Berlin - Vor zwei Wochen haben wir ja mit Shaniu’s House of Noodles das – zumindest für uns – beste chinesische Restaurant der Hauptstadt gekürt. Nur, das war natürlich etwas voreilig. Denn kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns noch der kompetente Brief unseres Lesers Tim Coprian: „Das beste chinesische Restaurant in Berlin ist das New Ocean (Mariendorfer Damm 175, Nähe U-Bahn Alt-Mariendorf). Von den Räumen könnte es eher auch eine Imbissbude sein, es gibt meiner Erinnerung nach drei oder vier Tische. Das Restaurant wird von einem Paar geführt, wobei er für die Küche und sie für den Service zuständig ist.“ Auch wenn das Lokal „jenseits der ausgetretenen Pfade“ liege, wirklich alles andere als hip sei, sondern eher ein Rentnertreff, gebe es hier echte chinesische Gerichte von einer ganz „besonderen Qualität“.

Liebe Leser, das haben wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen und haben uns direkt auf den Weg nach Alt-Mariendorf gemacht. Auch wenn es sich für Sie vielleicht wie eine Weltreise anfühlt, das New Ocean findet man wirklich leicht. Sie müssen mit dem Auto nur zum Mehringdamm (kennt doch jeder!) kommen. Wenn dann die Playmobil-Burg, in der heute das Finanzamt Kreuzberg residiert, und die 200-Meter-Schlange vor Mustafa’s Gemüsedöner (deutlich überschätzt!) rechts an Ihnen vorbeiziehen, müssen Sie einfach nur noch genau sieben Kilometer geradeausfahren, hinter der kleinen Shell-Tankstelle einen U-Turn machen, und sie stehen vor dem kleinen China-Restaurant mit der moosbewachsenen roten Markise.

Und wie ist jetzt das New Ocean? Kann es halten, was Tim Coprian verspricht? Der Guide Michelin hat ja, auch wenn keiner weiß, wie die genau testen, ganz einfache Prinzipien. Drei Sterne bekommt ein Restaurant, wenn es dieses Kriterium erfüllt: „Eine einzigartige Küche – eine Reise wert!“ Und ich muss Ihnen sagen: Wäre ich Michelin-Tester, ich würde dem New Ocean drei Sterne geben. Warum? Allein schon, weil man sich hier wie zu Hause bei Oma in der Datsche im Elbsandsteingebirge fühlt. Will man im kleinen Biergarten sitzen, muss man sich durch die Küche an den heißen Wokschalen vorbei zwängen. Dort sitzt man dann stilecht im Innenhof eines grauen 60er-Jahre-Hauses unter einer riesigen Sat-Schüssel vor den blechernen Garagentoren in einem Imbisszelt und trinkt ein eiskaltes Bier, während man auf das scharfe Feuerwerk wartet.

Charlott Cobler Bei New Ocean können Sie alles bestellen!

Und bei New Ocean gibt es chinesisches Essen (ohne Reis, der macht dick, sagt die kleine Wirtin!), wie es die Wirtsleute jeden Abend wohl selber essen. Und man merkt und schmeckt hier, dass New Ocean jeden Tag nur ein paar Gäste hat und dadurch viel weniger Stress in der Küche herrscht als bei dem wirklich brechend vollen Shaniu’s in Wilmersdorf. Serviert werden daher stressfreier knackiger Bohnensalat, kalte hauchdünne Schweineohren mit Koriander, doppelt gebackenes scharfes Hähnchenfleisch mit zitronigem Szechuan-Pfeffer und ordentlich Chili und Zwiebeln, kalter Rindernacken in einem lauwarmen Chiliöl und: der für uns bisher beste Schweinebauch der Hauptstadt.

Denn den bereiten die Wirtsleute gemeinsam jeden Abend für den nächsten Tag zu. Und so dürfen wir nach unserem Essen ein bisschen in der Küche mithelfen und die zwei Bauchlappen (das ist nicht viel, kommen Sie nicht zu spät!) ins wallende Salzwasser gleiten lassen. Und der Schweinebauch von New Ocean ist so perfekt gegart, dass er wie ein makelloser Dominostein aussieht. Unten ist helles zartes Fleisch und oben die weiche Gel-Schicht der Schwarte. Und der Alt-Mariendorfer Bauch ist auch sonst eine Besonderheit, denn er ist saftig aus sich selbst heraus. Bei den anderen China-Lokalen ist er oft dunkel durchzogen von der süßen Sojasoße – hier aber nur kurz vorher liebevoll glasiert. Das ist der reine Eigengeschmack und für uns die ganz hohe Kunst!

Und ist das New Ocean jetzt besser als das „freche Nudelmädchen“ in Wilmersdorf? Das müssen Sie selbst herausfinden. Ich umschreibe es Ihnen gerne so. Die Wirtsleute sind ebenfalls aus Schanghai, auch unglaublich liebenswürdig, und Herr Changqing Lin, der Inhaber von Shaniu’s House of Noodles, isst hier privat regelmäßig, wenn er Feierabend hat und zu Hause nicht selber kochen will. Ich glaube, mehr brauchen wir an dieser Stelle nicht zu verraten, oder?

Bewertung: 5 von 5 Punkten

Chinesische Küche New Ocean, Mariendorfer Damm 175, 12107 Berlin, täglich 12 bis 22 Uhr, Reservieren: 030 470 583 89.

