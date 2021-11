Kopenhagen - Berlin im Jahre 2040. Ich muss einen Haufen Papierkram erledigen. Ich logge mich mit meiner EasyID auf der Seite meiner Krankenkasse ein, schaue mir meine digitale Patientenakte an. Alle Befunde und Behandlungen sind dort zu sehen. Ich wechsle zum Finanzamt, ohne mich neu einloggen zu müssen, um meinen neuen Steuerbescheid zu lesen. Im Bürgerportal beantrage ich schnell die Verlängerung meines Reisepasses. Mit der EasyID bezahle ich ein Paar Rechnungen im Online-Banking. Fast vergessen: Schnell den neuen Mietvertrag online unterschreiben, und basta, der Papierkram für die Woche ist in kürzester Zeit erledigt. Hat Deutschland endlich die „Digitalisierung“ geschafft? Leider nur ein Traum. Diese Szene spielt im Jahr 2021, aber nicht in Berlin, sondern in Kopenhagen.

Ich lebe seit ein paar Monaten in der dänischen Hauptstadt. Kurz nach meiner Anmeldung bekam ich ein zentrales Login, die staatlich organisierte NemID (übersetzt „LeichtID“), die man für beinahe alle Angelegenheiten, die eine Online-Identifizierung erfordern, nutzen kann. Seitdem ich in Dänemark lebe, ist mir klar geworden, dass sich die Verwaltung in Deutschland und vor allem in Berlin im digitalen Koma befindet.

Bei der Bundestagswahl im September war E-Government ein wichtiges Thema. Die Liberalen waren bei vielen Erstwählern erfolgreich, also bei den Digital Natives, für die das Ausfüllen von Papierformularen sich wie etwas aus der Antike anfühlen muss. Die FDP sowie die Grünen haben zwar längst erkannt, dass sich etwas ändern muss. Neulich wurde aber bei den Ampel-Verhandlungen klar, dass es doch kein neues Digitalministerium geben wird. Das ist nicht gerade ermutigend.

Deutschland nur auf Platz 25

Der Blick über den nördlichen Tellerrand dagegen ist erhellend. In Dänemark wurde die NemID, das Herzstück der digitalen Verwaltungsdienste, schon 2010 eingeführt. 90 Prozent der 5,8 Millionen Dänen nutzen das System. Seit 2014 sind alle Bürger verpflichtet, öffentliche Dokumente nur noch in ihrem digitalen Postfach – „e-Boks“ genannt – zu empfangen. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Es ist nicht verwunderlich, dass das Land Platz 1 im E-Government-Ranking der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2020 genießt, vor Südkorea und Estland. Deutschland steht auf Platz 25, hinter Polen.

Ein reales Beispiel von der Effizienz der dänischen Verwaltung: Vor der Geburt meines ersten Sohnes in Berlin vor zwei Jahren mussten wir, um die Vaterschaftsanerkennung zu erledigen, einen Termin beim Jugendamt buchen, dort hinfahren, eine Stunde im Flur warten, dann in einem 45-minütigen Ritual eine Rede von einer netten, aber redseligen Dame anhören. Akten türmten sich auf ihrem Schreibtisch. Es wurde unterschrieben und gestempelt und beglückwünscht. Das Ganze hatte was von Kafka und hat uns zweieinhalb Stunden Zeit gekostet. Als unser zweiter Sohn in Kopenhagen zur Welt kam, haben meine Partnerin und ich dagegen ein kurzes Formular ausgefüllt und mit der NemID online unterschrieben. Zeitaufwand: fünf Minuten.

Das Radikale an der NemID ist, dass man damit fast alles online erledigen kann – von der Verwaltung bis zum Unterschreiben eines privaten Vertrages. Man loggt sich mit seiner CPR-Nummer („Zentrale Personenregisternummer“) und einer TAN oder einer Key-App ein. Kinderleicht. In Deutschland gibt es natürlich den elektronischen Personalausweis. Der wird aber kaum genutzt – und es gibt sowieso kaum Angebote, wo man ihn nutzen kann.

Warum läuft das in Dänemark so viel besser? Laut Christian Østergaard Madsen vom Research Center for Government IT an der Universität Kopenhagen gibt es diverse Gründe: „Es ist ein sehr kleines Land mit einer gut gebildeten Bevölkerung. Wir haben einen starken Wohlfahrtsstaat, den Menschen geht es im Allgemeinen gut. Die Menschen können sich den Zugang zu Computern leisten.“ Die geografischen Gegebenheiten Dänemarks – keine Berge, viel Ackerland – eignen sich gut für den Breitbandausbau. Tatsächlich genießen 94 Prozent der Haushalte Highspeed-Internet, 70 Prozent sind mit Glasfaser verbunden.

Ein kleines Volk ohne NS- oder SED-Vergangenheit vertraut dem Staat

Ein weiterer Grund ist, dass es in einem kleinen Land ohne föderale Strukturen nun mal leichter ist, solche komplexen Angelegenheiten zu koordinieren. „Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Regierungsebenen – den Kommunen, dem Finanzministerium (in das die staatliche Digitalisierungsagentur eingebettet ist, d. Red) und den Regionen – ist einfacher“, sagt Østergaard Madsen.

In Deutschland hingegen, erklärt Bettina Distel vom Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität Münster, gibt es „neben dem Bund und 16 Bundesländern 11.000 Kommunen, die den Großteil der Verwaltungsleistung erbringen. Eine gemeinsame Infrastruktur aufzubauen ist extrem aufwendig und kompliziert.“

Ein weiterer Faktor ist vielleicht noch entscheidender: „Die Dänen haben eines der höchsten Niveaus an institutionellem Vertrauen in der Welt“, sagt Østergaard Madsen. Etwas überspitzt formuliert: Ein kleines Volk ohne NS- oder SED-Vergangenheit vertraut seinem Staat.

„Wenn man sich die dänische nationale E-Government-Strategie anschaut“, sagt Distel, „geht es häufig um das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung und Verwaltungen, aber auch in Technik. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung, mit der in Dänemark Digitalisierung getrieben werden kann, während der Blick in Deutschland tendenziell eher von einer gesunden Skepsis geprägt ist.“

Die deutsche Datenschutzobsession als Fortschrittshindernis

Justus Lenz bei der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung in Berlin kommt zu demselben Schluss: „Leider muss man festhalten, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung in der Vergangenheit eher skeptisch gegenüber der Nutzung digitaler Dienste war.“

Und hier sind wir beim nächsten Fortschrittshindernis: der deutschen Datenschutzobsession. In Dänemark ist – zumindest laut allen Experten, mit denen ich gesprochen habe – Datenschutz einfach kein Thema. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ein Teil der Nutzerfreundlichkeit des dänischen Systems auf dem nahtlosen Hin- und Herschicken von personenbezogenen Daten zwischen verschiedenen Behörden basiert.

Um innovative E-Government-Dienste zu bauen, meint die Forscherin Bettina Distel, brauche man „riesige Datenmengen, von einer bestimmten Qualität, die vernetzt sind“, Datensätze aus unterschiedlichen Behörden, aus unterschiedlichen Ämtern, zum Teil über Landesgrenzen hinweg. „Es ist aber in Deutschland im Moment nicht ohne weiteres möglich, die Datensätze aus Datenschutzgründen zu verknüpfen.“

Trotzdem sieht sie darin etwas Positives: „Mit der hiesigen Skepsis haben wir eine gute Diskussionsgrundlage, um sinnvoll, nachhaltig und eben halt sicher mit Daten umzugehen. Da muss eine gesellschaftliche Diskussion kommen – und sie wird kommen.“

„Ohne eine digitale Verwaltung wird Deutschland nicht zukunftsfähig“

Susanne Hyldelund ist die dänische Botschafterin in Berlin. Die Botschaft unterstützt dänische Softwarefirmen bei der Vermarktung von E-Government-Lösungen in Deutschland. Hyldelund meint, Dänemark habe mindestens zehn Jahre Vorsprung in diesem Bereich. Deshalb liefe auch das Exportgeschäft gut. Zum miserablen Zustand der Digitalisierung in Deutschland findet die Botschafterin klare Worte. Im Telefongespräch bringt sie es auf den Punkt: „Ich muss ehrlich sein, so kann es nicht weitergehen. Ohne eine digitale Verwaltung wird Deutschland nicht zukunftsfähig. Irgendwie muss man diese Lösungen finden, man muss Vertrauen aufbauen. Also auf der einen Seiten Datenschutz und Hintergründe, auf der anderen Seite Effizienz und Nutzerfreundlichkeit. Es muss kommen.“

2017 verabschiedete der Bundestag das Onlinezugangsgesetz, das, laut Innenministerium, „verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten“. Das ist zwar erfreulich, aber in der Realität wird Deutschland auch Anfang 2023 weit unter dem Niveau von Dänemark und anderen Ländern bleiben – da sind sich Experten wie Bettina Distel und Justus Lenz einig.

Zuletzt entstand Veränderungsdruck auch aufgrund unerwarteter Ereignisse: der Pandemie. Justus Lenz sagt: „Vor allem die Pandemie hat gezeigt, dass digitale Tools sehr nützlich sein können und eine digitale Verwaltung notwendig ist.“ Hoffen wir, dass wir nicht bis 2040 warten müssen.

