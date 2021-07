Berlin - Der Sommer ist im vollen Gange, auch wenn das Wetter – zumindest in den vergangenen Tagen – nicht richtig mitspielen wollte. Mein Eindruck ist: Auch die Stimmung in Berlin ist eher wechselhaft als sonnig. Einerseits ist da die Freude über die Lockerungen, die Besuche im Restaurant und Café, den unbeschwerten Spaziergang im Park. Andererseits lauert irgendwo im Unbewussten die Ahnung: Da rollt noch etwas Gefahrvolles auf uns zu.

Ich meine damit nicht nur die Delta-Variante, mit der sich die Reportage auf den Seiten 4 und 5 von Jan Abele beschäftigt (in unserer Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 10. Juli 2021) und darin nahelegt, dass nach den Sommerferien wegen der immer noch nicht ausreichend bestellten Luftschutzfilter das nächste Corona-Chaos droht. Nein, ich meine damit auch die gesamtgesellschaftliche Stimmungslage, die trotz der Öffnungen nicht so richtig freidrehen will. Das beobachtet zumindest der Kulturjournalist Max Kühlem in seinem Essay „Diese gewisse Lethargie“ auf Seite 12.

Eine Reportage über die Zukunft der Bundeswehr

Restaurantbetreiber und Kulturschaffende dürften momentan keinen Grund für Klagegesänge haben. Ganz anders sieht es bei der Bundeswehr aus. Nach dem Abzug aus Afghanistan weiß die Politik nicht so richtig, wie die Zukunft der deutschen Soldaten aussehen soll. In einer tiefgründigen Reportage haben sich meine Kollegen Jesko zu Dohna und Moritz Eichhorn mit der Frage beschäftigt, warum die deutsche Politik so ein unterkühltes Verhältnis zur Armee hat. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in diesen Tagen eine besonders schlechte Figur gemacht, als sie die Truppen bei ihrer Ankunft im niedersächsischen Wunstorf nicht begrüßen konnte (oder wollte). Die Recherchen meiner Kollegen legen nahe, dass nicht die Truppen auf eine Begrüßung durch Politik und Repräsentanten der Bundesregierung verzichten wollten, wie es das Verteidigungsministerium behauptet, sondern dass die Verteidigungsministerin dies schlicht verhindert hat, weil sie zur gleichen Zeit in Washington war. Wollte Annegret Kramp-Karrenbauer nicht vertreten werden, damit ihr niemand die Show stiehlt? Lesen Sie die Ergebnisse selbst auf den Seite 24 und 25.

Unsere Wochenendausgabe widmet sich aber nicht nur der aktuellen Nachrichten- und (Stimmungs-)Lage, sondern will selbst positiv Einfluss auf die Laune nehmen. Auf den Seiten 18 und 19 porträtiert die Journalistin Lena Fiedler das „Berlin Strippers Collective“ und zeigt den Kampf einer Gruppe von Frauen für ihr Recht, sich ohne männliches Diktat auf den Bühnen Berlins zu präsentieren. Eine bewegende Geschichte, die zeigt, was moderne Emanzipation bedeutet.

Wie immer finden Sie auf den Foodseiten die besten Tipps für ein gelungenes kulinarisches Wochenende. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen den Bier-Test meiner Kollegin Elizabeth Rushton: Sie ist selbst halbe Irin und hat sich nach guten Irish-Pubs mit richtig gezapften Guinness-Pints umgeschaut. (Die Suche war komplizierter als gedacht. Lesen Sie mehr auf Seite 36.) Außerdem verrät Ihnen Jesko zu Dohna, wo Sie in Berlin den besten Fisch essen können.

Genießen Sie das Wochenende! Genießen Sie die Wochenendausgabe der Berliner Zeitung und schreiben Sie uns Ihre Meinung.

Herzliche Grüße, Ihr Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief

Briefe an: briefe@berliner-zeitung.de

