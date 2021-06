Berlin - Die Wirtschaftsnachrichten zum Wochenende:

Der Krypto-Trump aus El Salvador

Nayib Bukele ist derzeit das vielleicht beliebteste Staatsoberhaupt der Welt. Der erst 39 Jahre alte Präsident von El Salvador vereint nach außen ein modernes, frisches Auftreten mit der Portion Populismus und Konservatismus, die bei den Einwohnern des bettelarmen einstigen Bürgerkriegslandes bestens anzukommen scheinen Dass Bukele, der Regierungsanweisungen an seine Minister schon mal bei Twitter erteilt und deshalb den Spitznamen „Trumpito“ (kleiner Trump) innehat, dabei - das klingt nach dem klassischen Mittelamerika - autoritär regiert und wenig Verständnis für Kritik zeigt, ändert bislang noch nichts an seiner rockstarhaften Popularität.

Bukeles neuester Coup ist die geplante Einführung der Kryptowährung Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel von El Salvador. Bislang ist der amerikanische Dollar das einzige Zahlungsmittel des Landes. 70 Prozent der Salvadorianer, so erklärte Bukele in einem auf der Bitcoin-Konferenz in Miami ausgestrahlten Video, hätten allerdings kein Bankkonto. So würde ein Großteil der jährlich 60 Milliarden Dollar, die salvadorianische Auswanderer an ihre Familien in der Heimat überweisen, an zwielichtige Vermittler gehen. Um das zu verhindern, will El Salvador mit der Zahlungs-App „Strike“ zusammenarbeiten. „Die Annahme einer digitalen Währung als gesetzliches Zahlungsmittel bietet El Salvador das sicherste, effizienteste und global integrierte offene Zahlungsnetzwerk der Welt“, frohlockte „Strike“-Gründer Jack Mallers sogleich.

Keine 24 Stunden später twitterte Bukele, dass El Salvador zudem geothermale Energie aus Vulkanen nutzen werde, um ein sogenanntes Bitcoin-Mining-Zentrum zu betreiben. Hier werde künftig Rechenleistung für das Blockchain-Netzwerk, auf der die Bitcoin registriert werden, bereitgestellt, um durch Transaktionen neu erschaffene Bitcoin „abzubauen“ („mining“). Krypto-Anhänger feierten die Pläne des Landes bereits als „neue Ära des weltweiten Zahlungsverkehrs“.

Bei allem Jubel blieb allerdings auf der Strecke, dass Kryptowährungen wie Bitcoin, trotz nachvollziehbarer Transaktionsketten, weiterhin auch für illegale Geschäfte genutzt werden. Aus El Salvador heraus zieht mit der Mara Salvatrucha („MS-13“) die berüchtigtste kriminelle Organisation des amerikanischen Doppelkontinents die Fäden; mordet, verschleppt und terrorisiert Menschen zwischen Kolumbien und den USA, kontrolliert Drogenhandel und Prostitution in Mittel- und Teilen Nordamerikas. Eigentlich hatte Rockstar Bukele seinen Wählern versprochen, die Mafia zu bekämpfen. Und tatsächlich sank die Mordrate in El Salvador unter seiner Regierung - zumindest offiziell - beträchtlich, zuletzt gab es jedoch investigative Medienberichte über geheime Absprachen zwischen der Regierung und der MS-13. Vielleicht bekommt die ihr Schutzgeld dann bald schon in Bitcoin. Max Ohlert

Erpressung aus dem Homeoffice: JBS zahlt Lösegeld

Alle Räder stehen still, wenn es der starke Arm des Hackers will: Der weltgrößte Fleischkonzern JBS wurde Opfer einer Hacker-Attacke. In Schlachthäusern und Fleischfabriken in Nordamerika und Australien standen die Bänder still. Um weitere Verzögerung bei der Fleischproduktion zu verhindern hat der brasilianische Konzern JBS nach Unternehmensangaben den unbekannten Hackern nun ein Lösegeld im Gegenwert von elf Millionen Dollar in der Kryptowährung Bitcoin bezahlt. „Dies war eine schwierige Entscheidung für unser Unternehmen und für mich persönlich“, gab der JBS-Vorstand Andre Nogueira bekannt. „Wir waren jedoch der Meinung, dass diese Entscheidung getroffen werden musste, um ein mögliches Risiko für unsere Kunden zu vermeiden.“

