Luckenwalde - Es gab also ein Herrschaftswissen im Sozialismus. Pablo Wendel steht im Kesselhaus des E-Werks in Luckenwalde und zeigt auf einen grauen Metallkasten, etwa so groß wie ein Schuhkarton, auf dem zwei runde Warnleuchten angebracht sind. „Diese Kästen warnen, wenn zu viel oder zu wenig Wasser im Kessel ist, die hat einer aus Luckenwalde zu DDR-Zeiten selbst gebaut“, sagt Wendel, dem heute das E-Werk gehört. „Wenn man genau hinsieht, dann erkennt man, dass die Leuchte hier die Rückleuchte von einem Moped ist – man hat halt oft verwendet, was man hatte. Wie die Kästen funktionieren und wie man sie repariert, weiß nur der Mann, der sie damals gemacht hat.“

Laurenz Bostedt Kostenlose Tankstelle: An diesen frei zugänglichen Zapfsäulen können E-Bike und E-Auto mit selbstproduziertem Strom aufgeladen werden.

Das E-Werk wurde 1913 gebaut und hat bis zur Wende gerumpelt und gedampft, 2017 hat Wendel es gekauft – um es zwei Jahre später mit seiner Partnerin Helen Turner als Raum für Kunst zu eröffnen, in dem Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt arbeiten und ausstellen. Heute produziert Pablo Wendel hier sogar wieder Strom: Eine Anlage im Keller verarbeitet Holz zu Holzgas, das in einem Blockheizkraftwerk in Wärme und Strom umgewandelt wird. Das hält das Gebäude warm und hell, der so bezeichnete Kunststrom wird ins öffentliche Energienetz eingespeist und jeder in Deutschland kann ihn kaufen. Er fließt auch in eine E-Tankstelle vor dem Haus, an der man gratis sein E-Bike oder sein Elektroauto betanken kann – eine freundliche Geste gegenüber den Luckenwaldern. „Wir haben viel Kontakt zu Männern, die früher hier gearbeitet haben, die sind total nett zu uns“, sagt Wendel. „Manchmal bringen sie uns alte Maschinenteile oder erzählen davon, wie es hier früher war. Das müssen wir noch mehr dokumentieren – wenn es diejenigen, die das Werk früher betrieben haben, einmal nicht mehr gibt, dann geht mit ihnen wertvolles Wissen verloren.“

Laurenz Bostedt Das E-Werk Luckenwalde produzierte seit der Wende keinen Strom mehr. Jetzt ist es wieder in Betrieb.

Laurenz Bostedt Die ehemalige Hutfabrik in Luckenwalde wurde in den 1920er Jahren erbaut.

Es ist nicht weit von Berlin nach Luckenwalde, mit dem Zug ist man in weniger als einer Stunde dort, und Gründe zum Hinfahren gibt es zuhauf. Ein Spaziergang zeigt schnell, dass die Stadt mit rund 21.000 Einwohnern nicht nur das E-Werk über die Jahrhunderte gerettet hat. Sie war lange ein wichtiger Ort für die Textilproduktion in Deutschland: Das Hotel Vierseithof liegt in einer großen Anlage aus dem Jahr 1785, in der bis etwa 1929 eine Weberei angesiedelt war, und dass Luckenwalde bis ins 20. Jahrhundert für die Hutmacherei eine große Rolle gespielt hat, das verrät die ehemalige Hutfabrik, um 1920 nach Entwürfen von Erich Mendelsohn erbaut – das spitze dunkelgraue Dach der Färbereihalle, das in seiner Form einem Hut ähnelt, ist von weitem sichtbar. Wie gut die Geschäfte hier mal liefen, das lässt auch die Fußgängerzone in der Breiten Straße ahnen, in der ein Jugendstilhaus aus dem Jahr 1906 um die Aufmerksamkeit der Flanierenden buhlt, indem es grüne Blätter, Ranken und Girlanden über die hellbeige Fassade mit dem elegant geschwungenen Giebel kriechen lässt.

Laurenz Bostedt Original erhaltenes, bemaltes Glas über dem Eingang des E-Werks: eine Faust, die ein Bündel Blitze gen Himmel hält.

