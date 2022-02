Berlin - Mathias Döpfner steht massiv unter Druck. Der Axel-Springer-Chef und Präsident des „Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger“ (BDZV) steht nach einem Bericht der Financial Times in der Kritik, weil er von Julian Reichelts missbräuchlichem Verhalten gegenüber Kolleginnen als Bild-Chefredakteur gewusst haben und Reichelt geschützt haben soll. Angeblich habe der Springer-Verlag einen Anwalt beauftragt, um eine „Gegenuntersuchung“ vorzunehmen und die Verantwortlichen für den vermeintlichen Putschversuch ausfindig zu machen. Unter diesen Personen sollen folgende drei Medienprominente gewesen sein: der Ex-Bild-Chef Kai Diekmann, der TV-Produzent Friedrich Küppersbusch und der ZDF-Moderator Jan Böhmermann.

Die Vorwürfe belasten den Springer-Chef Döpfner schwer. Am Montag findet eine Delegiertenversammlung des BDZV statt, bei der die Neuausrichtung des Verbandes diskutiert werden soll. Dabei soll es auch um Döpfners Zukunft gehen. Im November hatten die Delegierten des Verbandes ihrem Präsidenten nach der Reichelt-Affäre noch das Vertrauen ausgesprochen und die interne Aufarbeitung des Skandals im Springer-Konzern als ausreichend bewertet. Doch schon damals hatte es Kritik am Festhalten von Döpfner gegeben. Jetzt werden die kritischen Stimmen lauter.

Mathias Döpfner schweigt zu den Vorwürfen

Als erster Verlag, der an Döpfners Eignung als BDZV-Präsident zweifelt, wagt sich die Funke Mediengruppe (WAZ, Hamburger Abendblatt, Hörzu) aus der Deckung. In einem Statement, das der Spiegel veröffentlicht hat, heißt es: „Bereits im vergangenen Oktober haben wir festgestellt, dass wir die Äußerungen und das Verhalten von Herrn Döpfner dem Amt eines BDZV-Präsidenten für nicht angemessen halten. Die Wirkung auf Journalist*innen und Öffentlichkeit ist fatal.“ Dann heißt es weiter: „Die neuesten Berichte über die Vorgänge bei Axel Springer haben uns in unserer Auffassung leider bestärkt. Eine Einordnung von Herrn Döpfner liegt uns auch vier Tage nach der Veröffentlichung des Financial-Times-Artikels nicht vor. Um den Verband und die Branche, die er vertritt, zu schützen, halten wir nach wie vor eine Neuaufstellung der ehrenamtlichen Strukturen für unerlässlich.“

Mathias Döpfner schweigt zu den Vorwürfen, die in der Financial Times veröffentlicht wurden. Für die Hypothese, dass er an Reichelt unbedingt festhalten wollte, gibt es indes stichhaltige Argumente. Schließlich hatte Döpfner in einer Videobotschaft am 20. Oktober 2021 zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, dass ehemalige Bild-Mitarbeiter Reichelt „wegbekommen“ wollten – „und dabei wurde ein drohender, fast erpresserischer Ton angeschlagen“. Damals wurde außerdem eine private SMS Döpfners veröffentlicht, in der er nahelegt, dass die Attacke gegen Reichelt forciert wurde, weil er sich als einer der letzten Journalisten „gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat“ wehre. Döpfner hat sich für diese SMS entschuldigt und auf ihren ironischen Ton hingewiesen. (Lesen Sie das Interview mit einer der Autorinnen des FT-Berichts auf Seite 28 der aktuellen Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 12./13. Februar 2022.)

