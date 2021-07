Berlin/Los Angeles - Es ist bereits dunkel in Los Angeles, als Quavo aus der Limousine steigt und breit grinsend auf die Fotografen zugeht. Im Scheinwerferlicht glitzert und funkelt das Gebiss des Musikers. „Yeah, two hundred fifty“, beantwortet er die Frage eines Reporters nach dem Preis seines Zahnschmucks. Eine Viertelmillion Dollar legte der Rapper also für die Verblendung seines Ober- und Unterkiefers auf den Tisch. Diamanten im Smaragdschliff, das hat eben seinen Preis.

An diesem Abend wird Quavo nichts essen können, es sei denn, er nimmt seine Grillz aus dem Mund und legt sie in das Schächtelchen, das aussieht wie eine Zahnspangenbox. Trägt man Grillz (zu deutsch Gitter), darf man höchstens etwas trinken. Ganz schön unpraktisch. Dennoch sind die kostbaren Schienen, die dieser Tage meistens über mehreren Frontzähnen getragen werden, inzwischen nicht mehr nur bei superreichen HipHop-Stars beliebt, sogar in Berlin gibt es inzwischen mehrere Anbieter. Aber wie entstand dieser umständliche Schmuck und was soll er eigentlich bedeuten?