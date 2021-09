Die Sonne blendet. Er schiebt mein Kleid hoch, langsam und bewusst, und ich ziehe es mir über den Kopf. Kurz fühle ich mich versteckt. Gern würde ich so verharren. Ich spüre, wie er vor mir in die Knie geht und seinen Blick über meine Beine, meinen Bauch, meine Brüste in der aprikosenfarbenen Spitze gleiten lässt. Dann schleudere ich es weg, und während er meine Fesseln streichelt, schaue ich zu ihm hinunter. Er trägt ein rosa Hemd, ich bücke mich und knöpfe es auf. Er schließt die Augen, berührt meinen Po, und ich spüre, wie er sich bemüht, ruhig und tief zu atmen. Und dann geht alles sehr schnell.

*

Nicht mal Liebe schützt vor schlechtem Sex. Aber: Was ist guter? Und ist das Gefühl dabei dann immer das gleiche? Für alle? Wie fühlt es sich an? Ist es überhaupt ein Gefühl, oder ist es eine Empfindung, Chemie oder ein Zustand? Und ist Sex wichtig?

Ja. Weil mein Leben in meinem Körper stattfindet. Er ist das Instrument, er wird zur Landkarte, er ist das Vehikel durchs Leben, und es kann vorkommen, dass wir auf derselben Welle surfen. Aber das ist sehr selten.

*

Ich bin vielleicht 17 und nachmittags im Badezimmer, es ist weiß gekachelt, beinahe steril. Ich habe Ohrstäbchen gefunden, wir haben die eigentlich nicht zu Hause. (…) Ich sitze auf dem Klodeckel. Mit dem Ohrstäbchen gehe ich direkt ans Zentrum und taste an dem kleinen Knöpfchen, tupfe auf die Spitze (...). Es ist wie erschreckt, empfindlich (…). Ich kreise mit dem Stäbchen langsam darum herum und merke, dass es eher länger ist – wie ein Fühler. Drücke sanfter und fester, seitlich und selbstvergessen (…), so behutsam und andauernd, bis es anfängt (…) zu kribbeln, und dann spürt man das Vibrieren, und es beginnt zu klingen.

Aber das ist nur ein Bild, plötzlich kommt dieses Gefühl. Es war einzigartig, es war besonders. Ich war überrascht. Ich hatte es lang nicht gehabt. Es kam mir bekannt vor aus meiner Kindheit. Der Zeit, in der man noch im Gras liegt und von unten die Hummeln auf den Blüten betrachtet. Wie die Wolken Gesichter machen und ziehen. Filme auf der Haut spürt. Und in der alles weit weg ist, wie hinter der schillernden, schwebenden Blase, in der man treibt, selbst die Stimmen der Eltern, die von anderen Kindern und die Geräusche der Autobahn. In jener Zeit steckte ich mir manchmal eine Murmel in die Unterhose, wenn ich abends im Bett lag, und wenn man die Pobacken anspannte, kam dieses Gefühl.

*

Ziemlich sicher habe ich ihn zuerst geküsst. Seine Haut war tatsächlich weich, und er war auch innerlich hell. Unsere Körper harmonierten. Ich kann mich an nichts Auffälliges erinnern, Ausschläge nach unten oder oben. Unsere Ideen und Interessen trafen sich auch. Ich besuchte ihn sogar einmal in seiner Heimatstadt, als sein Gastsemester vorüber war. Seine Freunde fand ich etwas glatt. Es hätte einfach so weitergehen können.

Und es tat weh, als er sagte, er wisse gar nicht, warum er nicht verliebt sei, denn im Grunde sei doch alles richtig an mir, ich sei eine starke Frau, und der Sex sei auch okay. Er halte sich für einen modernen Mann, aber irgendwie hätte er doch lieber eine Prinzessin. (…) Eine glitzernde, makellose Schönheit, dachte ich, die hat, was ich nicht habe: die Fähigkeit, sich zu zieren, und Kleidergröße XS. Eine, die man retten kann und erobern muss.

*

Dann legte er sich unvermittelt auf mich, und ich lächelte noch immer, wahrscheinlich aus Höflichkeit. Immerhin war er mein Chef. Und verheiratet. Und dies war das Haus, in dem seine Familie lebte. Natürlich hatte ich ihm gefallen wollen. Aber nicht signalisiert, dass ich ihn begehrte. Weil ich es nicht tat. Unter keinen Umständen.

Er war schwer und bedeckte mich ganz, von den Füßen bis über den Kopf, ich sah seine gerötete, faltige Haut, und er begann, sein Becken auf meines zu drücken.

