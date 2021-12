Dieses Jahr gibt es Böllerverbotszonen in Berlin, in Potsdam sogar ein generelles Böllerverbot. Das muss nicht unbedingt schlimm sein. Denn unsere Autoren wissen: Silvester in Berlin ist kein Spaß. Wir stellen vier Orte vor, die am 31. Dezember traumatisieren können.

Simon-Dach-Straße: Die Rache der Spießbürger

Imago/Reiner Zensen Silvester in der Simon-Dach-Straße muss nicht sein: Unser Autor war deshalb am 31. Dezember noch nie da.

„Das Publikum der Simon-Dach-Straße könnte bunter nicht sein. Hier mischen sich alteingesessene Berliner mit Hipstern, Feinschmeckern und Punks. Eine Vielfalt, die sich auch in den Restaurants, Cafés und Bars widerspiegelt.“ So heißt es auf der Tourismus-Website visitberlin.de über die Simon-Dach-Straße. Und ja, vermutlich denken die Anwohnenden jener Straße, die ja so etwas wie eine Metapher für den inzwischen fast restlos durchgentrifizierten Ost-Bezirk Friedrichshain ist, so in etwa über sich selbst.

Wenn ich dagegen an Friedrichshain denke, wie es sich in der Simon-Dach-Straße von seiner prägnantesten Seite zeigt, dann denke ich an: spießbürgerliche Pseudoradikalität, an die „Revolution des Zimtsterns“, an auf bunten T-Shirts vermarktbar gemachte Ostalgie, an aggressiven Veganismus, an flächendeckende Tattoos auf weißer Haut. Und an eine Vorstellung von „Diversität“, die sich eher noch darüber definiert, welche Kaffee- und Weinsorten man kennt, anstatt dass man Empathie für Menschen aufbrächte, die nicht der gleichen Szene, dem gleichen Kulturkreis oder der gleichen Crossfit-Gruppe angehören.

Ich bin voreingenommen, ich weiß. Ja, vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. Dennoch: Als Mensch, der Konflikte ansonsten nicht sonderlich anzieht, gerate ich, wenn ich mich in der Simon-Dach-Straße aufhalte, jedes Mal in sehr merkwürdige Situationen. Erst kürzlich wurde ich dort von einem Mann um die 30 angeschrien, weil ich mir erlaubte, eine Reihe wartender Autos mit einem Roller über einen absolut leeren Radweg zu überholen. Im Sommer wurde ich ums Haar an derselben Stelle von einem Auto überrollt, weil ich mit dem Fahrrad in der Mitte der Straße fuhr, während ich versuchte, nicht in einer dieser verfluchten Tram-Rillen zu landen. Der Fahrer sah sich mir gegenüber im Recht und somit berechtigt, mich umzubringen. Der Simon-Dach-Kiez ist – selbst wenn die Leute dort das selbst vermutlich nie zugeben würden – deutscher als deutsch. Wer immer sich mit deren passiv-aggressiver Lebenshaltung nicht anfreunden kann, sollte ihn meiden.

Silvester habe ich auf der Simon-Dach-Straße – wie Sie sich an dieser Stelle sicher denken können – nie verbracht. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie Straight-Edge-Punks hier am 31. auf nach Weleda-Creme duftende Anthroposophen-Jünger treffen und sich beim Trotz-Verbot-Böllern wahlweise in die knallgrün gefärbten Haare kriegen – oder sich in den Armen liegen. Es soll mir erspart bleiben. Da ballert die Straße doch lieber gleich ganz weg. Baut eine schöne, verkehrsbefreite Grünfläche an die Stelle und lasst die Anwohnenden ins angrenzende Lichtenberg ziehen. Steht euch eh besser. Hanno Hauenstein

Brandenburger Tor: Viktorias Lächeln

dpa Knall! Zack! Bumm! Die große Silvesterparty lässt den Durchschnittsberliner ohnehin kalt.

