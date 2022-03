Berlin - Unerkannt herumspazieren kann Egon Krenz auch mehr als 30 Jahre nach dem Verlust seines höchsten Amtes nicht. Vom 18. Oktober bis zum 6. Dezember 1989 war er Vorsitzender des Staatsrates der DDR und Generalsekretär der SED, der herrschenden Partei. In diese Zeit fielen die Großereignisse der „Wende“ – die Demonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November, die Öffnung der Grenze am 9. November. Der Begriff Wende stammt von Egon Krenz, geprägt in den wenigen Tagen nach der Absetzung Erich Honeckers, während derer die Parteispitze noch glaubte, die Ereignisse steuern zu können.

Doch der Drang heraus aus der Enge der DDR-Gesellschaft, „ins Offene“, wie Angela Merkel es beschrieb, war zu stark in der Bevölkerung. Frei reisen, frei reden, frei entscheiden, frei konsumieren – das wollten sie. Dass die Ostdeutschen diese Dinge durch den Beitritt zur Bundesrepublik rasch erlangen würden, dieser Hoffnung hatten weder die alten SED-Genossen noch die von der „gewendeten“ PDS etwas entgegenzusetzen. Ihre Zeit war vorbei.

Heute, am 19. März, wird Egon Krenz 85 Jahre alt. Er und Fritz Streletz, Jahrgang 1926 und seinerzeit stellvertretender Verteidigungsminister, sind die beiden letzten noch Lebenden aus dem mächtigsten Gremium der DDR, dem SED-Politbüro. Beide haben in den Jahren nach der Wende quasi stellvertretend für das Alte vor Gericht gestanden, der eine im „Politbüroprozess“, der andere im „Mauerschützenprozess“. Beide wurden verurteilt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wies ihre Klagen ebenfalls zurück. Beide haben eingesessen, wurden vorzeitig entlassen. Das Urteil wegen der Mauertoten akzeptiert Egon Krenz bis heute nicht. Aber die Prozesse und die Strafen stellten einen Rechtsfrieden her. Beide leben seither unbehelligt.

Krenz und der Sozialismus

Egon Krenz hat mehrere Bücher veröffentlicht, die Bestseller wurden. Er publiziert Artikel. Als Zeitzeuge ist er sehr gefragt – allerdings eher im weniger befangenen Ausland. Studenten in den USA oder China interessieren sich für seine Sicht auf die Entwicklungen und folgen ihm in Online-Seminaren. Jüngst hielt er einen Online-Vortrag auf einer Weltkonferenz zur Zukunft des Sozialismus. Dass diese jährlich von den chinesischen Genossen organisiert wird und hierzulande niemand Notiz davon nimmt, sagt nichts über ihre Bedeutung. Krenz vertritt seit langem die Meinung, dass bessere Beziehungen zu China essenziell seien, denn: „Bei allem, was da kritikwürdig ist – ich glaube, dass dort die Zukunft entsteht.“

Das Neue Deutschland druckte in der Weihnachtsausgabe 2021 einen Beitrag von Egon Krenz; das hatte es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Unter der Überschrift „Der Totengräber der Sowjetunion“ geht es um Michail Gorbatschows Scheitern an der Perestroika und sein Zerwürfnis mit Honecker. Krenz hat viel zu berichten, sein hervorragendes Gedächtnis und sein gut sortiertes Archiv geben einzigartige Auskünfte aus einer Ausnahmezeit. Wie war das in den Wendezeiten? Das interessiert jene, die sie miterlebten und damals wenig verstanden, viel spekulierten und viel Propaganda hörten.

Nicht länger der Watschenmann

Jahrelang diente Egon Krenz als der Watschenmann für alle DDR-Übel, von Wahlbetrug und Mauer bis Überwachungsstaat. Aber er war ja auch jahrzehntelang präsent, vor allem als Vorsitzender der Jugendorganisation FDJ. Heute verteidigt er nicht, was in der DDR schiefgelaufen ist und was an Unrecht geschah, sondern versucht, daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Wenn Nachbarn den hochgewachsenen Mann entdecken, begegnen sie ihm freundlich. Auch außerhalb seiner heimatlichen Umgebung an der Ostsee, wo er seit dem Tod seiner Frau allein, aber in engem Kontakt mit Familie und Freunden in einem winzigen Häuschen wohnt, kann er unbesorgt spazieren gehen. Wenn er wie im vergangenen Herbst nach einem Jahr voller Rückenprobleme („Zu viel Jogging, das Leben lang!“) zur Reha in eine Klinik nordwestlich von Berlin fährt und im Park spazieren geht, grüßen die Leute ihn freundlich und bitten um Selfies mit ihm.

