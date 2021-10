Berlin - Warum immer auf schöne Geschenke hoffen? Am Ende bekommt man doch sowieso nicht das, was man wirklich will. Glücklich werden jene, die ihre Erwartungen an andere herunterschrauben und sich selbst versorgen. Ja, und eben nicht nur mit dem Notwendigen, wie Brot und Butter, sondern mit dem ganz Besonderen. Was das in diesem lauen November sein könnte, haben wir für Sie zusammengestellt.