Nach all der Zeit und all den Dingen, die in dieser Zeit passiert sind, wäre es menschlich und daher nur zu verständlich, wenn ihr die Gäule durchgehen würden, alle vier, gleichzeitig. Aber Viktoria ist eben kein Mensch. Rührt sich nicht, verzieht keine Miene, hält die Zügel fest in der Kupferblechhand, und in über 200 Jahren hat die Siegesgöttin nicht ein einziges Wort gesprochen. Jedenfalls hat es niemand gehört. Dabei hätte sie bestimmt viel zu erzählen. Über den kleinwüchsigen Napoleon, den kleingeistigen Hitler, über Größenwahn allgemein. Wer so lange wie sie auf dem Brandenburger Tor steht und erhaben über den Pariser Platz in den Osten schaut, kennt die Stadt besser als die ständigen Stadtbewohner, gelegentlichen Besucher und traditionellen Knallköpfe.

Sie alle versammeln sich auch heute noch zu Viktorias Füßen. Bauen hier ihre Bühnen für politische Inszenierungen auf. Demonstrieren und halten hier ihre Mahnwachen ab: gegen den Krieg, für Frieden, Menschenrechte oder das Pariser Klimaabkommen, gegen 2G und die Einführung einer Impfpflicht. Machen hier die Bilder, die noch jede Forderung mit Bedeutung aufladen. Nichts Neues für Viktoria. Eigentlich müsste die gelangweilt gähnen. Oder spöttisch lachen über die Dummheit der Menschen.

Wenn es unbedingt sein muss, verbringen Berliner und Berlinerinnen eine Gesichtsstunde vor dem Brandenburger Tor. Dann kann sich die buckelige Verwandtschaft aus der Provinz mit den anderen Touristen und deren Selfiesticks um insta-schöne Erinnerungsfetzen duellieren. Viktoria und ihr Vierergespann – sie sind nun mal das international anerkannte Wahrzeichen dieser Stadt. Als Kühlschrankmagnet für drei Euro zu haben.

Und einmal im Jahr steigt hier eigentlich die große Party, kommen Hunderttausende Partygäste, um es ordentlich krachen zu lassen. Der große Jahresabschluss rund um das Brandenburger Tor ist eine Mischung aus Volksfest, Fernsehshow, Konzertabend mit Frank Zander, Karat, der Hermes House Band und dazwischen – 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – Schall und Rauch und ein Feuerwerk, das nicht nur die guten Geister vertreibt, sondern auch sämtliche Hemmungen fallen lässt. Erst liegen sich alle Menschen in den Armen. Später liegen einige in den Büschen oder in ihrer eigenen Kotze. Viktoria weiß schon, warum sie lieber nicht Richtung Westen und auf den Tiergarten schaut.

Dieses Jahr fällt die große Party aus, zum zweiten Mal schon, wegen der Pandemie. Das Bühnenprogramm „Celebrate at the Gate“ mit Marianne Rosenberg und Bony Tyler findet statt, doch die Massen müssen daheimbleiben. Gerüchten zufolge trägt Viktoria zum ersten Mal seit über 200 Jahren ein Lächeln im Gesicht. Paul Linke

Viktoriapark: Für immer traumatisiert

Sebastian Wells/OSTKREUZ Der Wasserfall am Kreuzberg: An Silvester ist die Gegend um den Viktoriapark ein gefährliches Pflaster.

Es gibt ein paar Orte, die mich an Silvester erinnern. An große Feiern in Berlin, die ins Freie führten und die mir eingetrichtert haben, dass man Silvester überall verbringen kann, aber lieber nicht in Berlin. Einer dieser Orte ist der Viktoriapark in Kreuzberg. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich aus meiner ersten WG nachts um 1 Uhr nach einer kleinen Party noch mit einer Gruppe von Freunden ins Freie gehen wollte, um Böller zu zünden. Die Entscheidung fiel auf den Viktoriapark, also den Kreuzberg, weil man da ja auch vom Schinkeldenkmal eine sehr schöne und manchmal sogar sehr romantische Sicht auf die Stadt hat. Ich sollte die Entscheidung bereuen.

Als ich ankam, sah ich schon unter den dichten Bäumen vom Feuerwerkslicht beleuchtete Rauchschwaden. Halbstarke, die mit ihren Raketen herumfuchtelten, überboten sich in der Risikofreude und im Spiel, ihre Feuerwerkskörper direkt in der Hand zu zünden und die Raketen so nah am Menschen explodieren zu lassen wie nur möglich. Ich kann gar nicht beschreiben, wie gefährlich das alles war. Zudem war es bitterkalt, denn in den Nullerjahren galt Berlin noch als Stadt mit den härtesten Wintern westlich von Moskau. Jedenfalls war es das, was wir uns einredeten: dass der sibirische Wind und die Nähe Berlins zu Osteuropa für die kalten Temperaturen zwischen Oktober und Mai verantwortlich waren.

