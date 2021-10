Berlin - Liebe Leserinnen und Leser! Diese Woche wurde nicht nur die Verlagswelt von den Skandalen um den Axel-Springer-Verlag erschüttert. Wäre es nicht reales Leben, könnte man Vergleiche aus der Shakespeare-Welt bemühen, wäre der Hintergrund ein nicht so dramatischer. Julian Reichelt ist nicht mehr Chef-Redakteur der Bild-Zeitung. Einer der mächtigsten Medienmenschen dieses Landes hat seinen Job verloren, weil er sich in einem Compliance-Verfahren im Hause Springer falsch verhalten und laut Springer-Chef Mathias Döpfner die Unwahrheit gesagt hat. Es geht um Machtmissbrauch und eine Liebesbeziehung mit einer ihm unterstellten Kollegin. Die Vorwürfe sind gar nicht so neu. Doch erst die Recherchen der Ippen-Gruppe und ein Text in der New York Times haben dazu geführt, dass sich Mathias Döpfner dazu entschloss, sich von Julian Reichelt zu trennen.

Nun spekuliert die Republik: Gab es Druck aus den USA? Hat der neue Miteigentümer des Springer-Verlags, die KKR-Gruppe, Einfluss genommen und Mathias Döpfner dazu gedrängt, den roten Knopf zu drücken? Oder sind Döpfners Darstellungen tatsächlich voll und ganz richtig? Wie weit ging der Machtmissbrauch und kann man intern von einem System Springer sprechen – oder eher von einem System Bild? In dieser Ausgabe wollen wir uns dem Fall Reichelt widmen. Nicht denunziatorisch, sondern mit offenem Visier, kritisch, und doch mit Respekt gegenüber allen beteiligten Personen.

Crime-Reportage von Andrew Hammel

Denn wie so oft in Missbrauchsfällen sind die exakten Schattierungen der Wahrheit nicht auf den ersten Blick zu erkennen. In dieser Ausgabe finden Sie ein Porträt über Julian Reichelt von meinem Kollegen Sören Kittel. Anja Reich und Wiebke Hollersen haben sich erkundigt, ob #MeToo- und Missbrauchs-Fälle in den USA anders behandelt werden als in Deutschland. Ich habe mit Sören Kittel ein Interview geführt mit dem Chefredakteur des Bild-kritischen Portals Bildblog.de. Außerdem hat unser Verleger Holger Friedrich einen Text über den Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger verfasst, in dem er die Frage stellt, ob der Verband, dessen Präsident Springer-Chef Mathias Döpfner ist, wirklich noch zeitgemäß aufgestellt ist.

In dieser Ausgabe finden Sie aber nicht nur das. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die Crime-Reportage von Andrew Hammel. Er hat den zum Tode Verurteilten US-Amerikaner Johnny Joe Martinez verteidigt und versucht, sein Leben zu retten. Das ist nicht geglückt. Dennoch erzählt das Stück viel über das Rechtssystem in den USA und dessen Fehler. Außerdem möchte ich Ihnen empfehlen das Interview mit Simon Weisse von meiner Kollegin Claudia Reinhard. Weisse baut in Neukölln seit Jahrzehnten Miniaturen für Hollywood-Produktionen. Einer ihrer Auftraggeber ist Wes Anderson, der ihre Requisiten eingesetzt hat für seinen aktuellen Film. Lesen Sie außerdem unsere aktuellen Food-Rezensionen und Modetipps im vierten Buch.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und ein erholsames Wochenende.

Herzliche Grüße Ihr

Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief

