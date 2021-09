Berlin - 20 Jahre ist es her, dass der 11. September 2001 die Welt für immer verändert hat. Am Morgen von 9/11 entführten 19 Terroristen in drei Fünfergruppen und einer Vierergruppe vier amerikanische Passagierflugzeuge. Um 8.46 Uhr flog zunächst eins der Flugzeuge in den Nordturm der Zwillingstürme des World Trade Centers in New York. Um 9.03 Uhr schlug das nächste Flugzeug in den Südturm der Twin Towers ein. Wenige Stunden später glich die südliche Spitze von Manhattan einem Trümmerfeld.

Jeder von uns, der damals den Anschlag vor dem Fernseher miterlebte, weiß, wo er damals war, wie er sich gefühlt hat und was ihm durch den Kopf ging. Die Erinnerung, der Schmerz und, ja, auch das Trauma sitzen tief. Zum 20. Jahrestag der Anschläge von 9/11 wollen wir in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung an den Tag erinnern und vor allem unsere Leserinnen und Leser zu Wort kommen lassen. Vergangene Woche haben wir Sie aufgefordert, uns Ihre Erlebnisberichte zu schicken. Unzählige Zuschriften haben uns erreicht. Auf den Seite 24 und 25 finden Sie nur eine kleine Auswahl der Berichte, die wir erhalten haben. Den großen Rest können Sie am 11. September 2011 auf der Website der Berliner Zeitung, also auf www.berliner-zeitung.de lesen. Ich kann Ihnen versprechen: Die Berichte sind eindrücklich, emotional, verstörend geworden und beweisen, dass der 11. September 2001 für uns alle ein Tag war, den wir so schnell nicht vergessen werden.

Berliner Verlag Der Podcast „Wo warst Du?“ Anja Reich und Alexander Osang leben am 11. September 2001 mit ihren Kindern in New York. Der Tag beginnt wie jeder andere. Dann schlagen die Flugzeuge ins Word Trade Center. Osang, Reporter beim Spiegel, rennt zu den brennenden Türmen, Reich bleibt bei den Kindern. Bald brechen alle Verbindungen ab …



Erst Jahre später erzählen sie einander, was sie am Tag des Terrors erlebt haben. Daraus wird ein Buch, das es nun als Hörbuch gibt, gelesen von den Autoren: 9/11 - Ein Paar, zwei Erzählungen. Sechs Folgen – ab 6. September 2021 auf allen Podcast-Portalen und auf www.berliner-zeitung.de



Eine Produktion von Berliner Zeitung,

Der Spiegel und Radioeins.

Interview mit Christian Lindner

Neben der Erinnerung ist es uns wichtig, noch einmal nach Afghanistan zu schauen. Meine Kollegin Olivia Kortas hat sich mit der Zukunft des Landes beschäftigt und unter anderem mit jungen Frauen gesprochen, die sich vor dem Taliban-Regime fürchten und ein hoffnungsloses Morgen erwarten. Wie wird es jetzt weitergehen? Was mit dem Land passieren? Lesen Sie mehr auf der Seite 27. (Wer übrigens seine Solidarität mit Afghanistan und jenen Afghanen zeigen möchten, die sich jetzt vom Westen verraten fühlen und auf die Lage der Oppositionellen aufmerksam machen wollen, der kann am Sonntag, den 12. September 2021, um 12 Uhr an den Pariser Platz kommen. Dort versammeln sich Afghanen, die in Deutschland auf die Lage der Widerstandkräfte in Afghanistan hinweisen wollen.)

Auf den Seiten 4 und 5 finden Sie unseren vorletzten Politik-Check für die Abgeordnetenhauswahlen. Mein Kollege Moritz Eichhorn hat Franziska Giffey von der SPD und Marcel Luthe von den Freien Wählern getroffen. Valerie Schönian warnt in ihrer Kolumne vor einem Sieg der SPD (S.6) und Christian Lindner (S. 8) wirbt in einem Interview für eine liberale Wende. Im zweiten Buch finden Sie einige Eindrücke von der Art Week und im vierten Buch ein Spezial zur Fashion Week in Berlin. Wie immer wartet auf Sie ein vielfältiges Programm.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und ein erholsames Septemberwochenende.

Herzliche Grüße Ihr Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief, Berliner Zeitung am Wochenende

