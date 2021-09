Ein wenig versöhnlich stimmen einen die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen. Wer sich über Schmonzetten wie „Der Bergdoktor“, Unterirdisches wie „Bettys Diagnose“, oder die x-te Wiederholung aller „Soko“-Reihen zur Primetime ärgert, der streamt bei ARD und ZDF rund um die Uhr tolle Serien und wirklich aufregende Dokumentationen, die im TV mitunter nachts unwürdig weggesendet werden. Eine Serie mit einer Dragqueen in der Hauptrolle, die gegen Mitternacht bei ZDFneo läuft, klingt also erst einmal recht vielversprechend. Sollten Sie keine Zeit zum Weiterlesen haben, dann hier schon mal der Spoiler: „The Drag and Us“ ist so ziemlich das Unlustigste und Altbackenste, was im deutschen Sprachraum in den vergangenen Jahren produziert wurde, dagegen ist die pupsige Hospital-Humor-Hölle „Bettys Diagnose“ Unterhaltung der Extraklasse.

Der Handlungsstrang, an dem sich dieser Achtteiler entlanghangelt wie ein Zombie, lässt schon erahnen, dass hier ein lauwarmer Aufguss müder Klischees zu erwarten ist. Und man wird nicht enttäuscht: Der pubertierende Nikki (Frederic Balonier) vermietet per App sein Zimmer an eine Dragqueen, um mit der Miete und seiner Angebeteten für eine Woche durchzubrennen. Der kleine Nerdbruder mit Brille findet’s cool, die Mutti nicht so sehr.

Was folgt, ist eine hölzerne Screwball-Comedy mit allerlei möchtegern-frivolen Situationen, Lachern vom Band und Kalauern aus der Zeit, als Dragqueens noch als Damenimitatoren angekündigt wurden und das exotische Highlight auf Betriebsfeiern von Mittelklasse-Konzernen in Castrop-Rauxel waren.

In einer Studio-Deko, die aussieht wie der Showroom eines Möbel-Outlets, dilettiert sich der Cast durch wie mit der Laubsäge gezimmerte Dialoge. Die offenbar mit Wachsmalstiften geschminkte Dragqueen Cathérine (Ralph Kinkel) zwitschert unter der Karnevalsperücke Unsinn und trällert sich durch die verstaubte Hitliste der Gay-Community von „I Will Survive“ bis „(Simply) The Best“ – eine Farce. Das ist genau jene Art von Humor, den sich Heteromänner vorstellen, wenn sie sich andere Heteromänner vorstellen, die sich nach dem fünften Bier am Grill den Sack kratzen und dabei Witze über Frauen und Schwule machen.

Das Ganze ist nicht einmal offen chauvinistisch, sondern verklemmt und so charmant wie ein Darmverschluss. Die Dragqueen-Freundinnen heißen natürlich Barbie und Pina Colada, der Hausmeister ist fett und der Gerichtsvollzieher trägt eine Hornbrille. Puh! Ein Blick in den Stab der Produktion offenbart dann die Wurzel allen Übels: Beteiligt am Buch war Tom Gerhardt, der ja über Jahre mit der Holzhammer-Comedy „Hausmeister Krause“ ganze Landstriche in den Freitod getrieben hat. Aber die lief immerhin bei Sat1, da erwartete man nichts anderes.

Wertung: 1 von 5

The Drag and Us, Sitcom, 8 Folgen, ZDF-Mediathek ab 31. August