Mittlerweile lebe ich in der Nähe vom Viktoriapark und habe meinen Frieden mit dem Kreuzberg geschlossen. In der sehr bürgerlichen Gegend ist der Viktoriapark gerade freitags ein Beweis dafür, dass hier noch irgendeine Form von jugendlichem Leben herrscht. Die unter 20-Jährigen gehen nämlich freitags mit ihren tragbaren Lautsprechern in den Park und veranstalten, vor allem im Sommer, kleine Privatpartys. Das hat fast schon etwas Rührendes. Und in der Walpurgisnacht ist der Viktoriapark immer noch einer der zentralen Plätze, wo man in den 1. Mai hineinfeiert.

Auf das Böllern an Silvester kann ich trotzdem verzichten. Niemand braucht diese Art von Spektakel, das ich in meinen jungen Jahren in Kreuzberg erlebt habe. Die Nacht am Viktoriapark hat mich eine Regel gelehrt, die man an Silvester in Berlin auf keinen Fall brechen darf: die Silvester-Party zu verlassen und nach dem Jahreswechsel draußen noch sein Glück zu suchen. Man wird immer enttäuscht. Es ist immer kalt. Es endet nie gut. In diesem Sinne: Genießen wir das diesjährige Silvester zu Hause und akzeptieren wir das Böllerverbot als Motivation, an Silvester nie mehr das Haus zu verlassen. Oder eben: in einer anderen Stadt an Silvester sein Glück zu suchen. Tomasz Kurianowicz

Die Brücke am Kottbusser Damm: Nichts für schwache Nerven

Berlin verändert sich rasant, die Preise der Mietwohnungen steigen, alte Dönerbuden werden weggentrifiziert, dafür darf man sich über neue Brunch-Spots oder Burger-Läden freuen. Doch die Gegend um den Kottbusser Damm wirkt, zumindest rein optisch, als wäre in den vergangenen zwanzig Jahren fast gar nichts passiert. Die Kultkneipe Ankerklause existiert immer noch, die Bar Fuchsbau ist uns trotz Corona erhalten geblieben, das Restaurant Horvarth sorgt um die Ecke am Kanal für gute Küche, während die Fladenbrot-Shops für die richtige Arbeiterklassenstimmung, also Balance sorgen. Insofern kann man gar nicht anders, als den Kottbusser Damm zu lieben.

Aber stopp! Mit einer Einschränkung. Der Kottbusser Damm an Silvester ist wirklich kaum zu ertragen. Denn was im Alltag den typischen Berliner Mix garantiert, mutiert jedes Jahr am 31. Dezember zu einer hochexplosiven Mischung. Vergessen Sie den Viktoriapark, das Brandenburger Tor oder die Simon-Dach-Straße! Wer einmal einen Silvesterabend auf der Brücke am Kottbusser Damm verbracht hat, weiß, wovon ich spreche. Es sind kriegsähnliche Zustände. Jugendliche, die sich Böller ins Gesicht werfen. Britische Touristen, die mit Bierflaschen eine Prügelei anzetteln wollen. Betrunkene Halbstarke, die so aussehen, als würden sie ein Initiationsritual für den Einlass in eine Gang proben. Mit dem Silvesterpublikum am Kottbusser Damm ist wirklich nicht zu spaßen. Denn: Er ist gleichzeitig ein Magnet für das Neuköllner Publikum, das am 31. Dezember im legalen Rahmen mal so richtig die Sau rauslassen kann.

Dieses Jahr wird am 31. Dezember alles etwas anders sein, klar. Corona. Doch ein generelles Böllerverbot gibt es nicht, nur Böllerverbotszonen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Bewohner von Neukölln oder vom Kottbusser Damm die Reise nach Polen gewagt hat, um sich mit gefährlichen Feuerwerkskörpern einzudecken und an der Silvesternacht sich, wie jedes Jahr, so richtig auszutoben. Vertrauen Sie also nicht den Nachrichten, dass es dieses Jahr in Berlin überall ruhig werden sollte. Ich habe das Gefühl, dass der Kottbusser Damm seinem Ruf gerecht wird: als eine der wildesten Böllerzonen in Berlin. Jacques Ritzel

