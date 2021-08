Berlin - Angela Merkel wird oft vorgeworfen, dass sie keine Visionen habe. Dass sie nur verwalte, nicht gestalte, dass sie nur den Schaden begrenze, statt Neues zu schaffen. An diesem Vorwurf ist viel dran. Doch es fehlte ihrer langen Kanzlerschaft nicht nur der Sinn für Utopien, sondern auch der für Dystopien. Dass sie die Erderhitzung in all den Jahren nicht mit der nötigen Dringlichkeit bekämpft hat, ist nur eine Ausprägung dieses zweiten Defizits. Eine weitere ist, dass sie die Digitalisierung nicht ernst genug nahm. Das Internet überließ sie den Konzernen, die datengestützte Überwachung den Männern in ihrer Partei. Das ist ganz schön schiefgegangen.

Merkels berühmter Ausspruch aus dem Jahr 2013, das Internet sei für alle „Neuland“, war nicht falsch. Er fiel auf einer Pressekonferenz mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama zu dem von Edward Snowden aufgedeckten Spähprogramm PRISM. Sie wollte damit ausdrücken, dass im Internet ganz neue Gefahren lauern. Aber diesen Gefahren haben sich Merkels Regierungen nicht gestellt. Im Gegenteil, sie haben selbst neue Gefahren für die Freiheit geschaffen – und ihre Entstehung durch Dritte zugelassen.

Die Schieflage entstand nach den Anschlägen vom 11. September 2001, als der deutsche Staat Polizeibehörden und Geheimdienste mit immer neuen Befugnissen ausstattete. So richtig Fahrt nahm unsere Rutschpartie in Richtung Dystopie aber erst auf, als sich Daten auf dieser Bahn verteilten wie Öl. Daten, die wir freiwillig Google & Co. bereitstellten, zu denen sich der Staat aber Zugriff verschaffte. Ohne Halt schlittern wir nun dahin, und es wird viel Kraft und Einsatz kosten, um Freiheit und Sicherheit, Selbstbestimmung und Kapitalismus wieder ins Lot zu bringen. Und so zu verhindern, dass der total erfasste und beherrschte Mensch Wirklichkeit wird.

Vertrauen statt Verdacht

Unsere Maßstäbe sind verrückt. Der 11. September hat unser Bedürfnis nach Sicherheit in irrationale Höhen getrieben. Doch jeder Versuch, die Sicherheit in einem schon sehr sicheren Staat noch weiter zu erhöhen, kostet umso mehr Freiheiten. Ein Beispiel ist die anlasslose Massenüberwachung. Sie zeichnet aus, dass sie nicht erst auf Grundlage eines konkreten Verdachts zur Überwachung einer Einzelperson führt, sondern dass systematisch die Daten einer Vielzahl Unschuldiger verarbeitet werden – in der vagen Hoffnung auf einen Glückstreffer.

Die Vorratsspeicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten – wer mit wem wann kommuniziert – hat Politik, Gerichte und Öffentlichkeit jahrelang beschäftigt, bis ihr der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Jahr 2014 scheinbar ein Ende bereitete. Nun erlebt sie allerdings ein Revival: Im Herbst 2020 hat der EuGH geurteilt, dass sie doch in engen Grenzen möglich ist. Die EU-Kommission hat daraufhin den EU-Mitgliedstaaten prompt Vorschläge unterbreitet, wie aus diesem Samenkorn eine neue Generation an Überwachungsgesetzen sprießen kann.

Nicht nur Telekommunikation wird durchforstet. Seit 2018 können die EU-Mitgliedstaaten auch die Daten aller international reisenden Fluggäste mit Mustern abgleichen, die auf bislang „unbekannte Verdächtige“ hindeuten sollen. Schon auffällig wenig Gepäck kann einen Verdacht begründen, der Verdächtige kann durchsucht, befragt, im Extremfall sogar festgesetzt werden. Ohne Gewähr, dass all das zu Recht erfolgt. Und genau darin liegt die Krux: Der Massenüberwachung ist inhärent, dass sie zu falschen Verdächtigungen führt. Denn wer in 100 Millionen Datensätzen nach 100 Verdächtigen sucht, bedrängt auch bei einer Quote an Falschverdächtigungen von nur 0,1 Prozent ganze 100.000 Unschuldige.

