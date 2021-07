Berlin - Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands treibt uns nach wie vor um. Nach den Fluten, inmitten der Trauer um die mehr als 170 Opfer, werden die Fragen immer drängender und lauter. Wie konnte so ein Unglück passieren? Warum wurden die Menschen nicht rechtzeitig gewarnt? Muss jemand die politische Verantwortung tragen? Und wenn ja, wer? Und: Wie verändert der Klimawandel unser Wetter – und wie sollten wir in Zukunft darauf reagieren?



In dieser Ausgabe der Berliner Zeitung am Wochenende widmen wir uns unter anderem den Folgen des Unwetters in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Mein Kollege Sören Kittel war für uns in den betroffenen Regionen unterwegs, in Bad Münstereifel und Erftstadt, um sich die Situation vor Ort anzuschauen (S. 6/7). In einer berührenden Reportage erzählt er von Schock, Trauer und Verlust, aber auch von zwischenmenschlicher Wärme und Hilfsbereitschaft, die vor Ort die Opfer und Hinterbliebenen solidarisiert.

Der Text handelt aber auch von Wut: insbesondere gegenüber dem Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet, der oftmals nicht die richtigen Worte (und Gesten) gefunden hat, um den Schmerz der Menschen zu lindern. Wer ist für die Katastrophe politisch verantwortlich? Mein Kollege Moritz Eichhorn hat herausgefunden, dass viel darauf hindeutet, dass die Bundesregierung ein effizientes Warnsystem bei EU-Verhandlungen verhindert hat. Denn in Regionen, die von Naturkatastrophen besonders betroffen sind, wird schon seit langem das Cell-Broadcast-System verwendet, das im Katastrophenfall direkt Warnnachrichten an Handys schickt – man muss sich nur im Sendegebiet einer Funkzelle befinden und braucht dazu keine App.

Friederike Otto über die Folgen des Klimawandels

Das System gibt es in Deutschland nicht, dabei könnte es auch hier funktionieren und viele Menschen vor Katastrophen warnen. Bislang war der politische Wille nicht da, um das System einzuführen. Welche Rolle spielten dabei Bundesverkehrs- und Bundeswirtschaftsministerium? Lesen Sie dazu den Text meines Kollegen auf Seite 4. Mein Kollege Maximilian Both wiederum hat sich mit der Frage beschäftigt, warum die deutsche Bundesregierung so schlecht dasteht, wenn es um die Entwicklung von digitalen (Schutz-)Systemen geht. Denn nicht nur die Corona-Warn-App kann als gescheitert bezeichnet werden, auch die „Nina“-App konnte im Katastrophenfall nicht die gewünschte Wirkung entfalten und die Menschen etwa in NRW warnen. Lesen Sie dazu die Analyse meines Kollegen auf den Seiten 24 und 25.

Ich wiederum habe mit der Klimaforscherin Friederike Otto über die Folgen des Klimawandels gesprochen und welche Wirkung er auf Starkwetterereignisse hat (S. 26). So viel schon vorab: In Berlin wird es immer heißer werden, darauf sollte sich auch die hiesige Politik besser einstellen. Trotz der dramatischen Ereignisse der vergangenen Wochen wünsche ich Ihnen dennoch ein erholsames Wochenende und hoffe, dass Sie die Texte in unserer aktuellen Wochenendausgabe zum Nachdenken, Debattieren, Teilen anregen. Ich würde mich über Ihr Feedback freuen!

Herzliche Grüße

Tomasz Kurianowicz

Editor in Chief

Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

