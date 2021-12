Berlin - Wenn die politisch Verantwortlichen ihre eigenen Analysen auch nur im Entferntesten ernst nehmen, dann kann die Frage eigentlich nur rhetorisch gemeint sein. Wenn es um die Corona-Virus-Variante Omikron geht, ist in den vergangenen Tagen schließlich kein Superlativ zu groß gewesen. Es käme keine Welle auf uns zu, sondern eine Wand, hieß es. Eine Verdopplungszahl bei der der Zahl der Neuinfizierten innerhalb von zwei bis drei Tagen wird geschätzt. Im Januar könnten wichtige Betriebe der Infrastruktur durch Krankheit und Quarantäne ihrer Mitarbeiter in Bedrängnis kommen. Nicht zu reden von der immer noch dramatischen Situation in vielen Intensivstationen des Landes, die der noch der Delta-Variante geschuldet ist.

Es ist also glasklar: Natürlich würden wir einen Lockdown brauchen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Um vor die Welle zu kommen, wie es unsere Krisenpolitiker gerne formulieren. Aber damit ist auch schon eines unserer Hauptprobleme benannt. Sie reden gerne, unsere Spitzenpolitiker. Muss es dann zu echten Entscheidungen kommen, wird gekniffen.

Kontaktbeschränkungen für private Feiern erst ab 28.12.

In diesem Sinne war die jüngste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) genau so wie wir sie schon unter der alten Regierung kannten: hammerharte Rhetorik im Vorfeld. Es gibt keine roten Linien, alles ist möglich, gehandelt werden muss jetzt. Nach der Veranstaltung sahen wir dann einen Bundeskanzler, der sich selbst beim leisen Ablesen seines Manuskriptes verhaspelte.

Die Miene von Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Institutes (RKI) bei der gemeinsamen Pressekonferenz am Tag darauf, sprach Bände. Er saß mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor den Journalisten und tat so, als habe er doch keine Meinungsverschiedenheit mit ihm. Dabei hatte das RKI – vermutlich in einem Akt der Verzweiflung – noch während der MPK getwittert, dass man massive Kontaktbeschränkungen brauche und das sofort. Es hat leider nichts genützt. Wieler, der die Pandemie seit Beginn wissenschaftlich begleitet, blieb höflich, ein Lob für den MPK-Beschluss war ihm aber nicht abzuringen.

Kein Wunder. Während des Bund-Länder-Gipfels war den Verantwortlichen eingefallen, dass die privaten Treffen beim letzten Weihnachtsfest gar nicht die großen Pandemietreiber waren. Kontaktbeschränkungen für private Feiern soll es deshalb erst ab 28.12. geben. Nur Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg macht da nicht mit: Dort werden privaten Treffen schon zu Weihnachten beschränkt. Alle anderen lassen es jetzt mal so laufen. Und appellieren an die Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.

Für die fünfte Welle sieht es nicht gut aus

Die kommt immer dann ins Spiel, wenn sich die Politik nicht traut, Maßnahmen zu ergreifen, die eigentlich unausweichlich sind. Geht es dann schief, kennt man die Verantwortlichen. Es sind dann nicht die in den Parlamenten oder auf den Ministerstühlen.

Nein, hier will niemand den Menschen das Weihnachtsfest vermiesen. Im Gegenteil. Treffen Sie sich mit ihren Lieben. Handhaben Sie es mit Vorsicht, so wie Sie es jetzt ja schon seit zwei Jahren gewöhnt sind. Dass Ihnen die Vorsichtsmaßnahmen jetzt seitens der Politik so nachdrücklich eingetrichtert werden, hat nichts damit zu tun, dass man Ihnen nicht traut. Solange man über das Testen für die Familienfeier spricht und darüber, dass sich jetzt mal alle endlich impfen lassen sollen – so lange muss man nicht über den Elefanten im Raum sprechen: Kein Politiker, keine Politikerin in diesem Land wird in dieser Pandemie nämlich wirklich noch mal einen Lockdown verhängen.

Ein Lockdown bedeutet das Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Komplett. Nicht nur Clubs und Diskotheken müssten dann dichtmachen, in die ja eh nur die jungen Leute gehen, die uns seit zwei Jahren schon egal sind. Ein Lockdown würde den Einzelhandel, die Restaurants, die Hotels und, ja, auch die Betriebe betreffen. Wir hatten so etwas ganz zu Beginn der Pandemie. Damals waren die Infektionszahlen im Vergleich zu heute ein Witz. Die Befürchtung vor dem Kollaps des Gesundheitssystems sorgte im Frühjahr 2020 gleichwohl dafür, dass schnell und hart gehandelt wurde. Denn hart war es, keine Frage. Aber auch effektiv. Die internationale Gemeinschaft bewunderte die Deutschen dafür, dass sie so gut durch die erste Welle gekommen waren. Die zweite, dritte und vierte haben wir dann leider vermasselt. Für die fünfte sieht es auch nicht gut aus.

