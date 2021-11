Berlin - Curtis Sliwa fühlt sich sichtlich wohl an diesem strahlend schönen Oktobersonntag in Staten Island, der 1,90 große Hüne mit dem schnittigen roten Barett auf dem Kopf ist ganz in seinem Element. Hier, mitten auf der oft als „vergessen“ bezeichneten Insel in der Bucht von New York, muss er sich nicht verstellen, hier ist er unter seinen Leuten.