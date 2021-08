Berlin - Liebe Leserinnen und Leser! Die vergangenen Tage haben uns zurück in eine Realität geholt, die sich nicht nur um Infektionszahlen und Varianten dreht, sondern um brutale internationale Politik. Der Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan hat im Land ein Chaos hinterlassen, das uns lange noch beschäftigen wird. Die Bilder bleiben im Kopf, wie Afghanen hilflos die Rollfelder auf dem Flughafen von Kabul stürmen, um mit einem der westlichen Flugzeuge außer Landes zu kommen. Der Einfall der Taliban, die humanitäre Katastrophe ist auch eine Schande für Deutschland. Während Außenminister Heiko Maas sich seine Freizeit in Grillhäusern vertreibt, sind die Afghanen gefangen in einem Land, das schon sehr bald zu einer islamistischen Diktatur mutieren könnte. Diese Schande können wir Europäer nicht unkommentiert hinnehmen.

Deswegen haben wir die aktuelle Wochenendausgabe der Berliner Zeitung Afghanistan gewidmet. Auf den Seiten vier bis sechs erfahren Sie alles über die aktuellen Entwicklungen, über das Versagen der EU, über den Friedensabschluss zwischen Trump und den Taliban und was dieser Vertrag mit dem jetzigen Chaos zu tun hat. Außerdem finden Sie ein Porträt des Berliner Afghanen Maqboul Sidiqi: Er hat uns erzählt, wie er jetzt versucht, seine Schwestern und seine Mutter aus dem Land zu holen.

Was hat die Presse gegen die Luca-App?

Diese Ausgabe ist besonders politisch geworden: Auf der Seite 18 äußert sich der Philosoph Slavoj Zizek ebenso zu Afghanistan und schlägt vor, dem Terrorregime mit europäischem Aktionismus zu antworten: mit Eifer und dem unerschütterlichen Kampf gegen den Klimawandel. Im großen Interview auf den Seiten 16 und 17 erklärt der Slowene zudem, wie die Europäer das anstellen könnten: nämlich mit limitierter Gewalt. Die Journalistin Anne Lena Mösken hat sich für uns in Los Angeles umgeschaut und dort mit einem Feuerwehrmann gesprochen, der gegen die aktuell grassierenden Brände in den Wäldern von Kalifornien kämpft.

Auch wenn uns die Zeiten düster erscheinen, darf die Hoffnung nicht sterben. In unserer Hand liegt es jetzt, das Ruder herumzureißen. Die Technologie und das Wissen sind da. Die Frage ist jetzt, ob wir dieses Wissen auch tatsächlich anwenden wollen. Manchmal wollen wir es nicht – wie im Falle der Luca-App. Obwohl die App uns dabei helfen könnte, eine effiziente Kontakt- und Infektionsverfolgung durchzuführen, werden immer wieder Presseberichte gestreut, die die Luca-Gründer zu diskreditieren versuchen. Warum ist das so? Mein Kollege Moritz Eichhorn hat sich auf die Recherche begeben und fragt in seinem Text auf Seite 24, ob in Deutschland Interessensgruppen existieren, die am Scheitern der Luca-App interessiert sein könnten.

In dieser Ausgabe soll es aber auch nicht an Zerstreuungen fehlen. Wie immer finden Sie aktuelle Streaming-Tipps und die besten Adressen mit gutem Essen in Berlin. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Herzliche Grüße Ihr Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief

