Berlin - Jetzt ist es doch noch passiert: Nach einem hektischen Tag in der Redaktion habe ich ein Abendtreffen ins „Thai Art“ an der Kantstraße verlegt. Die Leserinnen und Leser der Berliner Zeitung am Wochenende wissen warum: Vor zwei Wochen habe ich über den Schwesterladen der Besitzerin geschrieben, die den Ex-Standort von „Thai Art“ in Wilmersdorf übernommen und ein neues Thai-Bistro dort eröffnet hat. Beide Thailänderinnen sind bekannt dafür, ihre Speisen auf der Thaiwiese in Wilmersdorf anzubieten. Das „Thai Art“ ist der Klassiker und muss sich nun mit einer starken Konkurrenz vergleichen lassen. Immerhin hat das „B&P By Krua Mae Uthai“ der Schwester (in der Berliner Straße 42A) für Suppen und Pad Thai von mir starke 4 von 5 Punkten bekommen. Jetzt stand also die Frage im Raum: Wie würde sich das Original schlagen?

Erst einmal: Vom Interieur her ist das „Thai-Art“ in der Kantstraße gar nicht so viel größer als das Schwesterbistro. Ein kleiner Raum, schlauchartig, mit etwa sieben bis acht Tischen, erwartet den Besucher. Man muss also definitiv mit Bistro-Atmosphäre rechnen, die den Essverhältnissen aus einem Thailand-Urlaub allerdings ziemlich nahe kommt. Was nach dem Eintritt positiv auffällt: Viele thailändische Familien sitzen an den Tischen und schlürfen ihre Suppen. Der nächste positive Eindruck: die sehr freundliche und mütterlich zugewandte Bedienung. Ich setze mich mit meiner Begleitung an die Fensterfront und lasse mich überraschen.

Wer den Thai-Wettkampf gewinnt

Was steht auf der Speisekarte? Na klar, thailändische Klassiker wie Pad Thai, gebratener Reis, rotes Curry. Ich entscheide mich aber dennoch für die Suppe, weil deren Namen nach etwas Besonderem klingen und außerdem für den guten Ruf von „Thai Art“ verantwortlich zeichnen. Auf der Speisekarte stehen auf Punkt eins und zwei die populärsten Gerichte: einmal eine Fisch- und dann eine Fleischsuppe. Die Gerichte kosten jeweils 9,90 Euro und sind damit überaus preiswert.

Die Tom-Yam-Suppe mit Reisnudeln und Schweinefleisch ist leicht mit scharfem Chili gewürzt und schmeckt stark zitruslastig. Die Balance aus Kräutern, Gewürzen und Schweinefleisch inklusive Zitronensaft gibt dem Gericht eine gute Balance. Die Schweinefleischstreifen schmecken sehr zart, das Hackfleisch mild. Die Fleischbällchen sind allerdings etwas geschmacklos und werten das Gericht eher ab als auf. Die Yen-Ta-Fo-Fischsuppe wiederum schmeckt kreativer, überraschender: sehr scharf und zugleich leicht fischig. Die Fischbällchen wirken in ihrer Konsistenz allerdings etwas konturlos.

Die Suppen schmecken sehr gut, allerdings beginnt man an der Qualität der Fisch- und Fleischprodukte etwas zu zweifeln. Dennoch gehen wir satt und zufrieden nach Hause. Kann also das Original „Thai Art“ mit dem Schwesterladen „B&P By Krua Mae Uthai“ wirklich mithalten? Auf jeden Fall. Dennoch habe ich vor zwei Wochen mehr Liebe zum Detail beobachtet, mehr Anfangs-Esprit. Daher gibt es von mir starke 3 von 5 Punkten.

Bewertung: 3 von 5 Punkten!

Thai-Art, Kantstraße 57, 10627 Berlin, Dienstag bis Sonntag, etwa 12–18 Uhr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.