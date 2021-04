Berlin/Uckermak - Wenn ich als Schüler erkannt hätte, dass Mathematik nicht einfach nur dazu da ist, die Wirklichkeit in trockene Regeln zu verwandeln – sondern die Möglichkeit die Geheimnisse des Universum über Gleichungen und Regeln zu ergründen, hätte ich mich wohl nicht so schwer damit getan. Und wenn dann noch ein Lehrer eine Pflanze aus dem Ärmel gezogen hätte, um mit ihrer Hilfe mathematische Formeln zu erklären, hätte ich vielleicht sogar eine andere Laufbahn eingeschlagen.

Heute bin ich jedenfalls fasziniert davon, dass Pflanzen immer gleich aufgebaut sind und die Wachstumsprozesse fast immer identisch ablaufen, so dass man sie anhand mathematischer Formeln ergründen kann. Und weil sich die Zeit des christlichen Oster-Mysteriums besonders gut für ein paar weiterführende Gedanken über Sinn und Systeme eignet, erlaube ich mir einen kleinen Ausflug in den transzendenten Teil der Pflanzenwelt.

Denken wir zum Beispiel an den Goldenen Schnitt. Er beschreibt die ungleiche Unterteilung einer Strecke, so dass sich die Kurze zur Längeren so verhält wie die Längere zum Ganzen. Dieses Verhältnis entspricht in etwa der Zahl 1,618. Das ist eine transzendente Zahl, nämlich Phi. Verstanden? Also, ein kurzes und ein langes Stück das so aufgeteilt wurde, dass das kurze mal 1,618 dem langen entspricht und das lange mal 1,618 dem Ganzen.

In der italienischen Renaissance spielte der Goldene Schnitt in Theologie und Philosophie eine wichtige Rolle. Und zwar in dem Bemühen, die Harmonie der göttlichen Ordnung zu verstehen. In der Antike fand er Anwendung in der Architektur. Das berühmtestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich der Parthenon-Tempel in der Athener Akropolis. Durch die Epochen hinweg findet man in Tempeln, Kirchen und anderen sakralen Gebäude übrigens ein Schmuckornament, das die Blätter des Bärenklau (zum Beispiel Acanthus hungarius oder Acanthus mollis) nachbildet. Das ist eine sehr schöne Gartenpflanze, die durch den steifen, aufrechten Wuchs Struktur in den Garten bringt.

Spektakulärstes Beispiel für den Goldenen Schnitt in der Natur ist die Anordnung der Blütenblätter der Rose.Viele andere Blätter und Blütenblätter folgen diesem Ideal, jedoch nie so vollkommen. In etwa dem goldenen Schnitt entspricht auch die sogenannte Fibonacci-Folge. Benannt nach Leonardo Pisano, genannt Fibonacci, der diese 1202 formulierte, um damit das Wachstum einer Kaninchenpopulation zu beschreiben.

Die Spiral-Aloe (Aloe polyphylla) kringelt sich gemäß der Fibonacci-Folge.

Die Formel beginnt mit 2 Zahlen (traditionell zweimal die 1) deren Summe die darauffolgende Zahl ergibt. Also: 1,1,2,3,5,8,13… und so weiter. Laut Pisanos Untersuchungen folgt Wachstum in der Natur diesem Additionsgesetz und findet immer gleich statt. Je weiter man in der Zahlenfolge voranschreitet, desto mehr nähert sich der Quotient der aufeinanderfolgenden Zahlen dem goldenen Schnitt. Diese Folge ist eine weitere Grundregel der Natur, nach der zum Beispiel auch der Blattaufbau vieler Pflanzen angeordnet ist. Bei den Ball-Dahlien und Pompon-Dahlien entsprecht der Blütenaufbau dieser Anordnung, die Dahlien Nijinsky und Franz Kafka sind bekannt dafür.

Blütenblätter sind daher meist spiralförmig angeordnet. Bei Sonnenblumen sind es 55 rechtsdrehende und 34 linksdrehende Spiralen. Auch Gänseblümchen, Disteln und viele andere Blumen haben die gleichen Muster, wenn auch mit unterschiedlich vielen Spiralen. Das Verhältnis von links- zu rechtsdrehenden Spiralen ist in der Natur überall gleich. Auch bei den Nadelgehölzen: Nicht nur die Nadeln an den Zweigen sind so angeordnet, sondern auch die Zapfen. Bei Kiefern 8 in die eine, 13 in die andere Richtung, bei Fichten 5 und 8.

Am verblüffendsten ist aber, dass bei all diesen Pflanzen der Winkel zwischen zwei aufeinander folgenden Blüten, Blättern oder Fruchtständen immer derselbe ist. Nämlich 137,5 Grad. Diesen nennt man auch Goldenen Winkel, eben weil er nah mit dem Goldenen Schnitt verwandt ist. Er ist sozusagen dessen Pendant.

Die Fibonacci-Folge und der Goldene Winkel stehen jedoch nicht nur für einen als besonders harmonisch empfundenen Aufbau, sondern auch für einen sehr effizienten. Obwohl man sich da nicht ganz sicher ist: Die Arithmetik der Blattstellung scheint es den Pflanzen zu ermöglichen, dichte Blätter auszubilden und diese so anzuordnen, dass sie Schatten aufeinander werfen. So wird die optimale Ausnutzung des Sonnenlichtes ermöglicht.

Auch andere Gebiete der Mathematik spielen bei Pflanzen eine wichtige Rolle. So trifft man bei Vermessungen von Pflanzenteilen auf eine erstaunlich genaue Umsetzung geometrischer Muster. So würde sich ein Schulgarten besonders eignen, um dem Nachwuchs ein wenig Geometrie näher zu bringen. Auf anschauliche Weise: So könnte man zum Beispiel ein Pflanzfeld mit verschiedenen Blütenarten anlegen, darunter sternförmige Blüten wie Sterndolde und Mädchenauge, Blütenkugeln wie Zierlauch und zylinderförmige Blütenstände wie sie der Schlangen-Knöterich ausbildet. Aber auch kerzenförmige Blüten wie die bald blühenden Steppenkerzen dürften nicht fehlen und schließlich auch ringförmige Blütenstände, wie die von Bandkraut und Woll-Ziest. Damit wäre eine ganze Palette an geometrischen Formen in Blütenform zu bestaunen.

Dass die Schöpfung der Natur nur auf Zufälligkeit basiert, das glaube ich einfach nicht. Wer genau schaut, dem offenbart sich hinter jedem Blatt ein Geheimnis und hinter jeder Blüte ein Wunder. Und wenn dann der Frühling alles sprießen und wachsen lässt, komme ich aus dem Staunen nicht heraus. Dann brauche ich auch gar keine Ostereier mehr, um draußen nach dem Osterwunder zu suchen.

