Auch bei uns in der Redaktion herrscht immer noch Entsetzen über den Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Die Ereignisse überschlagen sich, es ist nicht einfach, die Emotionen zu verarbeiten und mit kühlem Kopf die Situation zu analysieren, während der Krieg in der Ukraine immer weiter eskaliert. Dennoch haben wir versucht, diese Ausgabe der Berliner Zeitung am Wochenende so nüchtern und präzise wie nur möglich zu gestalten. Wir alle fühlen mit den Ukrainern, die ihr Land, ihre Unabhängigkeit verlieren könnten. Wir sind solidarisch. Auch weil wir Menschen persönlich kennen, die in der Ukraine leben, denen die Flucht (noch) nicht gelungen ist, die jetzt ausharren müssen und in einen Krieg hineingezogen werden, der keine Gewinner, sondern nur Verlierer kennt. Deshalb haben wir uns für ein Titelmotiv entschieden, das die hoffnungslose Situation illustriert. Es zeigt russische Soldaten – wie sie mit leerem Blick ins Ungewisse fahren.

Die Ereignisse in der Ukraine kann keine Zeitung akkurat abbilden, zu schnell ändert sich die Situation. Deshalb haben wir uns um Hintergrundstücke bemüht, die helfen, die geopolitischen Auswirkungen besser einzuordnen. Auf Seite 12 finden Sie einen Essay des Politologen Herfried Münkler, der erklärt, warum Putins Angriffskrieg China stärken und Russland (am Ende) vielleicht schwächer machen könnte. Auf Seite 13 können Sie lesen, welche Möglichkeiten der Westen hat, Putin durch Sanktionen an den Verhandlungstisch zurückzuführen. Im dritten Teil unserer Ausgabe finden Sie außerdem die Reaktionen von Ukrainerinnen und Ukrainern (S. 23-25), die versuchen, mit den aktuellen Ereignissen umzugehen. In kurzen Protokollen haben wir zusammengefasst, wie es jenen Menschen geht, die vom Krieg hautnah betroffen sind.

Interviews und Reportagen zu Medien und Sprache

Im dritten Teil unserer Ausgabe finden Sie außerdem einen Text, der sich mit der linken Tageszeitung Junge Welt beschäftigt. Das Blatt befindet sich im Rechtsstreit mit der Bundesregierung, weil der Verfassungsschutz es in seinen Berichten als linkextrem und verfassungsfeindlich listet. Die Zeitung hat gegen diese Einordnung geklagt, die schwere wirtschaftliche Konsequenzen für sie zur Folge hat, und beruft sich dabei auf die Pressefreiheit. Zu Recht? Wir haben die Geschäftsführer und den Chefredakteur der Jungen Welt getroffen und uns die Ergebnisse des Verfassungsschutzes genauer angeschaut. Lesen Sie unsere Reportage auf den Seiten 30 bis 31.

Auch wenn es uns in der aktuellen Lage schwer fällt, haben wir versucht, einige Teile dieser Ausgabe anderen Geschehnissen und Beobachtungen zu widmen. Sie finden einen Bericht über das beste Sabich-Sandwich dieser Stadt (S. 38) oder ein Interview über einen Mann, der als türkischer Migrant aus Berlin nach New York ging, um dort eine authentische Berliner Döner-Kette zu gründen. Lesen Sie außerdem ein Interview mit der Philosophin Svenja Flaßpöhler, die über ihr neues Buch „Sensibel“ und Twitter-Attacken spricht.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, uns allen und vor allem der Ukraine: Frieden!

Herzliche Grüße, Ihr

Tomasz Kurianowicz, Chefredakteur der Berliner Zeitung am Wochenende

E-Mail an: briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.