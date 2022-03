Der Krieg in der Ukraine zerreißt die russischsprachige Community in Deutschland und führt zu Konflikten zwischen Russen, die in Europa leben, und deren Verwandten im Ausland. Ein Beispiel liefert Olga. Die 22-Jährige, die in Paris lebt, berichtet der Berliner Zeitung am Wochenende, dass sie angefeindet werde, wenn sie auf Instagram Solidaritätsbilder von pro-ukrainischen Demos teilt. „Verräterin“, hat ihr ein Onkel aus Russland nach einer solche Veröffentlichung geschrieben.

„Wie kannst du nur diese Nazis unterstützen?,“ fragt sie ein Cousin über Telegram. Olga sagt, dass ihre Familie den russischen Medien glaubt, wonach die Ukraine angeführt werde von einer Bande von Nazis, Drogensüchtigen und Russland-Feinden. Das Wort „Krieg“ sei als Bezeichnung in Russland für die russische Invasion gegen die Ukraine verboten. Unabhängige Medien würden zensiert oder dürften nicht mehr senden – wie etwa der unabhängige Fernsehsender Doschd, der diese Woche die Arbeit einstellen musste. „Westeuropäer machen sich gar keine Gedanken darüber, wie viele Russen an die Medienpropaganda der russischen Regierung glauben“, sagt Olga. „Deswegen werde ich von Teilen meiner Familie als Staatsfeindin betrachtet.“

Gespaltene Meinungen über den Krieg

Konflikte in russischen Familien sind nicht die einzige besorgniserregende Konsequenz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Zu beobachten ist auch eine wachsende Diskriminierung von russischsprachigen Menschen. Darauf macht auch Katja Kipping in der aktuellen Ausgabe der Berliner Zeitung am Wochenende aufmerksam (S. 8).

Kristine Leithold berät seit Jahren im Club Dialog russischsprachige Migranten in sozialen, juristischen und psychologischen Fragen und erhält in diesen Tagen viele Rückmeldungen. Sie bestätigt wachsende Anfeindungen und Sorgen in der russischsprachigen Community. Zugleich berichtet sie von einer geteilten Meinung, was die Bewertung der Kriegsschuld in der russischen Community betrifft.

Leithold berichtet von Russen, die jetzt befürchten, in Deutschland diskriminiert zu werden – und überlegen, nach Russland auszureisen. In Moskau wiederum sorgten sich Menschen, dass sie nie wieder in den Westen würden reisen können. Die, die schon vorher skeptisch gegenüber Putin waren, seien jetzt entsetzt. Andere wiederum glauben, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Putin provoziert habe – angeblich habe Selenskyj gedroht, die Ukraine könne Atombomben bauen, und das sei dann zum Anlass des Krieges geworden.

„Schmeißt die Putin-Unterstützer aus Deutschland raus!“

Manche folgen der Argumentation der in staatstreuen russischen Medien verbreiteten Erzählung, Russen, Belarussen und Ukrainer seien ein Volk, und Kiew habe die Russen in der Ukraine und die russische Sprache massiv unterdrückt. In diesem Zusammenhang werde auch das Argument angeführt, in den russisch dominierten Gebieten seien die Bewohner besonders unzufrieden mit der ökonomischen Entwicklung und wegen der Korruption. Das sei der Grund, warum sie sich lieber an Russland orientierten.

Der Journalist Artur Weigandt, der auch für diese Zeitung schreibt, hat auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass russischsprachige Menschen in unterschiedlichen Online-Foren über Diskriminierungserfahrungen berichten. Ein Bild wurde gerade geteilt, auf dem zu sehen ist, wie ein russischer Laden in NRW mit Hass-Nachrichten überschwemmt wird: „Schmeißt die Putin-Unterstützer aus Deutschland raus!“, steht da zum Beispiel. Oder: „Kauft hier nicht ein! Hier arbeitet ein Putin-Unterstützer!“

Auch aus Polen werden derartige Diskriminierungen gemeldet. Einige Restaurants haben die polnische Nationalspeise „Russische Piroggen“ in „Ukrainische Piroggen“ umbenannt. Die Warschauer Oper hat beschlossen, die russischsprachige Oper „Boris Godunow“ von Modest Mussorgski vom Spielplan zu nehmen. Russischsprachige Kinder in Kindergärten berichten davon, von polnischen Freunden angefeindet zu werden. Das Verhältnis zwischen den Polen und den Russen ist an einem Tiefpunkt angelangt.