Eine Generation von Politikerinnen und Politikern hat sich für Vorratsdatenspeicherung und Fluggastdatenverarbeitung eingesetzt, hat mit Angst Karriere gemacht. Damit diese Zeiten vorbei sind, brauchen wir eine neue, eine positive Erzählung von der Gesellschaft und ihren Menschen, die niemanden pauschal unter Verdacht stellt, sondern alle als würdefähige Subjekte behandelt. Dazu gehört, dass gegen Menschen erst ermittelt wird, wenn es Anhaltspunkte für eine Straftat gibt; dass Menschen, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen, nicht in den beständig wachsenden Datenbanken von Polizei und Geheimdiensten landen; dass die Städte nicht überzogen werden mit einem Netz aus intelligenten Überwachungskameras, deren Gesichtserkennungsalgorithmen uns Anonymität rauben; dass der Staat die Kenntnis von Hintertüren in unsere IT-Systeme nicht für sich behält, sondern den Herstellern dieser Systeme hilft, sie schnellstmöglich zu schließen.

Denn anlasslose Überwachung schüchtert ein, schreckt ab vor dem Gebrauch von ebenjenen Freiheiten, um derentwillen es den Staat überhaupt gibt. Es drohen Kollateralschäden, wenn etwa Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit unmöglich gemacht wird, weil sie in irgendwelchen Dateien als Gefährder geführt werden (wie beim G20-Gipfel in Hamburg). Und teilweise ist es auch schlicht gefährlich, etwa wenn Kriminelle IT-Sicherheitslücken, die der Staat nicht hat schließen lassen, dazu ausnutzen, um Privatleute, Firmen oder Krankenhäuser zu erpressen (wie schon oft geschehen). Oder wenn Rechtsextreme an die geheimen Wohnadressen von hoch gefährdeten Personen gelangen, weil die prallen Polizeidatenbanken nicht gut genug geschützt sind (wie im Fall der Strafverteidigerin Seda Başay-Yıldız).

In den vergangenen 16 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht viele Überwachungsgesetze aufgehoben. Man könnte das für den Ausdruck eines funktionierenden Rechtsstaats halten – und diese Analyse ist auch nicht falsch. Doch der Anspruch der nächsten Bundeskanzlerin oder des nächsten Bundeskanzlers sollte höher sein: nicht die Grenzen der Verfassung auszureizen, sondern sich von ihnen fernzuhalten und statt der Sicherheit die Freiheit wieder zum Ziel der Staatsgewalt zu machen.

Mensch statt Kapital

Technik ist neutral. Mit einem Messer kann man Äpfel schneiden oder einen Menschen töten, mit einem Flugzeug in den Urlaub oder in den Krieg fliegen, mit einem Radio Musik oder Hass verbreiten. Nicht die Technik ist, ihre Nutzer machen sie gefährlich. Das gilt auch für die Digitalisierung.

Der Kapitalismus aber ist nicht neutral. Er fördert und fordert das Beste und das Schlechteste in uns. Seine Droge ist der Erfolg. Sein Ziel das große Geld. Sein Antrieb der eigene Vorteil. Jede Technik, die einen Vorsprung verspricht, wird eingesetzt. Das gilt auch für die Digitalisierung.

Die Erkenntnis, dass die Digitalisierung – wie alle großen Techniksprünge vor ihr – zu enormen Verwerfungen geführt hat, wuchs allerdings langsam. Noch langsamer wuchs nur die Einsicht der Politik, dass sie für diese Entwicklung – und ihre Umkehrung – verantwortlich ist. Den digitalen Raum nicht zu regulieren ist so gefährlich, wie ganze Landstriche oder Stadtviertel sich selbst zu überlassen.

