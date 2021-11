Liebe Leserinnen und Leser! Die vergangene Ausgabe der Berliner Zeitung am Wochenende hat viele Reaktionen, Lob, aber auch Entrüstung hervorgerufen. Der impfskeptische Essay des Publizisten Philipp von Becker hat viele Menschen dazu bewogen, uns zu schreiben und über Sinn und Unsinn des Textes zu debattieren. Ich darf offen gestehen: Ich bin geimpft und denke, dass nur die Impfung und schnelle Kontaktbeschränkungen eine humanitäre Katastrophe in den deutschen Krankenhäusern verhindern können. Ich habe mich geimpft und tue das aus Solidarität mit meinen Mitmenschen, obwohl ich Covid-19 überstanden habe und genesen bin.

Am 20./21. November 2021 im Blatt:

Unser China-Spezial: Der chinesische Botschafter in Deutschland äußert sich zur Zukunft der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit und plädiert dafür, „politische Korrektheiten“ beiseite zu lassen. Außerdem: ein Interview mit der China-Spezialistin Genia Kostka



Lehrreich oder Voyeurismus: Was haben Touristen von einem Besuch in Tschernobyl?



Coronamonster im Hochbett: Wie es sich anfühlt, die eigene Familie in Gefahr zu bringen



Verhandlungen mit Lukaschenko: Warum Gespräche mit dem Diktator die Migrationskrise an der belarussisch-polnischen Grenze auch in Zukunft lösen könnten



Trotzdem kann ich einfach nicht anders, als die Haltung der Impfgegner zu akzeptieren, auch wenn ich weiß, dass sie mit ihrer Impfunwilligkeit Menschenleben gefährden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wir als Redaktion sind uns uneins in der Frage nach der Impfpflicht und dem Verlauf der ethischen Grenzen. Daher werden wir in der kommenden Ausgabe noch näher auf die Impfdebatte eingehen und dann auch eine Auswahl der Zuschriften drucken. Sie dürfen gespannt sein. Die Kette an Reaktionen war überwältigend. In der aktuellen Ausgabe vom 20./21. November 2021 finden Sie schon mal eine Antwort des Autors und Pflegespezialisten Frédéric Valin auf den Text von Beckers (S. 4).

Kontroverse Themen

Diese Woche haben wir uns ein ebenso kontroverses Thema ausgesucht: China! Für die einen ist das Land eine moderne Weltmacht, für die anderen ein autoritärer Staat. Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, uns einen Gastbeitrag zu schreiben – anlässlich des 50. Jubiläumsjahres der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland. Dieser Text hat es in sich (S. 5). Auch hier bin ich davon überzeugt, dass nur im Dialog zwischen Europa und Asien beide Kontinente sich annähern können, auch wenn in vielen Fragen Dissens herrscht. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die anderen Texte von Botschafterinnen und Botschaftern lesen, die in unserer neuen Online-Rubrik Open World gesammelt werden.

Außerdem: Für unser China-Spezial habe ich mit der Sinologin Genia Kostka gesprochen (S. 6). Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und schaut mit einem analytischen Blick auf China. Sie plädiert für einen Dialog, der durchaus kritische Töne haben sollte. Vielleicht ist die Metapher einer Ehe mit Kindern gar nicht so schlecht. Man kann sich noch so viel streiten, weiß aber: Man hat Verantwortung nicht nur für sich selbst.

Ein absolutes Highlight ist der Essay von dem in Warschau forschenden Politologen Klaus Bachmann (S. 11–13). Er hat die Krise an der polnisch-belarussischen Grenze untersucht und zeigt in einer packenden Analyse, warum Polens Ausruf einer Staatskrise einem politischen Kalkül folgt. Bachmann spielt durch, was man jetzt tun könnte, um den flüchtenden Menschen aus Irak und Syrien zu helfen und zugleich den Diktator Lukaschenko unter Druck zu setzen. Der Text hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe, die Leserinnen und Leser dieser Ausgabe sehen es genauso.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Herzliche Grüße Ihr

Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief der Berliner Zeitung am Wochenende

Haben Sie eine Meinung? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de