Erinnerungen an die DDR-Kindheit

Eine Brandenburgerin, zu Besuch bei der Oma in der Klinik, sagte ihm in Erinnerung an eine gute Kindheit und Jugend: „Wir wussten, wohin wir nachmittags gehen konnten.“ Das hat den alten Herrn gefreut. Mancher Blick zurück auf das Alltagsleben in der DDR ist milder geworden. Nur wer den Leuten ihre Erinnerung bestreiten will, nennt das nostalgische Verklärung. Das Gefühl, der Osten werde überwiegend vormundschaftlich aus dem Westen regiert und verwaltet, teilt er mit Millionen ehemaliger DDR-Bürger.

2009 legte sich Frank Schirrmacher, der 2014 verstorbene Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in einem Text die Frage vor, warum im Herbst 1989 nicht auf die Demonstranten geschossen wurde. Seine Antwort: „Weil Krenz es verboten hatte.“ Und konstatiert weiter, „dass einige der wesentlichen Grundbedingungen des friedlichen Mauerfalls von ihm geschaffen worden sind“. Holger Friedrich, Verleger dieser Zeitung, schrieb zehn Jahre nach Schirrmacher ganz ähnlich.

Fakten über die friedliche Wende

Die Fakten finden nicht überall Gefallen, aber widerlegen kann sie auch niemand: Im Herbst 1989 fiel kein einziger Schuss, obwohl die DDR-Sicherheitskräfte die Waffen hatten. Und den Oberbefehl über alle bewaffneten Kräfte hatte Egon Krenz. Das DDR-Regime änderte sich, die deutsche Einheit kam. Im vereinigte Deutschland erwarteten ihn Gerichtsprozesse. Die Repräsentanten der Bundesrepublik, die gerade eben noch die DDR wegen ihrer sozialen Errungenschaften und ihrer Friedenspolitik gelobt und um Fotos mit Erich Honecker gebettelt hatten, vergaßen das alles quasi über Nacht.

Allerdings würdigte am 25. August 1997 das Landgericht Berlin-Moabit in seiner Begründung des Urteils gegen Egon Krenz auch – und zwar detailreich – dessen entscheidenden Beitrag zum friedlichen Verlauf der Wende. Da steht unter anderem: „Im Herbst 1989 trug der Angeklagte maßgeblich zur Deeskalation der damaligen Situation bei, die ohne weiteres zu einem Bürgerkrieg mit unabsehbaren Folgen hätte führen können. [...] Der Angeklagte Krenz sorgte sowohl in den Oktobertagen des Jahres 1989 mit den zahlreichen Großdemonstrationen in verschiedenen Großstädten der DDR als auch im November 1989 nach Öffnung der Mauer aktiv und initiativreich dafür, dass es zu keinem Blutvergießen kam.“

Wie kritisch auch immer man sein Wirken in der DDR sehen mag: Im November 1989 schrieb er Weltgeschichte – und trat schließlich zurück. So gehört er in die Reihe der deutschen Politiker, die ihr Amt, ohne zusätzliche Verwerfungen zu erzeugen, an die Nachfolger übergaben. Diese Art der freundlichen Amtsübergabe hat Angela Merkel vor wenigen Monaten in Perfektion vollzogen, als sie Olaf Scholz, den von der anderen Partei, zu allen möglichen Spitzentreffen mitnahm. Die Welt staunte, viele beneideten Deutschland angesichts dieser Tradition.

Egon Krenz hat in Moskau studiert und in der Ukraine ein Praktikum absolviert. Der Angriffskrieg, der jetzt in der Ukraine geführt wird, hat ihn überrascht wie viele, die sich mit den russischen Menschen verbunden fühlen. Dass es einmal einen Bruderkrieg zwischen Russland und der Ukraine geben könnte, war ihm bis zum 24. Februar unvorstellbar. Dennoch sieht er den Plan der Bundesregierung zur massiven Aufrüstung mit 100 Milliarden Euro kritisch. Aus der Erfahrung der jahrzehntelangen Systemkonfrontation sagt er am Telefon: „Aufrüstung kann weder Entspannung noch Frieden bringen.“

Sein Vorschlag zu Beendigung der gefährlichen Eskalation läuft auf eine Verhandlungslösung hinaus, die die Ukraine in eine Neutralität führt, die dem Land – so wie nach dem Zweiten Weltkrieg Österreich – eine Zukunft in Wohlstand und Frieden ermöglicht. Dazu gehöre, die Sicherheitsinteressen Russlands zu beachten.

Für Juni kündigt der Verlag Edition Ost den ersten Teil der Krenz’schen Lebenserinnerungen (Jahre 1937 - 1973) an; auf Amazon ist das Cover mit ungewohnt jugendlichem Krenz-Porträt mit einem roten Kästchen „Spiegel-Bestsellerautor“ versehen. Fortsetzungen der Autobiografie werden folgen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.