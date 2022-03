Berlin - Wie geht es 2022 eigentlich mit der Gleichberechtigung voran? Wo werden Frauen (oder weiblich gelesene Personen) noch diskriminiert? Wer oder was verhindert Gleichbehandlung? Pünktlich zum Frauenkampftag stellt RTL+ mit „A Women’s Story“ zwar die richtigen Fragen, leider allzu oft aber an die falschen Damen.

Obwohl sich die Frauenriege, welche die Schauspielerin Natalia Wörner im Rahmen der Dokumentation besucht und zum patriarchalen Stand der Dinge befragt, durchaus sehen lassen kann: Die Schauspielerin Iris Berben klagt über ungleiche Schönheitsideale, ihre britische Kollegin Helen Mirren spricht sich dagegen für mehr Empowerment aus: „Für mich bedeutet es, die Freiheit zu haben, das zu tun, was man tun möchte. Beruflich, emotional, sexuell – ohne an kulturelle Regeln und Vorschriften gebunden zu sein.“

Die Soziologin Jutta Allmendinger ist die erste Präsidentin des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung, untersuchte dort insbesondere die vierfache Benachteiligung von Frauen: Lohnlücke, Rentenlücke, Einkommenslücke und Gender Care Gap, also die ungleiche Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit. Sie fordert im Film auch Arbeitgeber dazu auf, den Wunsch nach mehr Familienzeit bei jungen Männern besser zu ermöglichen: „Wir verlieren keine einzige Arbeitsstunde dadurch, dass Frauen mehr arbeiten und Männer weniger. Der Volkswirtschaft schadet das nicht, im Gegenteil.“

Powerfrauen beim Powerlunch: Ist das Gleichberechtigung?

Natalia Wörner trifft auf ihrer dokumentarischen Reise – so kündigt es der Pressetext zumindest an – auf „starke, selbstbewusste Frauen“. Oder anders gesagt: Auf echte Macherinnen. Neben Allmendinger, Berben und Mirren unter anderem auf die erfolgreiche Managerin Janina Kugel, Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin Fränzi Kühne und bekannte Influencerinnen.

Gerade das ist der Schwachpunkt der RTL-Doku; dabei fordert die Schauspielerin Thelma Buabeng sogar gleich zu Beginn eine intersektionale Debatte, um neben Geschlecht auch Klassismus und Rassismus als Diskriminierung von Frauen mitdenken zu können. Es sei doch „ganz klar, dass man als weiße Frau ganz andere Privilegien, ganz andere Sozialisierungen, ganz andere Vorteile hat als Schwarze Frauen.“

Um zu wissen, wie es um die Gleichberechtigung steht, sollte man – anders als in dieser Doku getan – weniger „Power-Frauen“ interviewen, sondern auch vermeintlich normale Frauen, migrantisierte Frauen, auch Frauen in prekären Lebensumständen: Wie teilt sich die Krankenschwester eigentlich die Sorgearbeit auf? Wo sieht die Kassiererin noch Baustellen auf dem Weg zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft? Was wünschen sich Mütter?

Nur dadurch hätte „A Women’s Story“ ein vielschichtiges Porträt der tatsächlichen Probleme von Frauen liefern können. So bleibt es ein kamerabegleiteter Powerlunch mit „starken Frauen“, die – vielleicht die bitterste Erkenntnis – trotz aller Erfahrung eigentlich kaum etwas Neues zur Debatte beitragen können. Am Ende erfährt das RTL-Publikum nämlich nur: Rollenklischees gibt es, Lohn- und Gehaltslücken auch, Schönheitsideale sind für Frauen unrealistisch und die Frauenquote wirkt am Ende doch. Wer da noch was lernt, kann in den vergangenen zehn Jahren kaum an Gleichstellung interessiert gewesen sein.

Wertung: 3 von 5 Punkten

A Women’s Story, Dokumentation, ab 8. März, RTL+.

