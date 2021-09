Berlin - Wo waren Sie am 11. September 2001? Was haben Sie damals getan, als die Türme des World Trade Centers einstürzten und die Erschütterungen in New York als Schockwellen auf der ganzen Welt zu spüren waren? Die meisten von uns haben eine überraschend konkrete Antwort auf diese Fragen. Die Bilder haben sich tief in unsere Erinnerung eingraben. In unserem Gehirn gibt es ein sogenanntes Furchtzentrum, wo diese Bilder einen unverrückbaren Platz besetzen. Wie Blitzlichter kommen sie aus diesem Loch zum Vorschein, etwa, wenn die Terroranschläge sich jähren, in einer Woche bereits zum 20. Mal. Diesen Jahrestag nimmt die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende zum Anlass, den Anschlägen erneut zu gedenken und über deren Konsequenzen – wie etwa den Krieg in Afghanistan – zu reflektieren.



Die Wende: Der 11. September 2001 und sein Dominoeffekt für die ganze Welt. Ein 9/11-Spezial



Vergessen SPD und Grüne die Berliner Außenbezirke? Wir haben uns umgehört



War der Afghanistan-Einsatz sinnlos? Peter Tauber und Gregor Gysi streiten



Christiane Arp, Odély Teboul, Isabel Vollrath: Die Fashion Week ist weiblich!



Heinz Strunk im Interview: „Toxische Männlichkeit habe ich nicht mehr nötig“



„Ich dachte, ich sterbe jetzt“: Alexander Osang und Anja Reich über ihr 9/11 und ihren neuen Podcast



Wissenschaftlich betrachtet sind unsere Erinnerungen keine allzu verlässliche Quelle. Weil Bilder sich überlagern, wir Emotionen unterschiedlich gewichten, uns dadurch in Erzählsträngen verheddern, manipulieren lassen, manchmal aus Selbstschutz. So entstehen falsche Erinnerungen. So kann Widersprüchliches beim gemeinsamen Erinnern entstehen. Jeder hat eine andere Erinnerung an den 11. September. Wir würden gerne wissen: Wie haben Sie 9/11 ganz persönlich erlebt? Wie haben Sie sich gefühlt? Wo waren Sie an diesem Tag? Schreiben Sie uns an: briefe@berliner-zeitung.de. Am kommenden Wochenende werden wir Ihre Zuschriften und Bilder veröffentlichen. Und nutzen Sie für das Einreichen größerer Texte, die wir honorieren, unser Portal Open Source (berliner-zeitung.de/opensource).

Der neue Podcast „Wo waren Sie?“

Natürlich wissen Anja Reich und Alexander Osang, wo sie an diesem Dienstag vor 20 Jahren waren: in New York. Reich, die das Dossier der Berliner Zeitung leitet, und Osang, der als Reporter für den Spiegel arbeitet, haben diesen Tag unterschiedlich erlebt. Sie mit den Kindern in Brooklyn, in Sorge um ihren Mann. Er mit dem Notizblock unterwegs nach Manhattan, in Sorge, etwas zu verpassen. So ist der Job. Bereits vor zehn Jahren haben sie ihre Perspektiven in Buchform gebracht: „Wo warst Du? Ein Septembertag in New York“. Im Gespräch mit uns sagt Reich: „Der Tag gehörte zu meinem Leben, aber ich habe das nicht richtig an mich herangelassen. Bis wir das Buch geschrieben haben.“

Daraus ist ein gleichnamiges Hörbuch geworden, das Sie ab dem 6. September als Podcast auf unserer Website und allen populären Podcast-Portalen finden. 9/11 ist der Schwerpunkt dieser Ausgabe. Weil die Folgen andauern, gerade in Afghanistan, wohin die USA ihre Verbündeten vor 20 Jahren gerufen hatten, um den Terror zu bekämpfen. Und um – ja, was eigentlich danach zu tun? Wir versuchen, uns zu erinnern.

In der aktuellen Ausgabe finden Sie ein Streitgespräch zwischen Gregor Gysi von den Linken, der gegen den Afghanistan-Einsatz war, und Peter Tauber von der CDU, der bis heute den Einsatz befürwortet. Sie finden eine Rekonstruktion der Bundestagsdebatte von 2001, nach der sich die Regierung für den deutschen Bundeswehr-Einsatz entschied. In der aktuellen Ausgabe finden Sie eine Rekonstruktion der Ereignisse vom 11. September, aber auch kritische Analysen über dessen Folgen.

Außerdem im Blatt: Andrew Hammel hat lange in den USA als Anwalt gearbeitet. In einem langen Text erinnert er daran, warum der Doppelmörder Jens Söring, der in den USA rechtskräftig verurteilt wurde, von vielen deutschen Medien fälschlicherweise als unschuldig tituliert wird. Sie finden spannende Interviews zur bald startenden Fashion Week und politische Analysen zum Berliner Wahlkampf. Dieses Mal hat sich unser Kollege Moritz Eichhorn die Satirepartei Die Partei und die CDU angeguckt und verglichen. Außerdem hat meine Kollegin Olivia Kortas mit den Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister der Außenbezirke in Berlin gesprochen und gefragt, was sie für eine Verkehrspolitik brauchen. Dabei hat sich gezeigt: Die SPD und Grünen orientieren sich in ihren Visionen an den Innenstadtbezirken.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns über Feedback!

Herzliche Grüße

Paul Linke und Tomasz Kurianowicz, briefe@berliner-zeitung.de

