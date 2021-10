Berlin - Pauli Murray? Nie gehört. So ging es auch den Regisseurinnen Julie Cohen und Betsy West, als sie während der Arbeit an ihrem Film „RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit“ auf diesen Namen stießen. Und stellten dann schnell fest, dass es im 20. Jahrhundert wenige Lebensgeschichten gegeben haben dürfte, die einflussreicher, spannender und filmreifer waren, aber eben auch häufiger übersehen wurden als die von Pauli Murray.

Murray, geboren 1910 und biologisch als Mädchen gelesen, war Anwält:in, Dichter:in, Aktivist:in und Priester:in – und der Zeit immer voraus. Murray wurde bereits 15 Jahre vor Rosa Parks verhaftet, weil sie sich weigerte, in einem Bus in den Südstaaten ihren Sitzplatz für Weiße zu räumen. Sie kämpfte mit Sit-ins gegen die Rassentrennung, Jahre bevor die Bürgerrechtsbewegung sich als solche formierte. Und Murray, der vielfach Studien- und berufliche Optionen verweigert wurden, weil sie Schwarz war und als Frau wahrgenommen wurde, schrieb juristische Texte gegen Diskriminierung, auf denen später viel beachtete, wegweisende Argumentationen von Kolleginnen und Kollegen wie Thurgood Marshall oder Ruth Bader Ginsburg basierten.

Mit großer Sorgfalt, umfangreichem Archivmaterial und klugen Einordnungen zeichnet „My Name is Pauli Murray“ dieses bemerkenswerte Leben nach, natürlich inklusive Murrays ungewöhnlicher, aus wütenden Brandbriefen entstandener Freundschaft mit Eleanor Roosevelt, der Zusammenarbeit mit der Feminismus-Pionierin Betty Friedan oder der Zeit als erster Schwarzer Frau, die in der Episkopalkirche ordiniert wurde.

Heute hätte sich Murray vielleicht als trans Mann identifiziert

Auch Murrays Ringen mit der Geschlechteridentität, selbst von Kennern ihrer Arbeit oft ignoriert, nimmt im Film einen beträchtlichen Raum ein. Schon als Kind trug Murray lieber Hosen, nutzte später manchmal männliche (Kose-)Namen und führte romantische Beziehungen mit Frauen. Der Nachlass umfasst zahlreiche Briefe an Ärzte, in denen es um mögliche Testosteron- und andere Behandlungen geht, womöglich würde Murray sich heute als nichtbinär oder trans Mann identifizieren. Das Pronomen „sie“, das auch in diesem Text an einigen stellen vorkommt, ist in jedem Fall historisch zu verstehen.

Dass das Gefühl des Anders- und Dazwischen-Seins Murrays Fortschrittlichkeit (nicht nur in den juristischen Abhandlungen) maßgeblich geprägt beziehungsweise befeuert hat, steht jedenfalls außer Frage. Genau wie die Tatsache, dass es 36 Jahre nach Murrays Tod höchste Zeit ist, dieser bahnbrechenden, gegen immer neue Widerstände erreichten Lebensleistung Respekt zu zollen – und sich ein für alle Mal den Namen Pauli Murray zu merken.

Wertung: 5 von 5 Punkten

My Name Is Pauli Murray, Dokumentarfilm, 91 Minuten, Prime Video