Durch die zentrale Steuerung der Fertigungsanlagen und ein unzureichende IT-Sicherheit, sind gerade große Konzerne für Erpressungsversuche aus dem Internet besonders gefährdet. Die Attacke gegen JBS reiht sich ein, in eine Welle weiterer Hacker-Angriffe gegen US-Unternehmen. Die Hackergruppe Darkside legte im Mai diesen Jahres die Rohrleitungen von Colonial Pipelines lahm und löste damit eine kleine Infrastrukturkrise in den USA aus. Auch in diesem Fall wurde ein Lösegeld in Bitcoin bezahlt. Ein Teil der Zahlung konnte dabei später vom FBI wieder aufgetrieben werden. Zahlungen in Kryptowährungen sind nicht zwingend anonym, denn die Kette der Transaktionen lässt sich in der Regel nachverfolgen. Colonial Pipelines transportiert täglich über 2,5 Millionen Barrel und stellt damit 45 Prozent der Versorgung mit Diesel, Benzin und Düsentreibstoff der US-Ostküste sicher. JBS hat für die Fleischversorgung der USA eine ähnliche Bedeutung.

Die Vereinigung der Bauern in den USA, die National Farmers Union (NFU), beurteilt die Marktmacht von JBS kritisch. „Da JBS etwa 20 Prozent der Fleischverarbeitung in den USA kontrolliert, können Sicherheitsangriffe wie dieser massive Auswirkungen auf unsere nationale Lebensmittelversorgung haben“, kommentierte die NFU den Vorgang auf Twitter. Der Hackerangriff hat indes auch eine geopolitische Dimension, die US-Behörden vermuten russische Hacker hinter den Attacken der letzten Zeit. Das US-Außenministerium steht dazu im regen Austausch mit Russland. Der Kreml gab am Mittwoch bekannt, die russische Regierung habe keine Informationen darüber, wer hinter dem Angriff stecken könnte, auf jedes offizielle Hilfeersuchen würde man aber umgehend reagieren. Versicherungen haben auf den Trend zum Hackerangriff inzwischen reagiert. Der Rückversicherer Münchener Re schätzt, dass der Markt für Versicherungen gegen Hackerattacken rapide größer wird, schon 2025 sollen weltweit über 20 Milliarden US-Dollar mit Cyber-Versicherungen umgesetzt werden.

Boom Overture: Die Concorde kehrt zurück

Champagner, Kaviar und ein Höllenlärm. Ein Flug mit der Concorde war ein Erlebnis für alle Sinne. Die Atlantiküberquerung schaffte sie in dreieinhalb Stunden. Es war vor allem ein Flugzeug für Reiche und Flugenthusiasten. Die Abmessungen der Passagierkabine erinnerten eher an die eines Regionaljets als an ein langstreckenflugzeug. Maximal 100 Passagiere konnten sich in die enge Röhre zwängen, jeweils vier Passagiere in einer Reihe. Die Sessel erinnerten an kleine Bürostühle. Im Flug veränderten sich aufgrund der auf den Flieger einwirkenden physikalischen Kräfte die Proportionen der Concorde. Die Toilette soll nach Abflug deshalb kleiner geworden sein, Passagieren wurde empfohlen vor dem Abflug auf die Toilette zu gehen.

