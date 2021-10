Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt - An der Grenzbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und der polnischen Stadt Słubice steht ein Polizeibus. Hinterm Steuer sitzt eine Polizistin und hält sich ein Fernglas an die Augen. Sie beobachtet, ob zwischen den Arbeitern, den Rentnern und den Frauen mit den bunt gefärbten Haaren nicht etwa Menschen die Grenze passieren, die seit Tagen unterwegs waren. Ihr Kollege kontrolliert Kleintransporter. In den meisten Fällen versuchen die Schleuser, die Grenze mit Sprintern zu passieren, auf deren Ladeflächen Migranten und Geflüchtete stehen. Auf den Straßen von Frankfurt (Oder) sind in diesen Tagen auffällig viele Polizeiautos unterwegs, je näher man der Grenze zu Polen kommt, umso mehr werden es.

Seit August überqueren wöchentlich Geflüchtete die deutsch-polnische Grenze und stellen einen Asylantrag, sobald die Polizei sie aufgreift. Die Zahl dieser Grenzübertritte nimmt zu. Allein im August griffen die Beamten rund 250 Personen an der Grenze zu Polen auf, im September waren es mehr als 1300 Personen, und allein in der vergangenen Woche waren es 570. Sie haben eine Route hinter sich, die es zuvor nicht gab: Belarussische Behörden werben mit Flügen nach Minsk und bringen die Menschen dann direkt an die EU-Außengrenzen mit Polen und Litauen.

„Wir können und wollen Kontrollen entlang der gesamten Grenze nicht einführen“, sagt Jens Schobranski von der Bundespolizei, „denn das ist eine politische Entscheidung.“ Doch er spricht davon, dass das Personal gestärkt worden sei, damit „gezieltere Kontrollen“ durchgeführt werden. Eine Grenzschließung komme vorerst nicht infrage. Im April und Mai 2020 hatte Polen kurzfristig die Grenze geschlossen, was dazu führte, dass Zigtausend Tagespendler nicht mehr über die Grenze kamen. Das wiederum führte zu immensen Problemen bei der Gesundheitsversorgung und im Logistiksektor.

Doch für die Migranten, die in Polen und Litauen landen, ist es vor allem wichtig, so schnell wie möglich weiter Richtung Westen zu kommen. In Polen und Litauen gibt es keine irakische, syrische oder iranische Community, die Integration fällt schwerer und das Asylsystem in diesen Ländern ist weniger stresserprobt. Eine neue Schleuserstruktur macht damit ein gutes Geschäft. „Die Fahrer sind Deutsche, Polen, Ukrainer“, sagt Jens Schobranski, Sprecher der Bundespolizei, „es war auch ein Belarusse dabei.“ Man arbeite momentan daran, die Hintermänner auszumachen. „Es gibt unter den Schleusern auch Migranten, die sich legal in einem EU-Land aufhalten und ihre Landsleute abholen.“

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB Geflüchtete sitzen vor den Containern in der Erstaufnahmeeinrichtung

Die Schleuser sind Deutsche, Polen, Ukrainer

Drei von vier Menschen, die von Belarus auf dem Landweg über Polen nach Deutschland kommen, stammen aus dem Irak. Die zweitgrößte Gruppe sind syrische Staatsangehörige, die drittgrößte Iranerinnen und Iraner. Das zumindest sagen die Grenzpolizisten. Die Mehrheit habe Pässe dabei und kann sich ausweisen, aber keiner von ihnen hat ein Visum für den Schengenraum. Die Beamten bringen die Migranten nach Eisenhüttenstadt, wo die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) eine Erstaufnahmeeinrichtung betreibt. Dort kommen sie unter, bis die deutschen Behörden ihren Status geklärt haben. Und das kann dauern.

