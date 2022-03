Liebe Leserinnen, liebe Leser! Eine Entspannung in der Ukraine ist nicht in Sicht. Mehr noch: Vieles spricht dafür, dass Russlands Staatspräsident Wladimir Putin nicht zurücktreten wird, bevor die Ukraine und ihr Präsident Selensky nicht aufgeben und ihr Land dem Aggressor übergeben. Das ist inakzeptabel. Die zweite Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland hat neben Friedens- und Fluchtkorridoren kaum etwas gebracht. In dieser Ausgabe finden Sie einen Text von Alexander Dubowy, der die neusten Entwicklungen erklärt (S. 7). Unser Autor zeigt, dass sich die russischen Eliten bereits Gedanken darüber machen, wie man Wladimir Putin absetzen könnte. Doch das heißt nicht, dass die Situation dadurch in der Ukraine besser wird.

Außerdem finden Sie auf den Seite 4 und 5 eine Reportage über geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die jetzt Berlin erreichen. Jeden Tag werden es mehr. Wie werden sie aufgenommen? Wie geht es ihnen? Was treibt sie um? Woher kommen sie? Welche Erwartungen, Ängste, Hoffnungen haben sie? Meine Kollegen Sören Kittel, Elizabeth Rushton, Maritta Tkalec und Paul Linke haben unsere neuen Gäste getroffen und sie befragt. Meine Kollegin Maxi Beigang hat sich wiederum mit dem Frauentag beschäftigt. Auf Seite 11 fordert sie Frauen zum Streik auf. Warum? Weil, so meine Kollegin Maxi Beigang, von den Männern keine Hilfe mehr zu erwarten ist.

Eine Reportage aus der Ukraine

Mit der aktuellen Flüchtlingswelle steuert insbesondere die Stadt Berlin, also vor allem der Berliner Senat, auf große Herausforderungen zu. Für die Unterbringungen der Geflüchteten ist die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping verantwortlich. Wir wollten wissen, wie die aktuelle Lage aussieht – und was der Bund jetzt tun muss, um die Situation der Geflüchteten zu stabilisieren, oder besser noch: zu verbessern. Wir alle sind jetzt gefragt. Lesen Sie das Interview mit Katja Kipping auf Seite 8.

Außerdem möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Reportage von Wojciech Kowalski richten. Kowalski hat in der West-Ukraine drei Männer getroffen, die aus ihrem Alltag gerissen wurden und vor der Entscheidung stehen, ihre Heimat zu verteidigen. Wie man plötzlich zum Soldaten wird, wie man sich darauf vorbereitet, zu töten und vielleicht zu sterben – davon erzählt Kowalskis fesselnde und doch sensible Reportage. Lesen Sie außerdem auf der Seite 23 über die Konsequenzen der Sanktionsmaßnahmen, die jetzt den Westen gegen Russland verhängt hat. Moritz Eichhorn hat für sie die Stimmung in der Ampel-Koalition zusammengefasst, nachdem Bundeskanzler Scholz zehn Milliarden Euro für eine neue, wehrhafte Bundeswehr ausgeben will.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und friedliche Tage.

Herzliche Grüße Ihr

Tomasz Kurianowicz, Chefredakteur der Berliner Zeitung am Wochenende

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.