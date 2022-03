Liebe Leserinnen, liebe Leser! Die aktuelle Lage in der Ukraine bleibt angespannt. Das russische Militär geht immer brutaler vor, es werden Krankenhäuser und Zivilisten angegriffen. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine haben in der Türkei zu keinen Ergebnissen geführt, die Haltung des russischen Außenministers Sergei Lawrow kann man mit allem Recht als bizarr bezeichnen. Und dennoch: Nur ein schneller Frieden kann weiteres Leid verhindern. Wie die Chancen dafür aussehen, hat unser neuer Kolumnist Alexander Dubowy zusammengefasst (S. 4/5). Der Politologe und Osteuropa-Experte Alexander Dubowy klebt, wie viele von uns, nahezu rund um die Uhr an den Nachrichtentickern und verfügt über formidables Hintergrundwissen, um die aktuelle Lage in Russland und der Ukraine gut einzuschätzen. Ich freue mich sehr, dass er uns nun wöchentlich Updates schreiben wird.

Außerdem bin ich froh darüber, dass wir die Reporterin Kaja Puto dafür gewinnen konnten, uns eine Reportage von der polnisch-ukrainischen Grenze zu schreiben. Die Lage ist ernst. Jeden Tag kommen mehr Menschen in die EU. Die polnische Regierung verlässt sich auf die Hilfe von Freiwilligen, noch mehr als es die Behörden in Deutschland tun. Die Solidarität der Polen ist groß. Aber wie lange wird sie halten? Wie lange werden die Polen geduldig helfen wollen? Was wird in ein paar Tagen, Wochen, Monaten passieren? Die Exklusiv-Reportage für die Berliner Zeitung am Wochenende finden Sie auf den Seiten 23 bis 25.

Selbst die Modewelt wird politisch

Außerdem hat sich meine Kollegin Elizabeth Rushton die Flüchtlingssituation am Berliner Hauptbahnhof angeschaut. Der Berliner Senat tut, was er kann. Und dennoch: Die Hilfe reicht bei Weitem nicht aus. Nach wie vor fehlt es an warmen Speisen, um die Flüchtlinge in Berlin richtig zu empfangen. Noch hat die deutsche Politik nicht verstanden, welche Art von Flüchtlingskrise auf uns zukommt. Oder besser: In der wir aktuell schon mitten drinstecken. Die Einschätzung meiner Kollegin finden Sie auf der Seite 44.

Die ganze Welt ist vom Krieg in der Ukraine aufgerüttelt worden. Selbst die Modewelt. Unsere Stil-Redakteurin Sabine Röthig war auf der Pariser Fashion Week, die vom Krieg in der Ukraine überschattet wurde. In ihrem Bericht schreibt sie darüber, wie die Luxusmarke Balenciaga in kürzester Zeit eine politikfremde Fashion-Show zur postmodernen Friedensperformance gemacht hat. Die Fluchtgeschichte des georgischstämmigen Balenciaga-Kreativchefs Demna Gvasalia ließ die Aktion glaubwürdig erscheinen, ein Höhepunkt der Modewoche. Unsere Kolumnistin Hanna Lakomy hat sich ebenfalls mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt. In ihrem Text erklärt sie, warum niemand die Pflicht hat, für sein Land zu sterben.

Auf den Seiten 26 bis 31 finden Sie weitere Analysen zum Ukraine-Krieg. Die ganze Redaktion hat sich besondere Mühe gegeben, sich der Krise sachlich, aufklärerisch, nüchtern zu nähern. So sachlich, wie man in diesen Zeiten bleiben kann. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und, wie immer, Frieden.

Herzliche Grüße

Tomasz Kurianowicz, Chefredakteur der Berliner Zeitung am Wochenende

Wie gefällt Ihnen diese Ausgabe? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.