Es ist ruhig auf dem Gelände der Einrichtung in Eisenhüttenstadt an diesem Herbstvormittag. Kleinkinder laufen herum, junge Männer und Frauen sitzen auf dem Boden der Container und warten. An den Zäunen trocknen Kleidungsstücke. Sahar und Rasoul sitzen auf einer Bank mit Ausblick auf ihr neues Zuhause: ein gelbes zweistöckiges Gebäude am Rand von Eisenhüttenstadt. In den Fenstern sitzen junge Männer und schauen auf das irakische Ehepaar herab. Seit knapp einer Woche leben Sahar und Rasoul in der Erstaufnahmeeinrichtung rund 30 Kilometer südlich von Frankfurt (Oder).

Neue Zelte und Container in Eisenhüttenstadt



„Wir sind aus Bagdad nach Dubai geflogen“, erzählt der 37-jährige Rasoul, „wo wir 20 Stunden auf unseren Flug nach Minsk warteten.“ Weißrussische Polizisten hätten sie dann direkt vom Flughafen gegen ihren Willen an die Grenze zu Polen gebracht. „Wer etwas dagegen hatte, wurde geschlagen.“ Die Grenze nach Polen überquerte das Ehepaar zu Fuß. „Wir hatten 24 Stunden kein Trinkwasser und mussten aus Pfützen trinken“, sagt Sahar. „Zwei Tage schliefen wir im Wald.“

Ein Schleuser habe sie dann abgeholt und zunächst nach Warschau gebracht. Dort wechselten sie das Fahrzeug. Von Warschau aus fuhren Sahar und Rasoul dann nach Słubice. Das Taxi für beide kostete 6000 Dollar. Sie bezahlten bar. Die Brücke nach Deutschland zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) überquerten sie wieder zu Fuß. Dort hängt noch heute ein Plakat, das sie nicht verstanden: „Grenzen schützen ist normal.“

dpa Polizisten in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt

Von Bagdad via Dubai und Minsk nach Frankfurt (Oder)

In Deutschland haben Sahar und Rasoul weder Familie noch Freunde. „Wir wollten nicht unbedingt nach Deutschland, sondern egal wohin“, sagt Rasoul. In Belarus habe sie niemand gewollt, in Polen auch nicht. „Also sind wir weiter, und jetzt sind wir in Deutschland.“ Sahar habe im Irak nicht gearbeitet, Rasoul arbeitete für ein Unternehmen, das Mobilfunknetze ausbaut. „Die Milizen haben in unserer Stadt das Sagen“, sagt Rasoul, „dort ist es nicht sicher.“ Hier fühlen sie sich zumindest sicher, sagt Sahar. „Nur hat die Polizei noch unsere Handys, wir haben keinen Kontakt zu unserer Familie.“

Ein Teil der Container und die beheizbaren Zelte stehen erst seit kurzem in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Die Stadt muss neue Plätze schaffen und bereitet sich auf weitere Ankommende vor. In der deutschen politischen Debatte ist die neue Migrationsroute kaum ein Thema. Bislang haben die deutschen Behörden die Situation schließlich unter Kontrolle. Und so lässt sich die Krise an der Grenze zu Belarus weiter ignorieren. Dabei sind an der polnischen Grenze in den vergangenen Wochen sechs Menschen gestorben. Viele weitere sind krank, weil sie weder von belarussischen noch von polnischen Grenzbeamten ins Inland gelassen werden und tage- oder wochenlang bei niedrigen Temperaturen und ohne medizinische Versorgung im Freien kampieren müssen.

Olaf Jansen, Leiter der ZABH in Eisenhüttenstadt, verspricht, dass sie für jeden einen Platz finden. 3000 Personen sollen im Oktober ankommen, schätzt er. Im November werden die Zahlen ähnlich hoch sein. Im August sind 209 Personen via Belarus und Polen nach Eisenhüttenstadt gekommen, im September waren es 1164. Und in den ersten sechs Oktobertagen waren es 563. „Mittlerweile kommen die Menschen in einem besseren gesundheitlichen Zustand an als noch im August, und es kommen auch mehr Frauen“, sagt Jansen. „Das deutet darauf hin, dass die Schleuser sich professionalisiert haben.“

Um potenzielle Asylbewerber und Migranten aufzuhalten, hat die polnische Regierung im August dieses Jahres Pushbacks legalisiert – also das Zurückdrängen von Migranten von den Schengen-Grenzen. Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis werden an die Landesgrenze gebracht und müssen das Land verlassen. Laut Genfer Konvention dürfen Asylsuchende nicht zurückgewiesen werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte das Vorgehen Polens und Litauens. Die Europäische Kommission hingegen kommentiert ausweichend und verweist auf den Grenzschutz.

