Überstaatlichkeit

Interessant ist dabei Folgendes: Der Krieg gegen Terroristen beinhaltet als Feindbild reale Menschen, der Krieg gegen ein Virus ist hingegen weit komplexer. Als feindliches Gegenüber taugt das Virus wenig. Man kann zwar Aggressionen dagegen hegen, dem untoten Stachelwesen ist das jedoch egal. Da der Krieg aber immer einen greifbaren und sichtbaren Gegner braucht, wurde rasch ein anderer Gegner gefunden, der scheinbar gemeinsame Sache mit dem Erzfeind macht: Jene Menschen, die die Maßnahmen dieses Krieges kritisieren oder die eingesetzten Waffen im Kampf gegen das Virus teilweise oder ganz ablehnten.

Diese Menschen wurden von Politik und Medien vielfach zu Anhängern, ja, Soldaten des Virus stilisiert; sie wollten augenscheinlich nicht gegen das Virus kämpfen, es nicht ausrotten wie in den Zero-Covid-Fantasien, das machte sie für die Kriegsredner am Ende genauso gefährlich wie das Virus selbst. Die Soldaten des Virus verbreiten es angeblich ungebremst weiter, sind menschenverachtend bis unmenschlich, wollen sich vielfach nicht impfen lassen, sich daher ins Kollektiv nicht solidarisch einpassen und denken nur an sich selbst. Ein Großteil der ansonsten pazifistischen Linken fand mit einem Mal das martialische Säbelgerassel gut und richtig und jedes Mittel zur Pandemiebekämpfung legitim – inklusive Ausgrenzung, Freiheitseinschränkungen oder Lockdowns. Viele, die sich sonst links, solidarisch und tolerant gaben, wurden zu Abnickern drakonischer Überstaatlichkeit im Sinne eines überbordend-chaotischen Verordnungsautoritarismus.

Von Dreckschweinen, Blinddärmen und anderen Korrektheiten

Das bis zum Fetisch ausgeweitete Feindbild der „Linken“, nämlich „die Rechten“, wurde dabei derart undifferenziert als inflationäre Fremdzuschreibung verwendet, dass man im Diskurs etablierter Medien auf die Unterscheidung zwischen echten Neonazis und drangsalierten/besorgten Bürgerinnen und Bürgern vollkommen verzichtete. Durch die ideologische Leere des Virus konnte seinen vermeintlichen Anhängern nun erfolgreich alles umgehängt werden, was von „linker“ Seite moralisch verwerflich zu sein scheint oder dem Kampf gegen das Virus zuwiderläuft.

Die eingeführten Zuschreibungen lauten dabei: rechts, rechtsextrem, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Maßnahmengegner, Maskengegner, Schwurbler, Esoteriker usw. Übrigens alles Zuschreibungen, die kaum bis nie gegendert werden. Kein Zufall, sondern der Verweis auf eine semantische Implikation: Der prototypische Verschwörungstheoretiker ist in diesem Verständnis eben stets männlich, rechts und vermutlich dann auch weiß, alt und hetero. Auch wenn dies im Falle der demonstrierenden Menschen in Österreich oder Deutschland – die diese Zuschreibungen erleiden – nicht einmal annähernd der Wahrheit entspricht.

Jan Böhmermann attackiert mit

Beeindruckend ist bei alledem, dass insbesondere „linke“ Protagonisten und Protagonistinnen aus Kunst, Kultur und Journalismus vielfach in den Chor dieser Diskriminierung nicht nur einstimmten, sondern ihn regelrecht befeuerten. Die ZDF-Satirikerin Sarah Bosetti etwa hatte ihre Formulierung, dass man die „rechten“ Maßnahmengegner wie einen entzündeten Blinddarm aus der Gesellschaft entfernen könne, auch dadurch legitimiert, dass es sich hier nicht um eine gesellschaftliche Spaltung in der Mitte, sondern um ein Wegbrechen „ziemlich weit rechts unten“ handeln würde. Eine Gleichsetzung der Kriegsfeinde mit Ungeziefer blieb die Humoristin zwar noch schuldig, aber wer weiß, in welche sprachlichen Niederungen sie sich noch so begeben wird.

Doch eben nicht nur die schädlichen Ungeimpften, auch jene, die nicht in die Kriegs- und Angstrhetorik einstimmten, wurden von angeblichen Linken attackiert.

So hatte sich etwa Jan Böhmermann im September 2021 in einem Gespräch mit Markus Lanz und Giovanni di Lorenzo dagegen ausgesprochen, Top-Virologen wie Hendrick Streeck oder Alexander Kekulé überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Dies würde eine „false balance“ erzeugen und man dürfe eben diesen anderen Meinungen, die „so durchtränkt von Menschenfeindlichkeit“ seien, keine Bühne geben. Lanz protestierte entsetzt. Böhmermann blieb bei seiner Auffassung von Meinungsvielfalt, hatte er doch schon im März 2021 den menschenfreundlichen Hashtag „Sterben mit Streeck“ etabliert.

„Gott schütz uns vor den guten Menschen!“

Rhetorische Entgleisungen verschiedenster Art fanden derart zahlreich statt, dass man kaum weiß, welche man zuerst zitieren soll, wobei jene mit entmenschlichendem Charakter besonders ins Auge stechen. Dies wurde auch von oberster Staatsspitze vorangetrieben, indem etwa der österreichische Kurz-Kanzler Schallenberg davon sprach, dass bei den „Ungeimpften die Zügel straffer“ gezogen werden müssten.

Auch der bereits genannte Robert Misik beschimpfte auf Twitter mithilfe tierischer Vergleiche die Anhänger einer (angeblich oder tatsächlich problematischen) Demonstration gegen die Impfpflicht als „asoziale Drecksschweine“ und berief sich dabei auf den Bericht der auflagenstärksten österreichischen Boulevardzeitung, Kronenzeitung genannt – eine Zeitung, die der Vorzeige-Linke ansonsten wohl kaum zitieren würde.

Solche sprachlichen Entgleisungen sind besonders erschreckend, weil sie mithilfe einer intellektuellen Autorität Sprechweisen legitimieren, die ansonsten scharf kritisiert werden würden. Diese Entgleisungen kommen von Menschen, die sich stets darauf berufen, das Gute und Richtige zu tun, von Menschen, die stets betonen, Linke und Antifaschisten zu sein. Mir fällt in diesem Zusammenhang der Buchtitel des österreichischen Schriftstellers Robert Schindel ein, der uns eine erhellende Antwort geben könnte: „Gott schütz uns vor den guten Menschen“.

Jan David Zimmermann, BA MA, geboren 1988 in Wien, lebt ebendort. Studium der Sprachkunst (Universität für angewandte Kunst Wien) und der Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie (Universität Wien). Blogger und Autor literarischer sowie wissenschaftlich-essayistischer Texte. https://www.jandavidzimmermann.com/