Doch von solchem Zierrat lässt sich das E-Werk nicht beeindrucken, was sind schon ein paar läppische Blättchen verglichen mit der Kraft, die Licht im Dunkel schafft. Über seiner Eingangstür, gerahmt von dicken Säulen und und einem stolz gewölbten Vordach, leuchtet etwas ganz anderes: eine Faust, die vor einem dunkelblauen Himmel aus düsteren Wolken ragt und ein Bündel aus Blitzen hält, gemalt auf Glas und von innen durch Reihen von Glühbirnen kraftvoll erleuchtet. „Diese Glasmalerei ist noch original von 1913“, sagt Helen Turner, die sich als Kuratorin des E-Werks vor allem um die Konzepte der Ausstellungen kümmert. „Die Menschen hatten Bewunderung für die Elektrizität, aber viele hatten auch Angst vor ihr. Mit Details wie dem Bild über der Tür wollte man sie überzeugen und ihnen zeigen, schaut, wir haben die Energie gebändigt, jetzt beginnt der Fortschritt.“ Und überzeugen, das möchte Helen Turner die Menschen heute auch: von ihrer Arbeit und davon, dass die Kunst im E-Werk auch für die Luckenwalder da ist. „Mir ist wichtig, dass wir keine Kunstinsel sind, darum sind die Veranstaltungen für die Öffentlichkeit gratis“, sagt sie. „Das Programm soll anspruchsvoll, aber auch zugänglich sein.“

Laurenz Bostedt Retromaschinenromantik: Ein alter Schaltkasten im E-Werk.

Das scheint ihr zu gelingen. Gleich nebenan steht das einstige Stadtbad, ein Gebäude der Bauhaus-Ära, die rot geklinkerte Fassade ist durch weiß gerahmte Fenster harmonisch gegliedert, drinnen erheben sich zwei Etagen aus Umkleidekabinen über dem grün gestrichenen Becken, darüber wölbt sich das Dach auf Rippen aus Beton wie ein gigantischer Brustkorb. Die Jahrzehnte waren nicht freundlich zum Stadtbad Luckenwalde, überall bröckelnder Putz und abblätternde Farbe, aber Aufmerksamkeit und Liebe bekommt es. Im Jahr 2019 haben Turner und Wendel hier die Strandoper „Sun & Sea“ aufgeführt, ein Singspiel über die Klimakatastrophe und die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen, die Sängerinnen und Sänger lagen dabei auf einem extra aufgeschütteten Sandstrand im Schwimmbecken, als wären sie im Sommerurlaub. Für Helen Turner zeigte sich an den Reaktionen der Besucherinnen und Besucher, wie stark die Parallelen zwischen Elektrizität und Kunst ausgeprägt sind. „Das Thema Elektrizität ist eine gute Metapher für die Energien, die Kunst übertragen kann“, sagt sie. „Als wir ‚Sun & Sea‘ gezeigt haben, waren manche Menschen so berührt, dass sie geweint haben: Wenn unsere Kunst so starke Reaktionen in Menschen auslöst, dann haben wir etwas erreicht.“

Laurenz Bostedt Helen Turner, Chef-Kuratorin des E-Werks

Dabei müsste sie für solche Projekte nicht unbedingt nach nebenan gehen – sie hat ja schon einen Raum mit immenser historischer und atmosphärischer Wucht unter ihrem eigenen Dach. In der Turbinenhalle, dem Herzstück des E-Werks, standen früher riesige Turbinen, die den Druck aus der Kohleverbrennung in Strom umwandelten. In der leeren Halle erkennt man heute besonders gut, was für einen Palast die Menschen ihren Maschinen hier einst errichtet haben: Der Boden ist in einem strengen Muster mit cremefarbenen und dunkelroten Fliesen bedeckt, die hellen Wände ähneln in ihrer Anmutung eher Sandstein als Beton, das Licht fällt durch quadratische Fenster in der Decke, durchbrochen von symmetrischen Ornamenten. „Die Halle ist riesig, 350 Quadratmeter“, sagt Pablo Wendel. „Es ist erstaunlich, dass man sie so üppig dekoriert hat, denn sie war kein öffentlicher Raum – das hat damit zu tun, dass die Elektrizität in ihrer Bedrohlichkeit für die Menschen auch etwas Majestätisches hatte. Man wollte ihr ein angemessenes Umfeld geben und das auch zelebrieren.“

Laurenz Bostedt Pablo Wendel kaufte 2017 das Luckenwalder E-Werk.