Zahl der illegalen Grenzübertritte in die EU nimmt wieder zu

Die Einreiseregelungen, die wegen der Pandemie eingeführt wurden, hatten Migranten im Jahr 2020 den Weg Richtung Europa zusätzlich erschwert. Aber im ersten Halbjahr dieses Jahres ist die Zahl der illegalen Grenzübertritte in die EU wieder um 60 Prozent gestiegen. Die Europäische Kommission hat vor einigen Tagen einen Aktionsplan beschlossen, der in den kommenden Jahren illegale Grenzübertritte erschweren soll. Dazu will sie Partnerschaften mit Ländern an Transitrouten schließen. In diesem Fall wäre das Belarus: ein Land, das gezielt Migranten an den EU-Außengrenzen absetzt, um sich so für Sanktionen zu rächen.

Michael Kurzwelly begrüßt seine Besucher mit einem breiten Lächeln im „Dazwischenland“, so nennt der 58-Jährige diese Gegend rund um eine ehemalige Turnhalle, nur wenige Meter von der Grenzbrücke in Frankfurt entfernt. Der gebürtige Darmstädter wohnt schon lange hier an der Grenze, er ist einer der wenigen Anwohner, der den Neuankömmlingen offen gegenübertritt. Er steht in einem „Free Shop“, in dem jeder Gebrauchtes abgeben und ohne zu zahlen Gebrauchtes mitnehmen kann. Der Laden ist nur mit Spanbrettern von einer Fahrradwerkstatt getrennt.

Meiko Herrmann Michael Kurzwelly in „Slubfurt“, einem Ort in der Grenzregion zu Polen





Die Frankfurter bekommen von den Migranten wenig mit

Als der Aktionskünstler vor 22 Jahren sein Projekt startete, wollte er eine deutsch-polnische Gemeinschaft schaffen. Er spricht nicht von Frankfurt und Słubice, sondern von Słubfurt. Die deutsch-polnische Grenzregion erklärte Kurzwelly gemeinsam mit Gleichgesinnten zu „Nowa Amerika“, Neu-Amerika, dem „Land der Pioniere und Freiheitshungrigen“. In Nowa Amerika, das eine eigene Flagge hat und ein eigenes Parlament, spricht man ein Mischmasch aus Deutsch und Polnisch. Grenzen sind für ihn nur „Wirklichkeitskonstrukte“.

Fast 20 Jahre nach dem EU-Beitritt Polens hat sich Kurzwellys Projekt in eine neue Richtung gedreht. Als 2014 die ersten Geflüchteten aus Syrien, Irak und anderen Ländern nach Deutschland kamen, fanden sie im Dazwischenland eine neue Gemeinschaft. Hier kochen und basteln sie, singen und führen Theaterstücke auf. Von den neuen, die gerade über die Grenze gekommen sind, hat Kurzwelly noch nichts gesehen. Nur in der Zeitung habe er von ihnen gelesen.

Wer genau hinsieht, an der Grenze, findet ihre Spuren: Am Rand der Stadt, an den Apfelplantagen, liegt durchnässte Kleidung, Schuhe, eine Jeans, ein Regenmantel und eine Wasserflasche mit kyrillischem Aufdruck – die stummen Zeichen der Geopolitik, die sich in dieser Gegend abspielt.

Meiko Herrmann Geflüchtete stellen diese Puppen her, um sich etwas dazuzuverdienen





Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.