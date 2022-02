Seit Tagen blockieren Klimaaktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ in Berlin Zufahrten zu Autobahnen. Sie setzen sich auf die Straße, manchmal kleben sie ihre Hände auf den Asphalt. Sie tun das, um für eine nachhaltige Landwirtschaft und gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu protestieren. Unsere Autorin hält diese Form des Protests für nicht angemessen. Ihre Meinung lesen Sie hier.

Und plötzlich ist man so, wie man nie sein wollte. Nämlich wie seine eigenen Eltern. Da sitzt man dann in seiner Komfortzone auf dem heimischen Sofa und schimpft auf die Jugend. Wie sie protestiert, sich an Autobahnen klebt, in den Hungerstreik geht und in Wäldern verschanzt und sich nichts sagen lassen will von alten weißen Menschen.

Junge Menschen haben Angst von dem Klimawandel und seinen Konsequenzen. Und wer immer noch behauptet, die Sommer seien schon immer heiß und trocken gewesen, der Regen oft sehr stark, und die Wälder hätten schon früher schnell gebrannt, der ist entweder ignorant oder zynisch. Sicherlich kann sich die Generation 50 plus entspannt zurücklehnen und „Schulschwänzern“ dabei zusehen, wie sie sich in den Innenstädten der Welt die Kehlen heiser schreien. Denn wer jetzt über 50 ist, der braucht sich keine großen Gedanken über die Klimakrise zu machen, die wohl erst nach 2050 voll zum Tragen kommt. Nach dem Motto: „Was geht mich die Menschheit von morgen an?“

Aber im Gegensatz zu Protestkulturen früherer Generationen begnügen sich die Jungen nicht mehr damit, sich die Haare grün zu färben und in Teestuben wirres Zeug zu plappern. Im Gegenteil: Die Jugendlichen eint ein echtes Anliegen und offenbar auch eine große Angst vor einer Zukunft, die zumindest klimatechnisch alles andere als rosig ist.

Befremdliche Aktionen

Für viele Menschen ist die meist humorfrei wirkende Schwedin Greta Thunberg eine Reizfigur, und Leute, die sich an ihr abarbeiten, im Internet ihren Hass verbreiten, haben eines nicht verstanden: Wäre Thunberg leise, würde sich niemand für ihre Parolen interessieren, sie würde als nettes Mädchen mit wirren Ansichten belächelt werden. Aber sie ist kratzbürstig, pathetisch bis an den Rand der Karikatur und verweigert sich einer Vereinnahmung durch die Populärkultur.

Klar wirken Hungerstreik und das Anketten auf Autobahnen im Berufsverkehr auf den ersten Blick befremdlich. Das liegt doch aber auch daran, dass wir mittlerweile echten Protest nicht mehr gewohnt sind, und wenn, dann kommt er gleich in der ekligen Form daher und tarnt sich als „Spaziergang“. Das Argument, man könne die Wut der Jugend ja verstehen, aber ihre Mittel seien die falschen, besagt doch im Grunde nur, dass die Alten ihre Ruhe wollen. Sobald der Protest allgemeinverträglich daherkommt, als Post bei Facebook, diesem Portal alter Menschen mit Wut im Bauch und Frust über die bestehenden Zustände, dann ist es in Ordnung. Da tut’s ja auch nicht weh, weil man den Ärger der Jungen einfach wegscrollen kann. Bewegt wird damit aber selten etwas.

Welche Mittel haben junge Menschen denn, um auf ihre Nöte aufmerksam zu machen, um wirklich gehört zu werden? Protestieren sie nicht, gelten sie als träge und politisch desinteressiert. Tun sie es, wie im Falle von Extinction Rebellion, laut und mit Nachdruck, gelten sie als penetrante und selbstgerechte Störenfriede, denen es mehr um Krawall als um ein echtes Anliegen geht.

Jugend darf und muss sogar pathetisch und renitent sein und vielleicht auch mal ein bisschen blöd in der Wahl ihrer Mittel. Um angepasst zu sein, bleibt ja dann immer noch Zeit.