„Im Netz“ (eine irreführende Formulierung, denn es ist längst nicht mehr Domäne einer Minderheit, sondern Teil des Lebens von so gut wie allen Menschen) herrschen jetzt Hass und psychische Gewalt, Verschwörungstheorien und Radikale, Kriminelle und Geheimdienste, Bots und Algorithmen. Unsere digitale Selbstbestimmung wird von allen Seiten angegriffen, selbst die Integrität von Wahlen ist angekratzt. Der Staat – nicht nur der deutsche – hat es versäumt, diesen sich lange andeutenden Entwicklungen entschieden zu begegnen. Stattdessen prägten Zaghaftigkeit und Rücksichtnahme auf die Industrie die Politik – denn sie lieferte die Daten für den „Krieg gegen den Terror“, wie Shoshana Zuboff in ihrem Buch „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“ treffend herausgearbeitet hat.

Es bedarf nun entschiedener Lösungen für die bereits bestehenden Probleme – und für alle neuen, die in den nächsten Jahren entstehen werden. Erste Schritte werden gerade unternommen: Die EU-Kommission arbeitet an Gesetzen über digitale Dienste und Märkte, die insbesondere den rechtlichen Rahmen für Onlineplattformen aktualisieren sollen. Die Marktmacht sogenannter Gatekeeper wie Amazon, Facebook oder Google würde reduziert, sie müssten ihre Algorithmen transparenter machen, im Krisenfall besser mit den Behörden zusammenarbeiten, Nutzerinnen und Nutzer besser vor Risiken schützen und ihnen weitergehende Rechte einräumen als bislang. Gegenwehr der IT-Konzerne ist programmiert. Die nächste deutsche Bundesregierung muss alles daransetzen, dass dieses Gesetzesvorhaben seine hohen Ziele wirklich erfüllt – und dass es auch über die Gegenwart hinausreicht.

Unter möglichen künftigen Problemen seien „Deepfakes“ herausgegriffen. Eine Technologie, mit der täuschend echte Videos und Audioschnipsel generiert werden können. Es ist abzusehen, dass sie schon in naher Zukunft für die Verbreitung von diversen Falschmeldungen im Internet verantwortlich sein werden. Aber die noch größere Gefahr liegt in dem Angriff auf die Wahrheit selbst: Mit ihrer Allgegenwart wird bald alles mit einem Hinweis auf die Möglichkeiten von Deepfakes infrage gestellt werden. Die bisher glaubwürdigsten Beweismittel für Fehlverhalten – Videos – fallen aus. Die „Grab ’em by the pussy“-Aufzeichnung von Donald Trump, die heimlichen Aufnahmen vom ehemaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf Ibiza mithilfe versteckter Kameras, die unzähligen Videos vom Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 – die Authentizität all dieser und vor allem vergleichbarer künftiger Aufnahmen wird bald angezweifelt werden. Und es werden angeblich alte Aufnahmen „entdeckt“ werden, die historische Wahrheiten in Zweifel ziehen, ob von befreiten Konzentrationslagern oder dem Massaker auf dem Tian’anmen-Platz.

Den Umgang mit dieser Herausforderung darf der Staat nicht dem Einsatz einzelner Forscherinnen und Forscher überlassen, die Werkzeuge zur Erkennung von Deepfakes entwickeln. Der Staat selbst muss solche Gegenmittel entwickeln (lassen) und Prozesse für ihren Echtzeit-Einsatz etablieren, damit der Kampf um die Wahrheit in Zeiten von Verschwörungstheorien nicht verloren geht. Aber Deepfakes sind sicher nur eine von vielen Herausforderungen, die in Zukunft auf uns zukommen, und das in steigender Frequenz. Eine vorausschauende Bundesregierung muss sich all dem stellen, und zwar nicht erst, wenn es uns längst zu überwältigen droht.

Eine Chance

Angela Merkels Kabinette haben in den letzten Jahren viele Entwicklungen im Internet verschlafen, während sie in Fragen der Überwachung deutlich über die Stränge geschlagen haben. Die gute Nachricht ist: Noch ist es nicht zu spät. Die nächste Bundesregierung kann die Kontrolle über die Netzgiganten noch zurückgewinnen – und die Bevölkerung die Kontrolle über die Regierung. Für beides bedarf es Visionen. Vom Untergang und vom Paradies.

Bijan Moini ist Politologe und Jurist und arbeitet für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Am 1. September erscheint sein neues Buch „Unser gutes Recht. Was hinter den Gesetzen steckt“ bei Hoffmann und Campe.