Doch die neue Energie brachte auch neue Belastungen. „Bis zu 450 Tonnen Kohle sind jeden Tag durch die Anlage gegangen“, sagt Pablo Wendel. „In der Umgebung vom Kraftwerk konnte man früher keine Wäsche aufhängen, so schmutzig war die Luft.“ In diesem Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Zerstörung ist die Turbinenhalle des E-Werks wie geschaffen für die neue Veranstaltungsreihe „Being Mothers“. Den Auftakt bildet das Projekt „The Family“ vom australischen Karrabing Film Collective. Umgeben von Industrieschrott wie Autoreifen und rostigen Autos läuft auf einer Leinwand ein Film, der Menschen als Angehörige einer indigenen Gruppe zeigt: Ihre Kinder werden von einem Monster bedroht, das eine vergiftete, zerstörte Umwelt symbolisiert. Auf anderen Leinwänden leuchten die Worte „We are the future ancestors“ – wir sind die Vorfahren von Menschen, die mit den Folgen unseres Raubbaus an der Erde leben müssen. Good luck with that.

Laurenz Bostedt In der Turbinenhalle zu sehen: der Film „A Family“ vom Karrabing Film Collective.

Und wie geht es für Luckenwalde in der näheren Zukunft weiter? In der Poststraße gibt es noch ein ungewöhnliches altes Haus, und vielleicht zeigt sich an ihm eine Renaissance, die der Stadt bevorstehen könnte. Das alte Postamt wurde um 1890 im Stil der Neorenaissance gebaut, aber das will noch nichts heißen; die einst prächtige Fassade ist mit grauer Patina überzogen, und an den Blüten, mit denen der eiserne Zaun verziert ist, nagt der Rost wie grausamer Tau. Doch geht man um das Haus herum, sieht man, dass hier eine Baufirma am Werk ist, ein Schild verkündet das Vorhaben einer Grundrissänderung – das Haus wird anscheinend saniert, und angesichts der steigenden Preise in Berlin wird die Nachfrage nach Immobilien in Luckenwalde ja womöglich zunehmen. Wer in ein neues Büro oder eine neue Wohnung zieht, könnte bei der Gelegenheit doch zu klimaneutralem Kunststrom vom E-Werk wechseln; sinnvoll wär’s. Jedes Start-up in Berlin ruft einem in seiner digitalisierten Hybris entgegen, dass die Zukunft jetzt sei, aber die Botschaft von Projekten wie „Being Mothers“ ist viel wichtiger: Auch die Vergangenheit ist jetzt.

Putting the Luck in Luckenwalde, und zwar durch: Stille Natur, raffiniertes Essen und Massagen von Kopf bis Fußgewölbe

Manchmal sehr bewegend: Gegend

Die beiden Flüsse Nuthe und Nieplitz geben dem Naturpark Nuthe-Nieplitz seinen Namen, ein weites Netz aus Rad- und Wanderwegen zieht sich in diesem Naturschutzgebiet durch Wälder und Wiesen, vorbei an kleinen Dörfern und großen Seen wie dem Grössin- oder dem Blankensee. Ein guter Startpunkt ist das Naturparkzentrum am Wildgehege Glauer Tal – auf einem einstigen Truppenübungsplatz warten jetzt Dam- und Rotwild darauf, Stadtkindern vor die Smartphone-Kameras zu laufen. Die Tiere haben aber noch eine andere Aufgabe in der Jobbeschreibung stehen: Sie mümmeln Baumsprösslinge ab und verhindern so, dass ein Wald entsteht. Dadurch erhalten sie den Lebensraum für Heuschrecken, Käfer und Spinnen, denn die haben es lieber etwas wärmer und würden den Schatten von Bäumen als wertmindernd in Bezug auf ihre Behausungen empfinden. naturpark-nuthe-nieplitz.de

Das Prinzip Hopfen Die Turmklause ist wohl der wichtigste Gastronomiebetrieb in Luckenwalde – man braut Spezialitäten zwischen Pils, Ale und Bockbier, betreibt ein Restaurant mit Biergarten, und wer vorher schon weiß, dass er nach dem Essen nicht mehr fahren möchte, findet direkt im Haus gemütliche Gästezimmer. Als wären die Leute von der Turmklause damit noch nicht ausgelastet, backen sie aus dem Treber, einem Nebenprodukt der Hopfenverarbeitung, ein herzhaftes Brot, das wiederum als Zutat auf den Tellern landet: Das Braumeisterschnitzel bekommt durch die Treberpanade eine feine Würze, die bestens zu der Bier-Zwiebelsoße, den Bratkartoffeln mit Speck und dem frischen Salat passt (13,50 Euro). turmklause.de, DZ ab circa 60 Euro