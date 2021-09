Berlin - Wenn Sie jetzt durch eine kleine Spende ein Leben retten könnten, zum Beispiel mit dem Geld, das Sie für’s Mittagessen ausgeben wollten: Warum würden Sie es nicht tun? Diese Frage bildet den Kern von Peter Singers neuem Buch „Effektiver Altruismus“. Das Buch legt nahe, dass die meisten Personen im Westen Altruisten sein könnten – und daher moralisch dazu verpflichtet sind.

Dies bedeutet, dass Sie circa 10 Prozent Ihrer Einnahmen an gemeinnützige Organisationen spenden sollten. „Effektiv“ bedeutet hier, dass diese Mittel nicht nach persönlichen Vorlieben oder Gefühlen wie Mitleid vergeben werden sollen, sondern nach rationalem Kalkül: Was brächte das beste „Preis-Leistungs-Verhältnis“, um Leid so weit wie möglich zu reduzieren? Mit einer Vielzahl von Beispielen, von Hungersnot über Krankheitsprävention bis zum Tierschutz, leitet Singer den Leser in diesem Buch Schritt für Schritt an, wie man ein effektiver Altruist wird.

Dass Handlungen des Menschen nach ihren Konsequenzen beurteilt werden sollten, ist seit circa fünf Jahrzehnten Singers Thema. In einem einflussreichen Artikel von 1972 namens „Hunger, Wohlstand und Moral“ führte er dies an folgendem Beispiel vor: Wenn Sie ein Kind sehen, das in einem Teich ertrinkt, würden Sie es retten, obwohl Sie damit Ihren 500 Dollar teuren Anzug ruinieren? Wenn Ihre Antwort „ja“ lautet, bedeutet das für Singer: Wenn Sie für den Preis eines Anzugs ein Kind vor dem Hungertod retten können, haben Sie dann nicht dieselbe moralische Verpflichtung? Hängt Moral von Leid ab, dem wir zufällig begegnen, anstatt von einer umfassenden Analyse, wie man effektiv Hilfe leistet?

Singers jüngstes Buch beginnt nun mit der Geschichte eines seiner Studenten, der seine Uni-Laufbahn aufgab, um eine Karriere an der Wall Street einzuschlagen. Als Hedgefonds-Manager könne er mehr Leben retten denn als Philosoph. Dies ist übrigens auch das philanthropische Modell von Leuten wie Bill Gates und Warren Buffet, die Singer in diesem Buch wiederholt lobt: „Bill Gates und Warren Buffett haben genau das getan; an den absoluten Zahlen gemessen sind sie die größten effektiven Altruisten der Menschheitsgeschichte“.

Man fragt sich bei so einer Lektüre natürlich, ob Gates und Buffet nicht selbst ein kapitalistisches System befeuern, das die Leiden der Menschen im globalen Süden erst produziert? Singers Antwort: Technologische und soziale Entwicklungen haben die Welt auf einen positiven Weg geführt. Und für die Menschen am unteren Rand der sozioökonomischen Skala sind die Vorteile des Kapitalismus größer als seine Schäden.

In Deutschland ist Peter Singer weniger für seine Überlegungen zu moralischen Fragen bekannt, sondern eher für seine kontroversen Ansichten. 2015, im selben Jahr, in dem sein Buch „Effektiver Altruismus“ auf Englisch erschien, reiste er etwa für eine Preisverleihung nach Berlin. Ein Skandal brach vom Zaun, als Demonstranten ihn als Befürworter der Euthanasie – der Tötung behinderter Babys – beschuldigten. „Kein Forum für Peter Singer!“, riefen sie. In einem Interview stellte Singer fest, dass geistig unentwickelte Kinder Schimpansen moralisch nicht überlegen seien und dass das Leiden von Tieren nicht wesentlich anders sei als beim Menschen. Dies führte wenige Tage später zu Singers „Ausladung“ vom Kölner Philosophie-Festival. Auch der von ihm popularisierte Begriff „Speziesismus“ provozierte Kritik, weil er die Herabwürdigung der Tiere mit der Diskriminierung des Menschen verglich.

Doch auch Singers Altruismus-Konzept wirft mehrere Fragen auf. Dessen kalkulierte Form – das Buch ist voll mit Leidens- und Glücks-Kalkulationen – scheint weniger ein moralischer Akt in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen und soziale Normen zu sein, sondern bezieht sich eher auf den „Standpunkt des Universums“, wie Singer diese Perspektive selbst nennt. In seiner utilitaristischen Argumentationskette spielen weder Empathie, Mitleid oder andere Gefühle eine Rolle noch der Kantische Pflicht-Begriff. Utilitaristische Reflexionen sollen emotionale Reaktionen auslösen. Und wer das Richtige tut – und dem Allgemeinwohl dient –, wird mit erhobenem Selbstgefühl belohnt.

Tony Phillips Der Philosoph Peter Singer.

Singer’sche Altruisten sind Individuen, die versuchen, sich gut zu fühlen, indem sie ihre kurzfristigen Eigeninteressen überwinden und emotionale Befriedigung genießen, die sie von den positiven Konsequenzen ihres philanthropischen Handelns erwarten. Aber woher kommen die Normen, auf denen ihre Handlungen fußen? Ist die Reduktion der Moral auf körperliches Leiden genug, um menschliches Verhalten und soziale sowie politische Beziehungen zu verstehen? Wird hier nicht ein Blick angeboten, der Moral von der Gesellschaft abkoppelt? Und ist ihr moralisches Element nicht gerade das, was man mit Geld nicht kaufen kann? Eins der Kapitel in „Effektiver Altruismus“ ist betitelt: „Is love all we need?“ Darauf könnte man, etwas polemisch, antworten: „Can’t Buy Me Love.“

Wertung: 3 von 5 Punkten

Peter Singer: Effektiver Altruismus. Eine Anleitung zum ethischen Leben. Aus dem Englischen von Jan-Erik Strasser, Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 237 Seiten, 18 Euro.

