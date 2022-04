Sich mit Kultur zu beschäftigen, heißt, dem Vergessen zuzuschauen. Dies betrifft auch die noch junge Geschichte des Films. Ganze Genres und Biografien verschwinden für Jahrzehnte von der Bildfläche, bevor sie dann mit etwas Glück wiederentdeckt und einer neuen Kontextualisierung unterzogen werden. Eine der größten Leerstellen der filmischen Erinnerung stellt derzeit die Fernsehgeschichte der 60er- und 70er-Jahre dar, in Ost- wie Westdeutschland.

Um dieser Ignoranz entgegenzuwirken, bietet das Zeughauskino schon seit einigen Jahren den unregelmäßigen Zyklus „Aus dem Fernseharchiv“ an. Hier werden TV-Produktionen aus den Archiven der Sendeanstalten auf die Kinoleinwand gehoben und von Referaten begleitet. Da es faktisch keine Publikationen zum Thema gibt und die Rechtslage sich oft kompliziert gestaltet, steckt in diesen Präsentationen viel Arbeit. Kurator Jan Gympel widmet die jüngste Reihe Arbeiten von Robert Wolfgang Schnell (1916-1986).

Einschaltquoten von 50 Prozent

Schnell gehörte einst zu den umtriebigsten Künstlerpersönlichkeiten West-Berlins, er war u.a. Maler, Opern- und Theaterregisseur, Schriftsteller, Sänger, Schauspieler. 1959 eröffnete er gemeinsam mit Günter Bruno Fuchs und Günter Anlauf in Kreuzberg die Privatgalerie „Zinke“ - einen der ersten Orte für das, was man später Alternativkultur nannte und den heutigen Ruf Berlins als Capitol of Freedom mitbegründete. Dass er zwischen 1961 und 1980 auch als Autor, Regisseur und Darsteller für das Fernsehen arbeitete, ist kaum mehr präsent.

Anfang der 70er-Jahre schuf er für das ZDF die Figur des beim Finanzamt Köln angestellten Hundesteuer-Inspektors Joseph Völz. Drehbuchautor Schnell verkörperte diesen launischen Kauz dann auch gleich selbst. Mit seiner knautschig-beweglichen Physiognomie und den unberechenbaren Gemütsschwankungen kreierte er eine zeitweilig überaus populäre Bildschirm-Erscheinung. Die Pilotsendung „Ein fröhliches Dasein“ erreichte 1974 Einschaltquoten von fast 50 Prozent – was den Sender zur Produktion von drei Fortsetzungen anregte.

Mehr als ein deutscher Spießer

Die Plots basieren durchweg auf der Konfrontation von rheinländischer Heimat mit großer weiter Welt. Von Köln aus geht es nacheinander nach Schottland, West-Berlin und in die USA. Jedes Mal stellt sich heraus: Provinz ist überall. Eingesponnen ins Geschehen sind Szenen aus dem Berufsalltag des Steuerfahnders und Konflikte mit seiner erwachsenen Tochter, die von einer fatalen Beziehung in die nächste schlittert.

In der zeitgenössischen Kritik wurde Völz als „deutscher Spießer im Modellformat“ beschrieben. Mit zeitlichem Abstand erscheint die Figur weitaus differenzierter. Nie wird sie einseitig zur Karikatur verzerrt, pendelt übergangslos zwischen Borniertheit und Toleranz, zwischen Übergriffigkeit und Sensibilität. Immense Verletzungen und Verdrängungen deuten sich an. Zuletzt herrscht Fatalismus. Als Running Gag setzt sich Völz/Schnell ans Piano, hämmert in die Tasten, singt dazu das Couplet: „Der Hund, der sagt wauwau. Die Katze sagt miau. Und was sagt deine Frau?“

Filme von und mit Robert Wolfgang Schnell, Zeughauskino. „Ein fröhliches Dasein“ läuft am 8. und 10. April, Fortsetzung der Reihe im Mai.