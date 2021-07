Berlin - Liebe Leserinnen und Leser! In dieser Woche scheint Berlin wie ausgestorben zu sein, als machte sich eine Ruhe vor dem Sturm bemerkbar. Unser Food-Kritiker Jesko zu Dohna berichtet sogar von heiß begehrten Restaurants, vor denen man aktuell nicht Schlange stehen muss, um einen Platz zu ergattern. Viele Berlinerinnen und Berliner scheinen die restlichen Ferientage dafür zu nutzen, um noch vor Schulanfang sich in der Ferne zu erholen. Die Ahnung wiegt schwer, dass sich die ausgelassene Stimmung bald in Luft auflösen könnte.

Für diese Ausgabe der Berliner Zeitung am Wochenende hat sich die Journalistin Nicole Zepter die Wahlprogramme der Parteien vorgeknöpft und mit einem Forscher abgeklopft, wie klimafreundlich sie sind. Versprechen tun die Parteien viel angesichts der vielzähligen Umweltkatastrophen. Aber was lässt sich konkret umsetzen? Und was müsste die Politik jetzt tun, um den Klimawandel abzumildern und unsere Lebensgrundlage zu sichern? Lesen Sie die spannende Analyse von Nicole Zepter auf den Seiten 4 und 5.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 31. Juli/1. August 2021 im Blatt:

Vor exakt 30 Jahren wurde der Serienmörder Wolfgang Schmidt gefasst, der als Hüne in Frauenkleidern sechs Menschen tötete. Was trieb ihn um?



Wie grün sind die Wahlprogramme? Ein Klimaforscher prüft die Versprechen



Börsencrash in China: Warum die KP-Politik kalkuliert statt chaotisch ist



Ungenierter Sex im Freien: Der Tiergarten hat einschlägigen Clubs den Rang abgelaufen



Kult statt Kitsch: Warum ein Krabbencocktail einfach glücklich macht. Das Rezept der Woche



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Als Titelgeschichte können Sie auf den Seiten 30 und 31 die Crime-Story von Katrin Bischoff lesen. Die Journalistin und Gerichtsreporterin hat sich den Fall des Serienmörders Wolfgang Schmidt genauer angeschaut. Vor 30 Jahren wurde der Mann, der als „Rosa Riese“ bekannt wurde und in Frauenkleidern sechs Menschen getötet hatte, gefasst und anschließend verurteilt. Bischoff hat für die Rekonstruktion des Falles mit der damaligen Staatsanwältin Marianne Böhm gesprochen. Was trieb den Mörder um, der sich heute im Maßregelvollzug Beate nennt und als Frau identifiziert?

Wie wurde der Tiergarten zum Sexpark?

Außerdem finden Sie auf Seite 26 eine Analyse meines Kollegen Maximilian Both zur Politik Chinas, der sich das Börsenchaos in Asien angeschaut hat. Dabei zeigt sich: Die Regierung von Xi Jingping ist weniger willkürlich als pragmatisch. Außerdem finden Sie auf Seite 27 einen Bericht meiner Kollegin Elizabeth Rushton, die nachhaltigen Tourismus in Finnland näher betrachtet hat.

Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Der Schriftsteller Anselm Neft erinnert sich in einem Text auf den Seiten 16 und 17 an seine Anfänge als Lesebühnen-Performer und blickt in eine Zeit zurück, in der Berlin noch ein Experimentierlabor war für Querköpfe und Improvisationskünstler. Eine Stadt, in der Comedians wie Marc-Uwe Kling groß werden und sich ausprobieren konnten. Außerdem geht unsere Suche nach dem besten China-Restaurant (nun doch noch) weiter. Unser Foodkritiker hat das New Ocean in Mariendorf ausprobiert – danke für den Lesertipp! – und in einem Hinterhof köstliche Gerichte aus Asien getestet (S. 36).

Mein Kollege Sören Kittel wiederum hat den Tiergarten besucht und festgestellt: Während der Pandemie hat sich der Park seinen Ruf als Sexwiese zurückerobert. Wie kam es dazu? Lesen Sie dazu den „Brutal Berlin“-Text auf Seite 44.

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende und eine anregende Lektüre!

Herzliche Grüße Ihr

Tomasz Kurianowicz, Editor in Chief

Möchten Sie uns schreiben? Lesepost an: briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.