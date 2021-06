Berlin - Liebe Leserinnen und Leser! Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Berlin wird voller. Denn: Die Touristen kommen! Die Rollkofferfahrer, Pubcrawler und Mauerentlangläufer, mit denen wir wieder um Sitzplätze in Restaurants und Zeitfenster in Museen konkurrieren. Hotelübernachtungen sind ja offiziell wieder erlaubt. Der BER ist Gerüchten zufolge fertig. Und die Sonne knallt von einem wolkenlosen Himmel. Also: Hurra, willkommen! Wir haben euch vermisst! Denn ohne seine internationalen Gäste ist Berlin auch nur ein Dorf in Brandenburg.



Ein Interview mit Jörg und Maria Koch: Wie sie mit dem Magazin und Modelabel 032c die Berliner Coolness in die Welt tragen



Hurra oder Hilfe? Die Touristen stürmen zurück nach Berlin



Unser Autor Jan Karon will nicht mehr links und „woke“ sein. Warum das?



Die großen Food-Seiten: Einer der besten Lahmacun-Läden in Wedding und ein Backshop für Cool Kids in Kreuzberg. Und: Ein Porträt über das hippe Hotel Henri am Kudamm



Lesen Sie in der morgigen Wochenendausgabe der Berliner Zeitung eine große Reportage, die erzählt, wie Berlin mit den Touristenströmen umgeht. Außerdem finden Sie einen spannenden Essay von unserem Autor Jan Karon, der erklärt, warum er sich von seinen woken Freunden entfremdet hat und nicht mehr links sein will. Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele, beschreibt, was Deutschland vom Osten lernen kann, wenn jetzt nach Corona die große Phase der Reformen kommt. Zudem haben wir wieder viele Streaming- und Buch-Rezensionen für Sie.

Porträts und Food-Rezensionen

Mein Kollege Max Both hat sich das Unternehmen Flixtrain genauer angeschaut. Flixtrain will mit neuen Strecken das Schienennetz erobern und macht der Deutschen Bahn so richtig Konkurrenz. Außerdem finden Sie ein Interview mit Jörg und Maria Koch, die mit dem Magazin und Modelabel 032c die Berliner Coolness in die Welt tragen. Wie immer finden Sie fantastische Food-Rezensionen. Dieses Mal empfehlen wir das Café Tinto in Berlin-Kreuzberg, das Hee Lam Mun in Steglitz und einen großartigen Lahmacun-Laden in Wedding. Zudem finden Sie ein Porträt zum hippen Henri Hotel am Kudamm.

Wir freuen uns auf das Wochenende und auf den Sommer in Berlin. Freuen Sie sich mit uns – und auf die neueste Ausgabe der Berliner Zeitung am Wochenende.

Herzliche Grüße Ihr

Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief

