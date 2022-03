Berlin - Zugegeben, die Reaktion der Fridays-for-Future-Ortsgruppe aus Hannover selbst zeigte wenig Willen zu echter Veränderung. Die Klimaschützer und -schützerinnen luden die weiße Musikerin Ronja Maltzahn Mitte der Woche von einer geplanten Demonstration am Freitag aus und begründeten dies mit ihrer Frisur. Konkret hielten sie es für nicht vertretbar, dass eine weiße Person mit „Dreadlocks“ auf ihrer Bühne auftrete, man wolle bei diesem „globalen Streik auf ein antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ setzen“.

Die Künstlerin machte die Absage auf ihren Social-Media-Kanälen öffentlich, zeigte sich enttäuscht, „aufgrund von äußerlichen Merkmalen“ von der Veranstaltung ausgeschlossen zu werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RONJA MALTZAHN (@ronjamaltzahn) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Aufschrei in der deutschen Medienlandschaft ist nun groß. Die eigentlich doch sehr ehrenwerte Bemühung der FFF-Bewegung, die in der Vergangenheit auch selbst wegen ihrem doch eher eurozentrischen Aktivismus in der Kritik stand, zukünftig einen diskriminierungssensibleren, auch inklusiveren Kurs anzuschlagen, gerät dabei völlig in Vergessenheit. Wie undurchdacht die Absage vielleicht auch war, zeigt der Tipp der Klimaschützenden an die Künstlerin. Im Schreiben an Maltzahn hieß es, dass sie eben doch auftreten könne, wenn sie sich dazu entschiede, ihre „Dreadlocks“ abzuschneiden. Dabei wäre eben gerade eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema der kulturellen Aneignung, über das einfache Kürzen der eigenen Haare hinaus, nötig.

Kim Kardashian nannte ihre Cornrows „Bo Derek“-Zöpfe

Vor lauter Erregung über die Absage gerät das eigentliche Thema nämlich in den Hintergrund. Wenn weiße Menschen ungefiltert Kleidungsstücke, Accessoires oder Frisuren aus anderen Kulturen als Mode oder Verkleidungen übernehmen, damit sogar noch Geld verdienen, ohne mindestens auf die kolonialrassistische Geschichte hinzuweisen, ist es eben nicht mehr kulturelle Wertschätzung, wie gern argumentiert wird, sondern Aneignung. Klassisches Beispiel für weiße Privilegien. Kim Kardashian bezeichnete ihre Cornrows vor einigen Jahren beispielsweise als „Bo Derek“-Zöpfe, angelehnt an eine Filmfrisur der blonden, blauäugigen Schauspielerin. Dabei geht die Frisur auf Schwarze Frauen der Fulani-Nomaden zurück.

Zwar geht es grundsätzlich auch nicht darum, wer was als Erstes getragen hat oder ob Kulturen sich gegenseitig beeinflussen. Problematisch wird es erst, wenn Geschichte oder Schönheitsideale Schwarzer oder marginalisierter Menschen – auch durch Umbenennung – aus dem kollektiven Gedächtnis ausradiert werden. Dazu kommen strukturell-rassistisch bedingte Erwartungshaltungen. Schwarze mit „Dreadlocks“, der Begriff an sich geht im Übrigen auch auf kolonialrassistische Zuschreibungen zurück, gelten nicht selten als „ungepflegte Kiffer“, während Weiße seltener für diese Frisur „ghettoisiert“ werden.

Es bleibt wichtig, auf kolonialrassistisches Erbe hinzuweisen

Grundsätzlich ist die Grenze zwischen kultureller Wertschätzung und Aneignung eine schmale. Sicher kann man davon ausgehen, dass die Musikerin Ronja Maltzahn ihre Haare nicht böswillig zur Schau stellt. Gleichzeitig bleibt es wichtig, die Debatten um strukturellen Rassismus weiterzuführen, auf die Herkunft von Frisuren, Federschmuck und Co. hinzuweisen und deren kolonialrassistisches Erbe zu betonen. Die Diskussion darüber führt man in Deutschland erst seit einigen Jahren wirklich intensiv, holt ruckartig auf, was jahrzehntelang verpasst worden ist. Auch deshalb fühlt es sich für einige an, als würde ihnen kontinuierlich vorgeschrieben, was noch sag- oder machbar ist. Dabei gibt es nicht weniger, sondern mehr Meinungsfreiheit. Auch marginalisierte Gruppen können sich und ihre Anliegen gegenüber der dominanten Mehrheitsgesellschaft mittlerweile hörbar machen.

Der externe Hinweis auf die eigenen Privilegien bleibt dabei ein schwer verdaulicher. Am Ende geht es eben nicht um die „woke Modepolizei“, sondern darum, ob privilegierten Menschen die Kulturgeschichte ihrer Looks (oder Locks) bewusst ist. Wie ehren sie, was sie sich ausleihen?

🚨 Rekord-Wärme an den Polkappen: In der Antarktis ist es 30°C wärmer als normal!



Die Klimakrise eskaliert schon jetzt jeden Tag. Wir müssen also sofort handeln – und deshalb am Freitag ALLE auf die Straße kommen! 🌏📣https://t.co/TZA3vJ18JG pic.twitter.com/BYsmNit6fg — Fridays for Future Germany (@FridayForFuture) March 20, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Für die FFF-Bewegung am fatalsten ist aber vielleicht, dass man diese Woche mehr über Frisuren als über das Klima gesprochen hat. Seit Tagen werden in der Antarktis extreme Temperaturen gemessen, teilweise mehr als 30 Grad Celsius mehr als für diese Jahreszeit üblich – Rekordhitze. Rechte Trolle, die in den sozialen Medien jetzt gegen die „Cancel Culture“ der Bewegung hetzen, wird diese Ablenkung freuen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.