*

Wir gingen zusammen zur Uni, wir gingen zusammen auf Konzerte, wir kochten zusammen, und wir legten zusammen Musik auf. Manchmal schaute er mir mit seinen warmen Augen einen Tick zu lang in die Augen, und ich ignorierte es.

Eines Tages landeten wir doch in seinem Bett. Er hatte gekocht, Eintopf mit Wirsing und türkischer Wurst. Dann hatte er mir sein neues, selbstgebautes Bücherregal gezeigt und von Charlie Watts erzählt und Lou Reed aufgelegt. Dabei neigte er den Kopf leicht schräg, als könnte er so noch eindringlicher hören. Und dann passierte es. In einer für mich vollkommen ungewöhnlichen Stellung bekam ich einen Orgasmus, einfach so. Dazu war es sonst nie gekommen, mit niemandem.

Nur in der ersten Beziehung und in gewisser Weise vielleicht mit der Jugendliebe. Sobald sich die Männer mir näherten, mir und meinen empfindlichen Stellen, jenen, von denen ich wusste, dass ich darauf reagieren würde, zog ich meinen Körper zurück, schob sie weg oder machte die Flucht nach vorn. Hingabe braucht Zeit. Und Vertrauen. Das wusste ich nicht. Sich ergeben geht schneller.

Als es mit ihm passiert war, blieb ich schweigend auf ihm liegen, und plötzlich musste ich weinen. Es brach aus mir heraus und war nicht aufzuhalten, ich benässte seine Brust, seine Wangen, sein Kissen, es war wie eine Flut. Er nahm mich in seine langen sanften Arme und sagte nichts.

Wir gingen weiter in Konzerte, zur Uni und auf Partys, und ich schlief noch zwei oder drei Mal mit ihm in weiten Abständen, und jedes Mal musste ich so weinen, dass ich aufhörte. Es war unheimlich.

*

Einmal, in den ersten Jahren, sage ich: Ich glaube, ich bin schwanger. Das freut ihn nicht. Er will keine Kinder, noch nicht, sagt er. Von ihm aus kann ich das verstehen. Ich hätte auch lieber dann erst Kinder, wenn ich mich aus- und eingelebt hätte, nach der Arbeit, nach dem Spiel.

Doch ich werde nicht schwanger, obwohl ich es darauf anlege und er nicht viel tut, um es zu verhindern. Ich markiere sogar meine fruchtbaren Tage mit einem eidottergelben Stift im Kalender, und er tut so, als merkte er nicht, dass der Sex immer öfter nach Plan verläuft. Vermutlich fürchten wir uns vor dem Thema. Wenn Paare in unserem Alter sich für zu jung halten, um Kinder zu kriegen, weil sie sich noch ein paar Jahrzehnte austoben wollen.

*

Unseren Sex betreiben wir mit Routine. Oft geht er von mir aus, in regelmäßigen, aber nicht sehr nahen Abständen. Wir liegen im Bett, und ich komme ihm näher, weil ich weiß, dass er das will, sich aber nicht mehr traut, seit ich in meinem anderen Zustand einige Male Nein gesagt habe. Und weil ich glaube, eine Beziehung ist wie ein Papierflieger, man darf ihn nie auf den Boden aufkommen lassen.

Ich küsse ihn, fahre mit den Händen an seinem Oberkörper über seine Brust, hinunter zu seinem Schwanz, der schon steif ist, lasse ihn eindringen, er spannt sich mit seinem ganzen Körper an, erst wie ein Bogen, dann wie ein Brett, das ich kaum zu berühren wage, damit er nicht sofort, sondern erst nach zwei oder drei Bewegungen kommt. Dann geht er an mir herunter, seine Hände an meinen Brüsten, und leckt mich, bis ich komme, fertig.

*

Am Ende des Sommers sagt er, es fühle sich an, als sei vom Ast einer Tanne Schnee in den darunter liegenden Schnee gerutscht. Genauso ist es. Wir fallen ineinander, ganz, ganz langsam, viele, viele Stunden lang, und nach einer unumgänglichen Gesetzmäßigkeit, die ein Gefühl auslöst, als wären wir füreinander gemacht und dürften nun endlich ineinander schmelzen, jedes meiner Kristalle scheint in ihm ein passendes Pendant zu finden.

Und das Überwältigende ist, dass ich, wenn ich alles offen fließen lasse, an jeder Stelle meines Körpers, an der wir uns berühren, außen, innen, fühle. Ihn fühle. Mich fühle. Ihn in mir fühle, überall auf der Haut fühle. Und fühle, was er im gleichen Moment wie ich fühlt, hin und wieder habe ich sogar das Gefühl, ich fühle als er.

Es ist verrückt, und es ist wirklich wahr. Es ist der Sex meines Lebens. Und natürlich ist es viel mehr.

