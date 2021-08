Berlin - Liebe Leserinnen und Leser! Bald ist es soweit! Am 26. September 2021 finden die Wahlen zum 19. Berliner Abgeordnetenhaus statt. Auf den Straßen von Berlin merkt man deutlich, dass die Sommerruhe vorbei ist und der Wahlkampf langsam beginnt. Nicht nur anhand der Wahlplakate, sondern auch mit Blick auf die vielen Veranstaltungen, auf denen sich die Spitzenkandidaten und -Kandidatinnen herumtreiben, um den Regierenden Bürgermeister Michael Müller im September zu beerben. Was noch vor ein paar Monaten nach einem langweiligen Wahlkampf aussah, könnte durchaus noch spannend werden.

Die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende beginnt mit dieser Ausgabe vom 28./29. August 2021 ihre Berichterstattung zur Berliner Wahl am 26. September. Wir haben uns vorgenommen, in den folgenden Ausgaben jene acht Spitzenkandidatinnen und -Kandidaten zu porträtieren, die die besten Chance haben, mit ihren Parteien ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Mein Kollege Moritz Eichhorn, der Chef der Politikredaktion der Berliner Zeitung am Wochenende, hat sich in der Stadt herumgetrieben und die ersten beiden Personen getroffen. Wir wollen jede Woche zwei Repräsentanten von Parteien gegenüberstellen, die sich auf den ersten Blick am stärksten zu widersprechen scheinen.

Für den Auftakt haben wir eine Gegenüberstellung zwischen Grüne und Afd, Bettina Jarasch und Kristin Brinker gewählt. Außerdem haben wir den Kandidatinnen 19 Fragen zu Berlin und anderen Kuriositäten gestellt, die die Politikerinnen (und auch Sie, liebe Leserinnen und Leser) überraschen dürften. Lesen Sie die beiden Porträts und 38 Antworten auf die Fragen auf den Seiten 4 und 5.

Interview mit Jenny und John Erpenbeck

In dieser Ausgabe finden Sie aber noch viel mehr: eine Reportage meiner Kollegin Olivia Kortas auf der Seite 28, wo Sie erfahren, warum Aleksander Lukaschenko afghanische Geflüchtete an die polnische Grenze schickt – und warum die Polen die geschwächten Menschen nicht aufnehmen wollen. Lesen Sie ein spannendes Interview auf den Seiten 26 und 27 mit Bundeswehrmitarbeiter Khalid Dayani zur Situation in Afghanistan und was die Alliierten dort falsch gemacht haben. Außerdem empfehle ich das Porträt über die Monarchistin Yvonne Hoffmann, die mein Kollege Jesko zu Dohna im Westen Berlins für Sie getroffen hat.

Besonders spannend liest sich das Interview mit der Schriftstellerin Jenny und ihrem Vater John Erpenbeck, das Sabine Rennefanz für diese Ausgabe geführt hat (zu lesen auf den Seiten 14 bis 16). Dort erfahren Sie, welche Rolle die Literatur in der Politik spielen kann und warum wir über Alternativen zum Kapitalismus nachdenken sollten. Auf der Seite 12 finden Sie wiederum einen Beitrag meines Kollegen Hanno Hauenstein zum Historikerstreit 2.0. Ich wünsche Ihnen ein anregende Lektüre und ein schönes, entspanntes Wochenende!

Herzliche Grüße Ihr

Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief

