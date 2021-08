Berlin - Florian Heinemann ist 45 Jahre alt und ein deutscher Unternehmer, Risikokapitalgeber und Business Angel. Heinemann war wesentlich involviert bei Unternehmen wie JustBooks/Abebooks, Zalando, Rocket Internet und Project A Ventures. Bei Project A Ventures hilft er jungen Start-ups wie dem Unternehmen Trade Republic, erfolgreich zu werden. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung am Wochenende erklärt Heinemann, was Deutschland tun muss, um in der Digitalisierung voranzukommen und es in Zukunft mit Ländern wie den USA aufnehmen zu können.

Herr Heinemann, wir schauen auf 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel zurück. Jetzt mal Hand aufs Herz: Hat die Bundeskanzlerin Merkel die Digitalisierung verpennt?