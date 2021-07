Berlin - Jeremy Smith erinnert sich noch an diese Zeit vor eineinhalb Jahren, weil er gerade auf dem Weg nach Berlin war. Die Poster hingen schon an den großen Gebäuden der Messe Berlin. Von der S-Bahn aus konnte man sie sehen: Strände, Wüsten-Rallyes und mitten im Wald zwei alte Männer mit weißem Bart, die sich bei Wasserpfeife unterhalten. Oman war das Partnerland der Internationalen Tourismus Messe ITB in Berlin, der größte und wichtigste Branchentreff seiner Art. Sie sollte am 4. März 2020 starten. Am 28. Februar, einem Freitag, verkündete die Messe, dass sie nicht stattfinden werde und sendete damit ein Signal zum einen an Berliner Hotels, dass sie in ihren Buchungssystemen viele Positionen stornieren müssten. Doch gleichzeitig trugen die rund 10.000 internationalen Gäste, denen abgesagt wurde, diese Nachricht in ihre Länder: Der Tourismus wird nach dem Jahr 2020 nicht mehr der gleiche sein.

