Berlin - Wir hätten wohl alle nicht damit gerechnet, dass nach einem derart anstrengenden Winter wie im Jahr 2020, nach einer so schwierigen und für viele Familien derart strapaziösen Lockdown-Phase, wie wir sie wiederum Anfang des Jahres erlebt haben, uns diesen Herbst die Angst vor einem Kollaps des Gesundheitssystems wieder beschäftigen würde – und das nach der erfolgreichen Entwicklung und flächendeckenden Bereitstellung von wirkungsvollen Impfstoffen.



Der Charité-Virologe Christian Drosten hat sich diese Woche in seinem NDR-Corona-Podcast zur angespannten Lage, der rasant steigenden Infektionszahlen zu Wort gemeldet und sehr präzise gesagt, warum es in Deutschland so düster geworden ist: Es sind schlicht zu wenige Menschen doppelt geimpft, nur 68 Prozent. Das heißt im Umkehrschluss, dass – mit Blick auf die Personalsituation in den Krankenhäusern – bei einem weiteren Anwachsen der Infektionszahlen die Krankenhäuser schon sehr bald an ihre Grenzen stoßen werden. In Bayern ist das jetzt schon der Fall. Einen Ausweg aus der Situation gibt es nicht wirklich, die Lage ist kompliziert.

Heißlaufen des Gesundheitssystems

In unserem Corona-Spezial, das wir in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 13. / 14. November 2021 abgedruckt haben, haben wir versucht, das aktuelle Infektionsgeschehen kritisch zu bewerten, auszuleuchten und offen zu diskutieren, welche gesellschaftlichen Konsequenzen aus der Situation gezogen werden können. Es gibt einen großen Teil der Gesellschaft, der sich nicht impfen lassen möchte.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 13./14. November 2021 im Blatt:

Die Pandemie ist vorbei, dachten viele. Doch jetzt kommt Corona mit aller Wucht zurück, ein Lockdown lässt sich wohl nicht mehr vermeiden. Unser Corona-Spezial



Gefährlich und nicht therapierbar: wie der Mörder Frank Schmökel zur Bestie der Nation wurde



Schlange oder Giftspinne in der Badewanne: Diese Tiere lauern in Berliner Wohnungen



Abrissbirne Berlin: Die hässlichsten Plätze der Stadt



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Das wird sich vermutlich nicht ändern. Wie gehen wir (ich spreche aus der Perspektive eines Geimpften) mit jenen Menschen um, die das – aus welchen Gründen auch immer – nicht tun wollen? Sie sind unter uns, sie lesen diese Zeilen, wir teilen jeden Tag das Büro, die U-Bahn mit ihnen. Die Mehrheit der Deutschen unterstützt den Weg der Bundesregierung und deren Impfkampagne. Was tun aber mit der Minderheit, die durch ihre Impfverweigerung die Mehrheit vor die Grenzen des Liberalismus stellt – und umgekehrt?

Die Freiheit des Einzelnen hat in einer pandemischen Situation direkte Auswirkungen auf die Freiheit, ja die Gesundheit des Anderen und kann nicht entkoppelt und vereinzelt betrachtet werden. Also: Welche Schritte sollte Deutschland gehen? Wie die von Großbritannien im Jahr 2020, also auf Durchseuchung setzen und damit das Risiko von vielen Todesopfern riskieren? Oder einen eigenen Weg finden und es mit der 2G-Regel versuchen? Andere fordern sogar den schnellen Lockdown für alle, ja die Impfpflicht, als letzten Ausweg aus der Situation. Auf den Seiten 4 und 5 spielen wir einige der Szenarien durch und zitieren zudem aus einem Papier zweier Mathematiker, die berechnet haben, was zu erwarten ist, wenn alles so weitergeht wie bisher: das Heißlaufen des Gesundheitssystems bis Weihnachten in diesem Jahr. Zugleich geben wir Impfskeptikern einen Raum, ihre Positionen auszudrücken (wie auf den Seiten 6 und 9), um auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!

Herzliche Grüße Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief

Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.