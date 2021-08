Berlin - Einer der schönsten Sätze in der aktuellen Berliner Zeitung am Wochenende steht diese Woche in der Kolumne von Thilo Mischke (Seite 20): „Nun sind nicht nur unsere Freunde, Familienmitglieder an Corona erkrankt, sondern auch unsere Gesellschaft ist es.“ Er porträtiert in dem kurzen Text Malte, der in die Bewegung der „Querdenker“ geraten ist.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 14./15. August 2021 im Blatt:

Wir Abgehängten. In 16 Jahren Merkel hat Deutschland bei der Digitalisierung riesige Chancen verpasst. Was sich nach der Wahl ändern muss



Gerhard Schröder kämpft für sie, wir testen sie: die Currywurst. Und hier gibt es die allerbesten!



Schlendrian oder Schikane? Warum das Land Berlin ein Grundstück in Mitte leer lässt



Frage: Wem gehören Berlins Tech-Unicorns? Antwort: Silvio Berlusconi



Wie Kaczynski versucht, Polens private Medienhäuser zu entmachten



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Mischke streitet mit Malte, er entschuldigt sich bei ihm, sie schweigen zusammen und am Ende – so argumentiert unser Kolumnist – geht es doch nur darum, gehört zu werden, ob mit Megafon in der Hand oder ohne. Eine Zeitung ist manchmal wie ein Megafon. In dieser Woche gaben wir diesen Meinungsverstärker zuerst an Michael Müller, den Regierenden Bürgermeister dieser Stadt. In seinem ersten Bilanz-Interview (Seite 4/5) spricht er über den Anschlag am Breitscheidplatz, über seine 40 Jahre in der SPD („Natürlich sind wir die Partei der Gorilla-Fahrer“) und über seine Visionen für Berlin: „Wir werden höher und dichter bauen müssen, daran wird sich Berlin gewöhnen.“

In Dänemark haben alle Schüler einen Laptop

Auf Seite 6 kommen jene Menschen zu Wort, über die aktuell alle sprechen: die Jugendlichen, die geimpft werden könnten, wenn sie denn wollten. Was sagen die Betroffenen selbst? Wir haben fünf von ihnen gefragt, ob sie sich impfen lassen wollen. Einige waren skeptisch, aber nicht weil sie im Internet auf Fake-News hereinfallen, sondern weil sie sich genau informiert haben. Auf der Titelseite haben wir Angela Merkel abgebildet – mit ihrem Mobiltelefon in der Hand. In einer Zeit, in der alle Zeitungen ihr ein Denkmal nach dem anderen setzen, wollen wir auf eines ihrer größten Leerstellen ihrer Amtszeit hinweisen: den katastrophalen Zustand im Bereich Digitalisierung innerhalb der Bundesrepublik.

In Dänemark haben alle Schüler einen Laptop, in Berlin gibt es noch nicht einmal überall lückenloses Handynetz. Der Unternehmer und Start-up-Spezialist Florian Heinemann erzählt im Interview, wo genau die Schwachstellen liegen und worauf die kommende Regierung achten muss (Seiten 24 und 25).

Die Woche des Mauerbaus

Wie Politikversagen im Stadtbild aussieht, erzählt unsere Autorin Olivia Kortes in einer Lokalreportage über die Ackerstraße 28. Auf diesem Premiumgrundstück in Mitte sollten Künstler eigentlich bald üben können – doch das Vergabeverfahren liegt derzeit auf Eis. Es riecht nach Korruption. Auf Seite 20 und 21 erfahren Sie mehr. Auf den hinteren Seiten lernen Sie den Prinz von Neukölln kennen (Seite 33), treffen auf die schönsten Menschen im Weserkiez (Seiten 38 und 39) und erfahren ein für alle Mal, wo es in Berlin die beste Currywurst gibt (Seiten 34 und 35). Und vor allem: wie die Wurst beim Bundespräsidenten am Schloss Bellevue schmeckt.

Diese Woche steht außerdem im Zeichen des Mauerbaus, der genau vor 60 Jahren begann. Ditmar Wiese, damals Anfang 20, hat einem Menschen an dieser Mauer das Leben gerettet. Auf den Seiten 28 und 29 erzählen wir erstmals seine Geschichte – und auf Seite 10 geben wir der in Berlin lebende Nordkoreanerin Stella Lee das Megafon für „ihr Berlin“. Es ist ein buntes Heft geworden. Viel Spaß damit und ein schönes Wochenende.



Sören Kittel, Leitender Redakteur der Berliner Zeitung am Wochenende

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.