Trotz aller Einschränkungen hatte die Concorde bis zum Schluss eine eingeschworene Fan-Gemeinde. Nun gibt es wieder Hoffnung für Fans von Überschall-Flugzeugen. 20 Jahre nach dem Aus der Concorde hat die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines angekündigt, bis zum Jahr 2029 bis zu 50 Überschalljets des Typs Boom Overture für den kommerziellen Einsatz zu kaufen. Liefern soll sie der US-Hersteller Boom Technology. Wenn alles gut geht können bis zu 75 Passagiere künftig den Atlantik mit 2335 Kilometern pro Stunde überqueren. Die Boom Overture ist damit zwar etwas kleiner, dafür aber noch schneller als die Concorde. Die maximale Reichweite soll bei 7.870 Kilometer liegen.

Der Auftrag von United Airlines bedeutet einen enormen Fortschritt für das noch junge Unternehmen, dass erst 2014 gegründet wurde und sich voll und ganz dem Überschallflug verschrieben hat. Für die Entwicklung der Triebwerke werden noch weitere Investoren gesucht. Neben zahlreichen Wagniskapitalgebern ist auch die japanische Fluglinie Japan Airlines bei Boom Technology investiert.

Im Juli 2000 kam es bei der Concorde zu einem tragischen Unfall. Die Concorde rollte beim Start über ein Metallstück, das ein zuvor abgeflogener Jet verloren hatte. Das löste eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus. Ein Reifen der Concorde platzte und wurde in das Triebwerk gesaugt, die Maschine fing Feuer und stürzte ab. Alle 109 Menschen an Bord wurden in den Tod gerissen. Am Ende galt die Concorde als zu wartungsintensiv und im Betrieb zu teuer, die einzigen Betreiber Airfrance und British Airways musterten die Concorde nach über 30 Jahren nach dem Jungfernflug schließlich aus. Ob sich die Boom Overture gewinnbringend betreiben lässt, bleibt abzuwarten.

Platzt jetzt die Gorillas-Blase?

Die gute Stimmung beim Schnelllieferservice Gorillas – der Lebensmittel innerhalb von ist jetzt erstmal vorbei. Und die Zukunft des jungen in der Pandemie gegründeten Unternehmens steht auf dem Spiel.

Denn am Mittwoch traf das Unternehmen eine Streikwelle von einer Heftigkeit, die für Deutsche Verhältnisse im Jahr 2021 ungewöhnlich ist. Denn die Gorillas-Fahrer blockierten, wegen der fristlosen Entlassung eines Mitarbeiters, nicht nur mehrere Warenlager zu Stoßzeiten um Streikbrecher an der Auslieferung zu hindern, ein Gorillas-Manager versuchte auch eigenhändig als Barrikade positionierte E-Bikes aus dem Weg zu räumen.

Am Ende rückte auch noch die Polizei mit mehreren Mannschaftswagen an und versuchte die Versammlungen teilweise aufzulösen. Die Berliner Zeitung hat sich am Mittwochabend vor dem Warenlager in der Torstraße auf beiden Seiten – sämtliche Gesprächspartner wollen nicht namentlich genannt werden – umgehört.

Demnach sei das Management in der letzten Zeit vor allem mit der rapiden Expansion beschäftigt gewesen und habe nicht darauf geachtet, wie die Stimmung unter den Fahrern – die bessere Arbeitsbedingungen fordern – immer schlechter wurde. Viele Mitarbeiter seien jüngst nicht immer zu Arbeit erschienen.

Die Streikwelle – mehrheitlich organisiert vom Gorillas Workers Collective die der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft FAU nahestehen – trifft das Unternehmen zu einer Zeit, in der sich zeigt, ob das eigene Geschäftsmodell und die ganze Branche der Rapid-Delivery-Dienste überhaupt eine Zukunft haben. Denn, dass sagten unsere Informanten auch: „Wir sind ein Corona-Unternehmen und waren für die Leute im Lockdown da.“ Das Problem ist nur: Zuletzt sei deutlich weniger von den Kunden bestellt worden.

