Berlin - Liebe Leserinnen und Leser! Nach der Wahl ist vor der Wahl. Dieser Spruch käme einem in den Sinn, wenn man sich die Lage im politischen Berlin aktuell vor Augen führt. Klar, die Würfel sind bei der Stimmabgabe gefallen (nicht immer in geordneten Bahnen, aber dazu später mehr). Doch was eine Regierungskoalition betrifft, auf Bundes- wie auch auf Landesebene, ist jetzt alles offen.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 2./3. Oktober 2021 im Blatt:

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Kommt jetzt für Berlin die Deutschland-Koalition?



Nach der rassistischen Springer-Kampagne gegen Nemi El-Hassan erlaubt der WDR ihr nicht, „Quarks“ zu moderieren. Das ist falsch



Sollte man Deutsch Wohnen wirklich enteignen? Unser Autor positioniert sich klar und doch kontrovers und sagt: „Lieber nicht!“



Wir haben getestet und entschieden: Das Saravanaa Bhavan ist das vielleicht beste indische Restaurant in Berlin



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Für uns als Berlinerinnen und Berliner ist der Koalitionspoker um Franziska Giffey besonders spannend, da er für unser tägliches Leben besondere Konsequenzen haben könnte. Wird sich die mögliche Regierende Bürgermeisterin von Berlin mit den Grünen einigen oder wird sie ihr (heimliches?) Wunschbündnis mit der Union und FDP durchdrücken können. Moritz Eichhorn hat sich für uns bei allen Berliner Parteien umgehört und luzide aufgeschrieben, ob die Deutschland-Koalition, vor der sich linke Berliner ja so sehr fürchten, bald in Berlin Realität sein könnte. Franziska Giffey muss einige parteiinterne Hindernisse bewältigen, falls sie dieser Stadt tatsächlich einen auto-affinen, liberal-konservativen Ruck verpassen will.

Ein Gespräch mit Carolin Emcke

In dieser Ausgabe soll es aber auch um das Wahlchaos gehen, das in zahlreichen Wahllokalen am vergangenen Sonntag eingetreten ist. Meine Kollegin Maxi Beigang ist der Sache nachgegangen und schreibt: „Schon die ersten Meldungen am Sonntag schockierten selbst unerschütterliche Berlinerinnen und Berliner: falsche Stimmzettel, zu wenige Stimmzettel, lange Schlangen, karg ausgestattete Wahllokale.“ Manche meiner Kolleginnen und Kollegen fordern sogar Neuwahlen. Eine Analyse finden Sie auf Seite 4. Außerdem haben wir die aktuelle „Berlin Brutal“-Kolumne dem Wahlchaos gewidmet und uns entschieden, eine Leserreaktion zu drucken. Leser J. Knigge war am vergangenen Sonntag Wahlhelfer. In seiner Einschätzung zeigt sich die ganze Desorganisation, die manche – leider zurecht – für typisch Berlin halten. (Wir suchen weiterhin nach Stimmen und Reaktionen, also schreiben Sie uns: briefe@berliner-zeitung.de.)

Wie immer will unsere Wochenendausgabe nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Im Programm: Ein spannender Beitrag eines Juristen, der erklärt, warum der Koks-Drogenkonsum in Berliner Büros zum Alltag gehört (S. 24). Und: Sie finden ein Interview mit dem YouTube-Influencer Roman Reher über Bitcoin und die Frage, ob die Digitalwährung wirklich so viel virtueller funktioniert als Gold und Geld auf Papier. Lesen Sie außerdem das Interview mit Carolin Emcke und Manuela Bojadžijev, das mein Kollege Hanno Hauenstein geführt hat (S. 14-15). Ein Gespräch über Flucht, Migration und den Tag der deutschen Einheit.

Auf der Seite 35 finden Sie außerdem die Restaurantkritik von Christopher Kloeble. Der Schriftstellerin ist mit einer Inderin verheiratet und hat für uns eines der besten indischen Restaurants in Berlin getestet: das Saravanaa Bhavan am Potsdamer Platz.

Ich wünsche Ihnen wie immer eine spannende Lektüre, ein inspirierendes Wochenende und einen guten Tag der deutschen Einheit!

Herzliche Grüße Ihr

Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief

Haben Sie eine Meinung zur Ausgabe? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.